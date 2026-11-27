Boston Bruins a Toronto Maple Leafs proti sobě ve stávající základní části NHL hrají čtyřikrát. Zřejmě žádný z těchto zápasů však zajímavostí a důležitostí nepřeváží zákulisní dění, které se mezi těmito hokejovými rivaly odehrává.
Jde o dohru výměny Brandona Carla z jara 2025.
Ve zkratce: Bruins tehdy implodovali a pořádali výprodej. Torontu, které naopak zářilo a zbrojilo na Stanley Cup, poslali defenzivního obránce Carla. Za něj získali mladého centra Frasera Mintena, volbu ve čtvrtém kole draftu 2025, kterou použili na českého zadáka Vashka Blanára, a podmínečnou volbu v prvním kole 2026.
Ta od té doby skýtá překvapivě napínavé dění plné zvratů.
Vítěz trejdu už je jasný: Boston. Zatímco Carlo příliš nepřesvědčil a za Toronto už ani nehraje, Minten se čím dál víc jeví jako centr do prvních dvou útoků. Bruins si ovšem ještě polepší onou volbou v prvním kole. Jde jen o to, jestli to bude například celkové 26. místo, nebo třeba třetí. To je velký rozdíl. A šance na druhou variantu, čili hotový jackpot, opět vzrostla.
Generální manažer Bostonu Don Sweeney původně počítal s tou první, méně atraktivní variantou, a to hned pro červnový draft 2026.
Pak mu ale nahrál nečekaný kolaps Leafs, nejpravděpodobněji se najednou jevilo celkové šesté místo.
Jenže smůla. Toronto vyhrálo draftovou loterii a z první pozice ukázalo na supertalentovaného Gavina McKennu. Volbu si mohlo nechat, protože byla v první pětce. V tom spočívala zmíněná podmínečnost.
Sweeney se tak musel smířit s tím, že dlužný výběr v prvním kole obdrží od Toronta později. A že nejspíš nebude až tak vysoký. Leafs totiž po zisku McKenny pohřbili spekulace o tom, že se stáhnou do ústraní a zahájí bolestivou přestavbu. Přivedli beka Raddyshe, brankáře Bobrovského, střelce Marčenka. V další sezoně se čekal minimálně návrat do play off.
Realita je ale jiná. Toronto těžce tápe. Prohrálo 11 z posledních 13 zápasů a na Východě má druhou nejhorší úspěšnost. Z toho kouká vysoká draftová pozice.
Oslavný večírek ale Sweeney ještě pořádat nemůže. A důvodem není jen to, že stále zbývají asi dvě třetiny základní části. Situaci komplikuje Philadelphia, která si na základě jiné výměny torontskou volbu v prvním kole 2027 nárokuje také. Leafs si ji v tomto případě nepojistili první pětkou, ale desítkou.
Z toho, co komu vlastně náleží a za jakých okolností, se stala tak komplikovaná otázka, že ji musela řešit samotná NHL. Dospěla k následujícímu rozuzlení...
Scénář 1: Pokud se Leafs vzpamatují a nezískají pozici v top desítce draftu, odevzdají diskutovaný výběr Philadelphii a Bostonu splatí dluh až v draftu 2028 - to už bez jakýchkoliv „ale“.
Scénář 2: Pokud Leafs skutečně získají jednu z deseti nejvyšších voleb příštího draftu, budou si moct sami vybrat, jestli ji pošlou Philadelphii, nebo Bostonu. Neobdarovaný klub se dočká o rok později.
Druhý scénář je mimořádně zajímavý. Toronto se totiž může rozhodnout podle toho, co od kterého klubu dostane bokem. Dokud půjde o legitimní trejd, liga to podle zámořských zdrojů povolí. Příklad: Sweeney kývne Torontu na nepříliš výhodnou výměnu a za odměnu obdrží výběr v první desítce draftu 2027.
„Když Leafs před uzávěrkou přestupů 2025 vyměnili dva své výběry v prvním kole, s tímto se vůbec nepočítalo,“ nevěřícně shrnul aktuální situaci Chris Johnston z online deníku The Athletic.
Sweeney už dostává rady, co by měl, respektive neměl udělat. Nakonec může být lepší Torontu nenadbíhat a případně si počkat na volbu v roce 2028. Ta klidně může být ještě výš. Největší torontské hvězdě Austonu Matthewsovi po příští sezoně končí smlouva, a pokud nebude chtít podepsat novou, klub ho nejspíš vymění. Tím by mohla odstartovat kompletní přestavba Leafs.
„Kdybych byl na místě Bruins, za tu volbu v roce 2027 bych nedal ani prd. Draft 2028 má být prý mnohem silnější. A Leafs budou příští rok pravděpodobně horší. V každém případě jsou Leafs v háji,“ napsal na síti X Mike Grinnell z populárního hokejového podcastu Spittin' Chiclets.
Mohlo by vás zajímat: Takhle Jiří Kulich nachytal brankáře Rangers
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Německý SAP chystá velké škrty, kvůli AI má zrušit nejméně 10 tisíc pracovních míst
Německá softwarová společnost SAP připravuje plán na zrušení nejméně 10 tisíc pracovních míst v rámci reorganizace, která má její aktivity uzpůsobit pro éru umělé inteligence (AI). S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg. Restrukturalizace se podle zdrojů dotkne nejméně devíti procent celosvětové pracovní síly podniku.
ŽIVĚ Novou finanční pomoc Ukrajině podpořilo 24 členských států EU
Novou půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 45 miliard eur podpořilo na summitu EU 24 zemí, oznámil po skončení jednání v Bruselu předseda Evropské rady António Costa. Bulharsko podle něj souhlasilo s podporou úvěru s tím, že jeho finance budou směřovat pouze do nevojenské části půjčky, na podporu bulharské menšiny na Ukrajině.
Kdo bude letošním Českým slavíkem? Objevem roku se může stát skupina Gufrau nebo Charlotte Gott
V pražském sále Forum Karlín v pátek večer organizátoři vyhlásí výsledky hudební ankety Český slavík. Lidé mohli zasílat hlasy svým favoritům do 15. listopadu na webu ankety. Stejně jako v předchozích ročnících mohli vybírat v kategoriích Zpěvačka, Zpěvák, Hudební skupina a Hip Hop & Rap.
ŽIVĚ Sněžení dělá problémy po celém Česku, nevyhnou se ani pražskému letišti
Sněžení ve čtvrtek večer a v noci na dnešek komplikovalo na mnohých místech Česka dopravu. Policie i záchranáři zasahují u desítek nehod, ošetřují i chodce po úrazech na kluzkých či zledovatělých chodnících.
Zasáhne NATO na ukrajinském nebi? Je to blíž než kdykoliv předtím. Jeden stát je v čele
Ruské rakety směřující k území Severoatlantické aliance by mohly stíhačky NATO sestřelovat ještě před překročením hranic. S takovým návrhem přišli zástupci Polska poté, co v pátek 20. listopadu dopadly na jeho území tři ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101. Varšava se nyní snaží přesvědčit své spojence, aby rozšířili obranné operace i na část ukrajinského vzdušného prostoru.