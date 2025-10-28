Crosby dosáhl Jágrovy mety, Boston dostal sedm gólů v Ottawě

Lední hokej

Hokejisté Bostonu utrpěli v NHL na ledě Ottawy debakl 2:7 a prohráli sedmý z posledních osmi zápasů. David Pastrňák a Pavel Zacha nebodovali.
Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)
Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) | Foto: Reuters

Ve zbývajícím utkání pondělního programu porazil Pittsburgh doma St. Louis 6:3. Výhru režíroval gólem a dvěma asistencemi Sidney Crosby. Lídr Penguins se stal devátým hráčem v historii soutěže, který nasbíral v NHL 1700 bodů.

Boston vstřelil úvodní gól zápasu a ještě na začátku 35. minuty prohrával jen 1:2. Ottawa vedení zvýraznila zejména v přesilových hrách, využila čtyři z pěti.

K jednoznačné výhře přispěli Drake Batherson a Tim Stützle shodnou bilancí dvou gólů a jedné přihrávky. Pastrňák nebodoval potřetí v sezoně a na ledě byl u dvou inkasovaných branek.

"To je nepřijatelné," komentoval trenér Bostonu Marco Sturm výkon týmu.

Kritizoval zejména vyloučení. "Jsme pravděpodobně nejtrestanějším týmem. Můžete obviňovat rozhodčí, ale je to hlavně o nás. Pokud budeme celou dobu na trestné lavici, tak nebudeme vyhrávat zápasy," prohlásil.

Po Crosbyho asistencích odskočil Pittsburgh z 2:2 na 4:2. Zkušený útočník druhou přihrávkou překonal milník, který v soutěži naposledy zdolal Jaromír Jágr. Český útočník si připsal 1700. bod v listopadu 2013 a v historické produktivitě se posunul až na druhé místo.

Kromě Jágra (1921) jsou před Crosbym ještě Wayne Gretzky (2857), Mark Messier (1887), Gordie Howe (1850), Ron Francis (1798), Marcel Dionne (1771), Steve Yzerman (1755) a Mario Lemieux (1723).

"Když jsem vyrůstal, vzhlížel jsem k těmto hráčům," uvedl 38letý Crosby. "Nikdy by mě nenapadlo, že se jim vůbec přiblížím. Jsem vděčný, že jsem mohl hrát hokej tak dlouho a že jsem součástí takové společnosti," doplnil.

Na kontě má 632 gólů a 1069 asistencí v 1362 odehraných zápasech. Hranici 1700 bodů překonali rychleji jen Gretzky (711), Lemieux (887) a Dionne (1257).

Crosby po zápase také řekl, že ho víc než body zajímá zdravotní stav dospělého diváka, který byl po pádu z hlediště převezen do nemocnice.. Na místě mu poskytovali první pomoc záchranáři.

"Přijde mi divné mluvit o hokeji a řešit body, když slyšíte, co se stalo během utkání. Naše myšlenky a modlitby jsou s ním a jeho rodinou," doplnil.

Crosby v závěru zvýšil z úniku na 5:3. Třemi body se na výhře Penguins podíleli také Bryan Rust (2+1) a Erik Karlsson (0+3).

NHL:

Ottawa - Boston 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

Branky: 11. a 35. Batherson, 41. a 50. Stützle, 22. Giroux, 53. Cousins, 54. Zetterlund - 4. Geekie, 60. Arvidsson. Střely na branku: 24:28. Diváci: 16.168. Hvězdy zápasu: 1. Batherson, 2. Stützle, 3. Meriläinen (všichni Ottawa).

Pittsburgh - St. Louis 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)

Branky: 1. a 41. Rust, 1. Mantha, 27. Wotherspoon, 57. Crosby, 57. Malkin - 5. Bjugstad, 16. Kyrou, 45. Joseph. Střely na branku: 26:29. Diváci: 13.303. Hvězdy zápasu: 1. Rust, 2. Crosby, 3. E. Karlsson (všichni Pittsburgh).

 
