Rutta se v NHL serval, jeho krev zkropila led. Výhru oslavilo Toronto

Jedno ze sídel pražské Národní galerie bude toto úterý zavřené. V noci prasklo vodovodní potrubí ve druhém podzemním podlaží Veletrřního paláce, kde se nachází část depozitáře. "V současné době je havárie pod kontrolou, byl uzavřen hlavní uzávěr vody, dále se tedy nerozšiřuje. Lehce poškozeno bylo pouze jedno umělecké dílo, u nějž rozsah škody zjišťujeme, poškození je však nepatrné," oznámila mluvčí galerie Eva Sochorová. V noci hasiči napsali na Twitteru, že ze suterénu odčerpávají vodu, nejohroženější předměty vynesli ven. V suterénu bylo asi deset centimetrů vody.

Toto úterý bude Veletržní palác zavřený včetně prodejny, zrušeny jsou též doprovodné programy. "Snahou je otevřít palác pro veřejnost ve středu. Kavárna Kolektor je v provozu," doplňuje mluvčí.

Veletržní palác, kde se především konají krátkodobé výstavy a kde jsou také k vidění stálé expozice, stále slouží i jako depozitář. Národní galerie už pracuje na novém, který vznikne v pražských Jinonicích dle návrhu studia Jika-cz vybraného v architektonické soutěži. Stavba potrvá sedm let od zahájení projektu, galerie vloni odhadla celkové náklady na 1,3 miliardy korun. Až poté, co se do Jinonic přesunou díla ze stávajícího depozitáře, pak může přijít na řadu rekonstrukce Veletržního paláce. S tou počítá ministerstvo kultury, jež Národní galerii zřizuje. "Bude to však náročné, drahé a určitě se to nestihne během současného volebního období," řekl pro Aktuálně.cz tento týden ministr kultury Martin Baxa z ODS.