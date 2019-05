Kontroverzní gól pomohl San Jose k druhé výhře v sérii se St. Louis. Hertl nebodoval

Aktualizováno před 6 hodinami

Hokejisté San Jose zvítězili ve třetím finálovém utkání Západní konference NHL na ledě St. Louis 5:4 v prodloužení a v sérii vedou 2:1. Zápas rozhodl v čase 65:23 svým druhým gólem v utkání Erik Karlsson. Hostující útočník Tomáš Hertl v sérii dosud nebodoval.

St. Louis prohrávalo po úvodní třetině 0:2, ale v prostředním dějství skóre čtyřmi zásahy otočilo na 4:3. Na obratu se podíleli dvěma góly David Perron, po jedné brance dali Alexander Steen s Vladimirem Tarasenkem. Stav vydržel až do předposlední minuty, v níž se prosadil při hře bez brankáře Logan Couture, se 14 trefami nejlepší střelec play off.

Vítěznému gólu předcházela hra rukou Tima Meiera, kterou rozhodčí neodpískali. Švýcarský útočník vystřelil v pádu a jeho pokus byl zblokován, ale ještě máchl rukou do vzduchu po plachtícím puku, který dostal do předbrankového prostoru. Kotouče se zmocnil Gustav Nyquist a přistrčil ho Karlssonovi. Kromě švédského obránce dal dvě branky v dresu vítězů také Joe Thornton.

"Neviděl jsem to, snažil jsem se uvolnit. Myslel jsem si, že puk před branku nějak dostal Gustav," řekl ke hře rukou Karlsson. "Seběhlo se to rychle a nechci komentovat rozhodčí. Byl to zápas, ve kterém se přelévalo skóre a oba týmy byly chvíli nahoře i dole. Hrálo se s nasazením, v rychlosti a dochází k různým situacím. Něco se pískne, něco se přehlídne. Jsem rád, že jsme si našli cestu k vítězství," doplnil trenér San Jose Peter DeBoer.

Brankář St. Louis Jordan Binnington i další hráči Blues se ihned po gólu sesypali na rozhodčí. Tyto situace se ale u videa nepřezkoumávají. "Vždy je těžké, když prohrajete v prodloužení a je jedno jak. Musíte jít dál. To platí i o situaci, která rozhodla. Nemůžeme udělat nic s tím, co se stalo. Prostě musíme jít dál a připravit se na další zápas," řekl trenér Blues Craig Berube.

Stejně smířlivě mluvil i domácí útočník Perron. "Zahrál rukou. Štve to, ale musíme to hodit za hlavu. Vyspíme se z toho, vrátíme se s úsměvem na tváři a nastavíme se tak, abychom zase hráli svou hru," uvedl dvougólový střelec. "Je škoda, že jsme neudrželi v závěru (základní hrací doby) vedení. Třetí třetinu jsme hráli přesně tak, jak jsme chtěli, ale povedlo se jim vyrovnat," dodal.

Obě strany se také shodly, že důležitým okamžikem před gólem na 4:4 bylo odpískané zakázané uvolnění St. Louis. "Na ledě jsem strávil asi třicet minut, už jsem byl trochu unavený. Myslím si, že mí spoluhráči na tom byli stejně. Pomohlo mi to, abych se vydýchal," přiznal Couture. "Měli hráče navíc, jdou po vás. Je to těžké. Vyhodil jsem puk, který se někdy zastaví dříve, jindy přejde všechny čáry. Opět to byla záležitost centimetrů," mrzelo kapitána Blues Alexe Pietrangela.

Na druhé straně Karlsson litoval, že promarnili vedení 2:0 a 3:1. "Odehráli jsme dobrou první třetinu, ale potom jsme trochu ubrali. Bojovali o trošku víc než my, ale drželi jsme se systému a plánu. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Neřekl bych ani, že prohráli kvůli rozhodnutí rozhodčích. Byl to férový zápas," řekl.

Finále Západní konference play off NHL - 3. zápas:

St. Louis - San Jose 4:5 v prodl. (0:2, 4:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 37. a 39. Perron, 22. Steen, 25. Tarasenko - 14. a 66. E. Karlsson, 17. a 22. J. Thornton, 59. Couture. Střely na branku: 32:32. Diváci: 18.360. Hvězdy zápasu: 1. E. Karlsson (San Jose), 2. Perron (St. Louis), 3. J. Thornton (San Jose). Stav série: 1:2.