Sedlák podepsal jednocestnou smlouvu s Columbusem. Zaslouží si to, chválí ho manažer Blue Jackets

Český útočník Lukáš Sedlák prodloužil smlouvu s Columbusem Blue Jackets. podle zámořských médií podepsal s "modrokabátníky" dvouletý kontrakt. Na rozdíl od předchozí smlouvy by ta nová měla být jednocestná, takže Sedlák už nebude nucen hrát na farmě.

Columbus - Ještě před rokem Lukáš Sedlák přemýšlel o tom, že se ze zámoří vrátí do extraligy a pokusí se do ní obloukem vrátit přes národní tým. Nakonec se ale rozhodl zůstat a dál na farmě bojovat o vysněné místo v sestavě Columbusu.

A vyplatilo se. Po roku tvrdé práce oznámili zástupci Blue Jackets, že se čtyřiadvacetiletým českým centrem podepíšou smlouvu na další dvě sezony. V té první si vydělá 800 000 dolarů, v následující o padesát tisíc více.

Ale co je možná ještě důležitější, podle zámořských médií by měla být jednocestná. na farmu by se tedy český defenzivní specialista už neměl vrátit.

"Zaslouží si to," uvedl generální manažer týmu Jarmo Kekäläinen, který kromě Sedláka podepsal nové smlouvy i s dalšími dvěma talentovanými hokejisty Markusem Hannikainenem a Scottem Harringtonem.

"Oni jsou v podstatě bezúdržboví. Mají obrovskou chuť do hokeje a touhu neustále se zlepšovat. Přesně takové hráče potřebujeme," dodal Kekäläinen, sám někdejší hráč NHL.

Faktem je, že ve své premiérové sezoně Sedlák dokázal, že na NHL určitě má. Český defenzivní specialista v ní zatím sehrál 56 zápasů s bilancí 7+16 a především s bilancí +10 v plus/mínus. Svoji oddanost týmu také prokázal v bitce s Jasonem Chimerou.

Takhle se Lukáš Sedlák popral se zkušeným Jasonem Chimerou, který měl navrch. | Video: YouTube

Navíc se může těšit i na nadcházející play-off, neboť Columbus si pod vedením charismatického kouče Johna Tortorelly už deset zápasů před koncem základní části zajistil postup do Stanley Cupu.

"Mám štěstí. Řekl jsem si, že to nebudu balit zbytečně brzo, a to se vyplatilo," řekl v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz Sedlák o své strastiplné pouti do prvního týmu Columbusu.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

