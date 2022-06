Šok a zklamání, shazovali fanoušci Yzermanův tah. Teď mají Němce za nového Lidströma

Nováčkem roku v NHL je poprvé v historii Němec. Beka Moritze Seidera oslavují fanoušci Detroitu jako nového Nicklase Lidströma. Před třemi roky přitom hokejistu nevítali příliš nadšeně.

Když si generální manažer detroitských Red Wings Steve Yzerman vybral na draftu 2019 ze šesté pozice Seidera, ve vancouverské hale to zahučelo. V šoku byli komentátoři, fanoušci i samotný obránce, jak odhalil jeho výraz.

"Bylo to šesté místo, takže jsem ani moc nedával pozor," přiznal s odstupem času Seider.

S ohledem na průběh draftu se čekalo, že Detroit by mohl udělat celkovou šestku z Trevora Zegrase nebo jiného centra Dylana Cozense.

Seider měl jít podle žebříčků na řadu nejdřív v polovině prvního kola, tedy kolem 15. místa. Skauti a novináři ho běžně viděli i mezi 20. a 30. pozicí. Scott Wheeler z The Athletic mu dokonce věštil až druhé kolo.

Fanoušci Detroitu proto nepřekypovali nadšením, někteří ani pořádně nevěděli, kdo Seider je.

"Byl to ryzí šok a zklamání," popsal deníku New York Times tehdejší náladu Evan Lobsinger, dlouholetý fanoušek Red Wings a moderátor podcastu Winged Wheel.

"Já jsem si během draftu říkal: 'Stevie, co to děláš?' Později mě ale Seider nadchl," přiznal další příznivec Detroitu Lon Grantham, který na střední škole trénuje dívčí tým. "Ostatně abyste mohli hrát o Stanleyův pohár, potřebujete silnou defenzivu. Každý takový tým má elitního beka. Takže ano, Seider mě naplňuje optimismem."

Po draftu se německý obránce doslechl, co o něm někteří detroitští fanoušci povídají, a bral to jako extra motivaci. "Myslím, že mě to nakoplo k tomu, abych se přesunul do zámoří a všechny přesvědčil o tom, že se mýlili," poznamenal.

Z nejvyšší německé ligy nejprve zamířil na farmu Red Wings do Grand Rapids. Další sezonu pak strávil na hostování ve švédské soutěži, kde ho vyhlásili nejlepším obráncem. Stejné ocenění si odnesl i z mistrovství světa dospělých.

Málokoho proto překvapilo, že další ročník, ten dosud poslední, už rozehrál v NHL. Ne všichni ale čekali, že bude tak dominovat.

Seider odehrál za Detroit všech 82 zápasů základní části, nastřádal 50 bodů (7+43) a icetime vyšrouboval na 23 minut. Do toho zblokoval 161 střel a rozdal 151 bodyčeků, vzhledem ke své výšce 193 centimetrů často zničujících.

V hierarchii detroitských beků tak přeskočil českého kolegu Filipa Hronka, a tím pádem i všechny ostatní.

Calder Trophy pro nováčka roku vyhrál suverénně. Hned 87 procent novinářů ho na svém lístku s pěti jmény zařadilo na první místo. Včetně slavného Waynea Gretzkyho, jenž momentálně patří do novinářské obce díky práci analytika pro stanici TNT.

Seider v hlasování porazil Zegrase z Anaheimu a Michaela Buntinga z Toronta. Čtvrtý skončil Němcův spoluhráč, křídelník Lucas Raymond, kterého Yzerman draftoval v roce 2020. Z českých nováčků nedostal hlas nikdo, ani gólman Karel Vejmelka, jemuž se vcelku dařilo v Arizoně.

Jednadvacetiletý Seider je také teprve třetím obráncem Red Wings, který v nováčkovské sezoně pokořil 50bodovou metu. Navázal na Reeda Larsona a Lidströma, s nímž je teď srovnáván.

Lidström, který patří k nejlepším zadákům historie a momentálně sedí ve vedení Detroitu, začal dokonce 60 body (11+49), ale Calderovu trofej mu vyfoukl Pavel Bure. To Seider na podobně oslnivého útočníka Zegrase vyzrál.