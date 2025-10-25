Kulichovy smrtící útoky nasměrovaly Sabres k vítězství, Ovečkin sahá po 900. gólu

Lední hokej

Útočník Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k domácí výhře hokejistů Buffala nad Torontem 5:3. Sabres zvítězili ve čtyřech z posledních pěti utkání. Nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin vstřelil při páteční výhře Washingtonu 5:1 na ledě Columbusu 899. branku v lize.
Gól a asistence Jiřího Kulicha zápase NHL Buffalo - Toronto | Video: NHL

Kadaňský odchovanec Kulich se nejprve prosadil střelecky, v sedmé minutě zužitkoval pohlednou souhru. Tage Thompson přihrál při přechodu do útočného pásma na levou stranu Zachu Bensonovi, jenž sklepl puk před branku na osamoceného Kulicha a ten zamířil přesně k protilehlé tyči. Byl to jeho třetí gól v ročníku.

I druhý Kulichův bod v utkání, tentokrát v podobě první asistence v sezoně, přišel po dalším rychlém útoku. Na konci kombinace domácích hráčů figuroval střelec vítězného gólu z finále posledního mistrovství světa Thompson.

Na výhře Buffala měl velký podíl také obránce Mattias Samuelsson, který se v koncovce prosadil dvakrát. Sabres mají po osmi odehraných zápasech stejný počet bodů.

NHL:

Buffalo - Toronto 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Branky: 5. a 34. Samuelsson, 7. Kulich, 28. T. Thompson (Kulich), 57. Tuch - 6. Nylander, 13. Matthews, 42. Joshua. Střely na branku: 30:34. Diváci: 17.211. Hvězdy zápasu: 1. Samuelsson, 2. Tuch, 3. Lyon (všichni Buffalo).

New Jersey - San Jose 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky: 21. a 30. Hamilton, 60. C. Brown - 3. Eklund. Střely na branku: 29:17. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. D. Hamilton, 2. Hischier (oba New Jersey), 3. Askarov (San Jose).

Columbus - Washington 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)

Branky: 51. Mateychuk - 39. Carlson, 42. Ovečkin, 43. Sourdif, 56. Wilson, 57. McMichael. Střely na branku: 35:30. Diváci: 17.714. Hvězdy zápasu: 1. L. Thompson, 2. Ovečkin, 3. Carlson (všichni Washington).

Winnipeg - Calgary 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)

Branky: 26. Connor, 27. J. Toews, 30. Vilardi, 39. Iafallo, 60. Naměstnikov - 6. Kadri, 34. Backlund, 49. Coleman. Střely na branku: 32:33. Diváci: 13.967. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey, 2. J. Toews (oba Winnipeg), 3. Backlund (Calgary).

 
