Pošklebovat se bezvládně ležícímu hráči? NHL řeší "hanebné" výroky vůči Polákovi

Český tvrďák Roman Polák utrpěl v hokejové NHL zranění po ošklivém nárazu do mantinelu. Hrůzný moment řešila celá liga, a to kvůli necitlivému výroku známého komentátora přímo v živém vysílání.

Romana Poláka, který se zranil při nárazu do mantinelu, odváželi na nosítkách. | Foto: ČTK

Když trenér Dallasu oznámil, že Polák hýbe končetinami, fanoušci si oddechli. O pár hodin dříve ležel český obránce nehybně na ledě, ze kterého nakonec odjel na nosítkách. Rovnou zamířil do nemocnice.

K příhodě došlo v noci na pátek. Při vstupu Dallasu do sezony. Běžela druhá třetina zápasu, když Polák chtěl v souboji o puk atakovat bostonského forvarda Chrise Wagnera. Jenže promáchl, ztratil stabilitu a v plné rychlosti narazil do mantinelu. Hala Stars ztichla.

Analytik stanice NESN Andy Brickley v živém přenosu podotkl, že Polák si zranění zřejmě způsobil sám. "Je v tom trochu špatné hokejové karmy," dodal známý komentátor Jack Edwards, za což později sklidil spršku negativních reakcí.

Polák ještě v noci nemocnici opustil. Utrpěl menší zlomeninu hrudní kosti.

Na Edwardse nejdřív zareagoval hráčův agent Allan Walsh, jenž komentátora vulgárně urážel a hovořil o "neskutečné hanbě".

Nicméně Edwards ze svého názoru neustoupil, listu The Boston Globe sdělil: "Stojím si za tím, co jsem během přenosu řekl. A myslím, že Brick (Andy Brickley) to dobře trefil, když řekl, že Polák si za zranění může sám."

Třiatřicetiletý Čech je za mořem známý jako spolehlivý defenzivní bek, který umí přitvrdit, ale není zákeřný. Od NHL dostal jedinou suspendaci, za nevybíravé vražení na hrazení zmeškal dva zápasy.

Edwardsova slova rezonovala celý víkend. Jeden ze dvou nejvlivnějších deníku v Texasu The Dallas Morning News vydal v neděli na svém webu komentář, v němž stojí: "Hlasatel, který se v podstatě pošklebuje ležícímu hráči, je jednoduše neotesaný."

Není jasné, kdy Polák znovu nastoupí. Lékaři jeho stav vyhodnotí do týdne. Český bek už prodělal řadu zdravotních komplikací. Nejhůř mu bylo před dvěma a půl roku, kdy si při nešťastném pádu ošklivě zlomil nohu. Nicméně se dokázal vrátit, za což byl nominovaný na Masterton Trophy za oddanost hokeji.

Poslechněte si, jak Edwards okomentoval náraz Poláka do mantinelu: