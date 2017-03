Sen o Stanley Cupu se Jágrovi zase rozplývá. Florida i přes dvě nahrávky české legendy znovu padla

před 55 minutami

Jaromír Jágr sice nahrál na dva góly Floridy, ale ani to nestačilo k vítězství nad Carolinou Hurricanes. Po porážce 3:4 ztrácejí Panthers deset kol před koncem na poslední postupové místo do play off osm bodů.

Miami - Jaromír Jágr sice v nočním duelu Floridy s Carolinou Hurricanes nahrál na dvě branky svého týmu, přesto musel přihlížet další porážce Panthers, tentokrát poměrem 3:4.

Deset zápasů před koncem má Florida ztrátu na osmou pozici, jíž nyní drží Toronto, osm bodů, a mizernou formu k tomu. Z posledních deseti utkání vyhrála jen dvě.

Středeční duel s Carolinou rozhodl Jeff Skinner, který si připsal dva góly, včetně toho vítězného necelé čtyři minuty před koncem.

V noci se nedařilo ani dalším týmům s českou ekipou, které usilují o play off. Boston podlehl i přes gól Davida Krejčího Ottawě 2:3, Tampa zase prohrála s Arizonou 3:5.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL:

Boston - Ottawa 2:3, Buffalo - Pittsburgh 1:3, New Jersey - NY Rangers 3:2 v prodl., Washington - Calgary 4:2, Montreal - Detroit 1:2 v prodl., Colorado - St. Louis 2:4, Florida - Carolina 3:4, Minnesota - San Jose 3:2, Winnipeg - Philadelphia 3:2, Chicago - Vancouver 4:5 v prodl., Tampa Bay - Arizona 3:5

autor: ČTK | před 55 minutami