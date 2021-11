"Jinde by na nás házeli plechovky." Kraken neděsí, Vaněčkova nástupce drtí kritika

Seattle Kraken hrůzu nebudí. Nový klub hokejové NHL, který vystavěl svou identitu na bájné mořské příšeře, se potácí od porážky k porážce a ani trochu nepřipomíná někdejší spanilou jízdu Vegas.

Vítej zpátky, legendo! Kraken zkraje týdne žertovně přivítali svého bývalého gólmana Vítka Vaněčka, který do Seattlu přijel s Washingtonem. Žertovně proto, že Vaněček za ligového nováčka nikdy nechytal. Jen jím byl vybrán v rozšiřovacím draftu. Po příchodu hvězdného Philippa Grubauera putoval, odkud přišel. Celá akce zabrala pouhý týden.

welcome back to a true kraken legend. pic.twitter.com/EsGC5mudGX — Seattle Kraken (@SeattleKraken) November 22, 2021

V klání v noci na pondělí Grubauer Vaněčka "přechytal" a dovedl mančaft k výhře 5:2, jenže celkově má podstatně horší úspěšnost. Právě problémy v brankovišti jsou jedním z důvodů, proč Kraken zatím nevynikají.

Ani v náznaku nekopírují cestu Vegas, které do NHL vkročilo před čtyřmi roky a hned hrálo finále Stanley Cupu, což nikdo nečekal. Vždyť mělo jedinou superhvězdu - gólmana Marca-Andrého Fleuryho. Zbytek týmu byl "jen" solidní.

Relativně neznámí hokejisté však zpravidla hráli mnohem lépe než v předchozích působištích a ovládli osm z prvních devíti zápasů.

Seattle také složil obstojné mužstvo a sehnal skvělého brankáře, přesto prohrál 13 z prvních 18 duelů. Jsou poslední v Pacifické divizi a patří k nejhorším celkům celé soutěže.

Než v noci na pondělí porazili Washington, prohráli šest zápasů v řadě. Mohli se spolehnout akorát na fanoušky, které nová městská atrakce očividně baví. Každý zápas Seattlu navštíví 17 151 diváků. A zcela zaplněná hala fandí, i když na ledě vidí tragické dění.

Třeba na konci minulého týdne prohrávali Kraken s Coloradem už 0:7 (pak snížili na konečných 3:7), přesto podporu z hlediště neztratili. "Je to 0:7, my vstřelíme první gól a fanoušci nám tleskají. Neuvěřitelné. Hrál jsem na místech, kde by na vás v této situaci házeli plechovky piva," prohlásil Grubauer.

Vzhledem k tomu, že Kraken trčí v suterénu ligové tabulky, je vcelku překvapivé, že v mnoha ohledech patří spíš do jejího středu, čili na hranu postupu do play-off, což je umístění, které jim před sezonou leckdo věštil.

Seattle je průměrný ve střílení gólů, přesilovkách, oslabeních… Hrozivé číslo vyskočí až při pohledu na průměr inkasovaných gólů - 3,78 (nejlepší Calgary se dostalo na 1,89).

Obrana vedená kapitánem Markem Giordanem přitom podle pokročilých statistik odvádí solidní práci. Například při hře pět na pět dovoluje soupeřům málo "vysoce nebezpečných šancí", v tom patří k absolutní špičce.

Kritiku tak schytává hlavně druhý nejlépe placený hráč mužstva, Němec Grubauer. S ročním platem 5,9 milionu dolarů zastavil v 15 kláních jen 88,2 procenta puků.

Náhradník Chris Driedger je na tom s úspěšností 79,1 procenta ještě hůř, ale zatím odchytal jen tři zápasy.

Na ráně je logicky Grubauer, kterého například server The Athletic zařadil do sestavy největších zklamání v rozjetém ročníku.

"Všichni jsme tak nějak čekali, že Grubauer zůstane v Coloradu, dokonce i ve chvíli, kdy oficiálně vstoupil na volný trh. Když se tak nestalo, vložil se do toho Seattle a uzavřel s ním dohodu. Vznikla tak zdánlivě výborná dvojice Grubauer - Driedger. Oba jsou ale zatím přinejlepším průměrní, přitom Kraken dávají za jejich ne zrovna spolehlivé chytání skoro deset milionů ročně," stojí v textu.

To Vaněček z platového stropu ukrajuje jen 717 tisíc a drží úspěšnost zákroků 90,6 procenta. Že by Kraken přece jen dali své "legendě" sbohem předčasně?