San Jose deklasovalo Edmonton sedmi góly, Pittsburgh v play off poprvé padl

před 1 hodinou

Columbus ve středu po výhře 5:4 nad Pittsburghem odvrátil vyřazení, San Jose a New York Rangers ve svých sériích srovnaly krok na 2:2 po výhrách na domácím ledě. Sharks i díky asistenci Tomáše Hertla porazili Oilers 7:0, Rangers vyhráli další těsné utkání s Montrealem 2:1.

New York - Hokejový útočník Tomáš Hertl se podílel v úvodním kole play off NHL jednou asistencí na kanonádě San Jose, které rozdrtilo Edmonton 7:0 a vyrovnalo sérii na 2:2. Nerozhodný stav panuje po čtyřech zápasech také mezi Montrealem a New Yorkem Rangers, který v úterý vyhrál 2:1. Columbu odvrátil první hrozbu vyřazení, když porazil Pittsburgh 5:4 a snížil stav série na 1:3.

San Jose přitom paradoxně v předchozích dvou zápasech neskórovalo, ale střelecké trápení protrhli už po patnácti sekundách hry. Dvě branky vstřelili Joe Pavelski a Logan Couture a důležitou zbraní Sharks se staly přesilové hry, v nichž se prosadili čtyřikrát. Poslední z nich využil po přihrávce Hertla obránce David Schlemko, který ranou od modré čáry stanovil konečný výsledek.

Rangers přerušili sérii šesti domácích porážek v play off. V první třetině sice Montreal odpověděl nádhernou kombinací na gól soupeře, který si ale ve 25. minutě zásluhou trefy Ricka Nashe vzal vedení zpět. Skóre se už v dalším průběhu i díky skvělým zákrokům gólmanů na obou stranách neměnilo.

Columbus položil základ úspěchu v prvních 25 minutách, ve kterých si vypracovali vedení 3:0. Pittsburgh ale v minulém utkání otočil zápas na svou stranu z 1:3 a také tentokrát ještě zabrnkal na nervovou soustavu domácích, když třikrát snížil na rozdíl jedné branky. V sestavě vítězů se objevil Lukáš Sedlák, který od konce března kvůli zranění nehrál a do utkání play off naskočil v NHL poprvé.

autor: Sport | před 1 hodinou

Související články