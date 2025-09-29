Za Vancouver se snažili Češi, ale porážce v přípravě zabránit nedokázali

Lední hokej

Český hokejový obránce Filip Hronek v přípravném duelu před sezonou NHL proti Edmontonu nahrál na dva góly Vancouveru, prohru Canucks 3:4 ale neodvrátil. Jednu branku kanadského týmu připravil také Hronkův spoluhráč Filip Chytil.
Evander Kane, Filip Hronek (Vancouver Canucks)
Evander Kane, Filip Hronek (Vancouver Canucks) | Foto: ČTK

Vancouver v duelu kanadských týmů na ledě Edmontonu od začátku tahal za kratší konec. Prohrával od 2. minuty, ve které se prosadil Connor McDavid, a do závěrečné třetiny vstupoval s tříbrankovým mankem.

Úvod třetího dějství ale Canucks vyšel. Ve 44. minutě snížil na 1:3 Aatu Räty a o minutu později po Hronkově asistenci dostal Vancouver na dostřel Braeden Cootes.

Edmonton, v jehož barvách odehrál 11 a půl minuty útočník David Tomášek, odskočil znovu na rozdíl dvou branek a hosté už jen snížili. Po ose Hronek-Chytil se puk dostal k Jonathanu Lekkerimäkimu, který stanovil konečný výsledek.

Chytil v přípravě naskočil do třetího zápasu a vylepšil si bilanci na 1+2. Proti Oilers byl navíc vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Přednost dostali protihráči Leon Draisaitl, který zaznamenal čtyři body za dva góly a dvě asistence, a McDavid (1+2).

David Jiříček a David Špaček odehráli za Minnesotu přes 18 minut při porážce 1:4 s Chicagem. Výhru Blackhawks řídil autor hattricku Frank Nazar.

Z vítězství se naopak radoval obránce Caroliny Dominik Badinka. Devatenáctiletý bek si v přípravě proti Nashvillu za 16 minut a 22 sekund připsal dva kladné body ve statistice plus/minus a pomohl k výhře 4:2.

New Jersey odehrálo v nedělním programu dva zápasy a ani v jednom nedokázalo zvítězit. S Ottawou prohráli Devils 0:2 a Washingtonu výběr, v němž nechyběli Ondřej Palát a Matyáš Melovský, podlehl 2:3 po samostatných nájezdech.

Přípravné zápasy před NHL:

New Jersey - Washington 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 36. Hischier, 56. Lachance - 16. Clarke, 26. Leonard, rozhodující sam. nájezd Cristall.

Ottawa - New Jersey 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky: 56. Halliday, 59. Lycksell.

Minnesota - Chicago 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky: 31. Haight - 10., 22. a 60. Nazar, 48. Donato.

Carolina - Nashville 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky: 35. a 56. Nadeau, 8. Unger Sorum, 58. Legaut - 7. Carr, 57. O'Hara.

Edmonton - Vancouver 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)

Branky: 37. a 50. Draisaitl, 2. McDavid, 12. Frederic - 44. Räty, 45. Cootes (Hronek), 57. Lekkermäki (Chytil, Hronek).

 
