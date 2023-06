Poslal životopis do NHL, je z něj skaut: V LA si všimli, že česká mládež jde nahoru

Šlo o možná nejpřekvapivější letní přestup týkající se hokejové extraligy. Petr Jelínek, který si v tuzemsku udělal jméno hlavně coby kapitán Liberce, podepsal smlouvu v Plzni, ale hned pár týdnů nato ukončil hráčskou kariéru. Dostal totiž lepší nabídku. Bude skautovat mládež pro Los Angeles Kings z NHL. "Asi jsem na ně zapůsobil," usmívá se bývalý centr v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.

Nemrzí vás, že už si nezahrajete profesionální hokej? Minimálně Plzeň měla za to, že na to ještě máte.

Samozřejmě mě to trošku mrzí, ale je to hodně čerstvé, takže mi to ještě asi úplně nedochází. Třeba časem. Kvůli téhle práci jsem byl ale ochotný skončit a určitě nelituju.

S kým z Plzně jste řešil, že za ni nakonec hrát nebudete?

S Martinem Strakou (majitel - pozn. red.) a Tomášem Vlasákem (sportovní manažer). Jel jsem za nimi a myslím, že to oba pochopili. Samozřejmě jsem jim trošku udělal čáru přes rozpočet a děkuju jim, že to vzali, jak to vzali.

Bylo těžké jim to oznámit?

Bylo. Jel jsem tam s výčitkami svědomí, ale neudělal jsem nic vědomě nebo naschvál, jednal jsem s nimi na rovinu od začátku, takže vlastně není důvod, abych měl černé svědomí. Jenom mě mrzelo, že jsem je v tom nechal. Ale zase jsem jim to řekl dostatečně brzy na to, aby za mě sehnali dostatečnou náhradu.

Jak jste se k práci skauta pro klub NHL vlastně dostal? Leckoho to asi překvapilo, protože jste spjatý hlavně s tuzemským hokejem. V zámoří jste chvíli hrál, ale ne v NHL.

Když jsem věděl, že budu končit v Liberci, tak jsem napsal životopis a poslal ho pár skautům a na Centrální úřad skautingu NHL. Ozvalo se LA. S nimi jsem jednal, respektive s Christianem Ruuttuem, který má na starosti jejich evropské skauty. Prošel jsem několika pohovory. Moc jsem se na to ale nevázal, protože vím, jak je všeobecně těžké se dostat do nějaké funkce v NHL. Navíc jak říkáte, nikdy jsem tam nehrál. Jsem tedy rád, že to vyšlo, asi jsem na ně zapůsobil.

Rozesílal jste životopis jen na práci skauta, nebo vás zajímaly i jiné pozice?

Ne, na jiné pozice asi nikoho nehledají. Co mi říkali, tak je zajímá český mládežnický hokej, který se podle mě dostává zase nahoru. I oni si toho všimli, tak chtěli mít někoho, kdo jim na to tady bude dohlížet.

Směřoval jste nějak ke skautingu už jako hráč?

Tak v hokeji jsem odmala. Hrál ho i můj otec, který poté, co skončil, taky dělal skauta, tenkrát pro Calgary Flames. O té práci tedy něco samozřejmě vím. Oko hráče a skauta je určitě jiné, ale věřím, že to zvládnu.

Byly přijímací pohovory těžké?

Ani ne. První pohovor byl s Christianem a na takové přátelské úrovni. Řekl mi, co to plus minus obnáší, a závěrečný pohovor jsem měl s celým vedením L.A. Ale náročné to nebylo. Jenom se ptali na mě a na celý můj život, co se týče osobní i hokejové stránky.

Jak jste na tom s angličtinou? V zámoří jste skončil před dlouhými roky. Snažil jste se nějak udržovat?

Moc jsem se neudržoval, ale myslím si, že angličtinu mám slušnou. Všechny pohovory ostatně byly v angličtině, takže kdybych neuměl, asi mi práci nenabídnou. Když táta hrál v Kanadě, chodil jsem tam dva roky do školy. Později jsem tam tři roky i hrál. A když v Česku přišli do týmu nějací Kanaďani nebo obecně cizinci, tak jsem s nimi angličtinu tak nějak procvičoval. Plno slovíček mi vypadává, ale do toho se dostanu.

Je práce skauta vaší vysněnou? Jestli se nepletu, tak vás zajímá i trénování. Chtěl jste si dělat trenérskou licenci B.

Tu si pořád dělám. Zrovna příští týden jedu na čtyři dny na závěrečnou část na ledě. Chtěl jsem mít po skončení kariéry otevřených víc vrátek a trénování je zajímavé. Stejně si ale myslím, že mi vyšla ta nejlepší cesta. Skauting.

Jak jsou na tom skauti z NHL platově? Můžete to porovnat s hráčskými platy v nějaké soutěži?

To asi úplně porovnávat nebudu, nemám ani přehled, kolik různí skauti berou. Někteří tam jsou už hodně let a já teprve začínám. I od toho se odvíjí plat. A sdělovat svoji výplatu asi nebudu.

A na jak dlouho máte smlouvu?

Ještě jsem nepodepsal, je to v jednání. Myslím si ale, že první smlouva bude na rok.

Co všechno budete jako skaut Los Angeles pokrývat?

Budu sledovat hráče, kteří půjdou příští rok na draft. Budu obrážet Česko a Slovensko, možná i větší část Evropy. Vím totiž, že mají skauty ve Skandinávii, ale tady nikoho nemají. Záleží, co budou chtít.

U skautování mládeže není ani tak důležité rozpoznat, jak je kdo dobrý, ale to, jak dobrý bude v budoucnu. Jak na to?

To je otázka. Někdo může být talent v sedmnácti osmnácti, ale za dva roky se něco může stát, třeba ho to přestane bavit nebo cokoliv jiného. Je to riziková práce v tom ohledu, že nikdy nevíte, jak ten kluk dopadne. Určité kvality a to, jestli má ten člověk chuť pracovat, už ale v tomhle věku poznáte.

Poletíte do Severní Ameriky na letošní draft?

Myslím si, že ne. Smlouva by mi měla běžet od začátku července, takže na draft asi poletím až příští rok. Na letošek pozvánka nepřišla.

Jaká je vaše osobní top pětka tohoto draftu? Los Angeles tak vysoko nevybírá, takže byste to říct asi mohl.

Abych řekl pravdu, tak jsem na to moc nekoukal. Samozřejmě Connor Bedard asi bude jednička, to vědí všichni. Od nás na draft určitě půjdou Jakub Dvořák a Eduard Šalé. Otázka, jak vysoko se umístí.

A jaké jsou největší české naděje pro draft 2024?

To vám řeknu příští rok.