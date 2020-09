Prsten pro vítěze NHL bych si nezasloužil, říká Polák. Chce Stanley Cup na Ostravsku

Dnes v noci se mohl s Dallasem poprat proti Vegas o postup do finále play off, ale Roman Polák se do NHL nevrátil. Vybral si léto s rodinou a přípravu s Vítkovicemi místo "vězení" v edmontonské bublině. Ani teď řízný zadák svého rozhodnutí nelituje a přeje si finále s Dallasem proti Tampě. Tak aby doma viděl Stanley Cup.

Co říkáte na jízdu Dallasu, který je v play off NHL jediné vítězství od postupu do vytouženého finále?

Dělá mi to radost, samozřejmě klukům přeju, aby to dotáhli do zdárného konce. Když už jsou tak daleko. Ale pokud budou hrát finále proti Tampě, bude to podle mě hodně těžké.

Jakým způsobem sledujete dění v zámoří?

Většinou se ráno podívám na sestřih a na internetu si projdu statistiky. Kouknu se na to, kdo kolik dal gólů, kdo kolik odehrál minut.

Vy o sobě tvrdíte, že hokej ve volném čase takřka nesledujete. Ale tady vás to strhlo, protože jde o tým, jehož jste byl nedávno součástí?

Přesně tak. Všechny kluky znám a přeju jim, ať se jim daří. Na druhou stranu musím přiznat, že podobným způsobem sleduju i Tampu, kde je Ondra Palát, kterého dobře znám. Zajímá mě, jak se mu vede.

Potenciální finále Dallasu proti Tampě by bylo zajímavé také právě z pohledu vzájemného střetnutí Paláta s Radkem Faksou, viďte? Obě mužstva mají náskok 3:1.

Rozhodně, je to super. Tak či tak by Stanley Cup tady na Ostravsku byl.

Někteří fanoušci Dallasu na sociálních sítích řeší, zda vás zpětně nemrzí rozhodnutí nevracet se na play off do Kanady. Jak to je?

Ne, vůbec. Vím, proč jsem se tak rozhodl. Možná to vyzní špatně, ale opravdu toho nelituju. Naopak přeju klukům úspěch. Co se týče mě, každý den se utvrzuju v tom, že jsem udělal správně.

Ostatně tým šlape i bez vás.

Už v sezoně bylo vidět, že tým má dobrou základnu i na farmě. I mladší kluci odváděli skvělou práci. Funguje to takhle, i když tam nejsem.

Než byla základní část kvůli koronaviru ukončena a ani v přípravném období před play off se však Dallasu nedařilo. Není proto jeho jízda ve vyřazovacích bojích překvapivá?

V play off je to něco jiného a ani vloni jsme nebyli špatně připraveni. Vypadli jsme až v prodloužení sedmého zápasu druhého kola proti St. Louis, které nakonec celou NHL vyhrálo. Když se tým rozjede a všechno jde, jak má, je to silný kolos. Letos to kluci dokazují.

Letos prodloužení sedmého zápasu druhého kola proti Coloradu zvládli a často jsou úspěšní v těsných duelech.

Ano, hodně se spoléhá na obranu, Dallas se snaží hrát vzadu bez chyb. Spoléhají potom na to, že vpředu nějaký ten gól vždycky dají.

Bláznivý sedmý zápas proti Coloradu rozhodl svým hattrickem Joel Kiviranta, nečekaný hrdina. Jaká byla vaše reakce?

Hned jsem psal Andreji Sekerovi, který v prodloužení zpoza branky Kivirantovi na gól přihrál. Byla to parádní akce, hned jsem mu říkal, jaký je to útočný obránce. A dát hattrick v takovém zápase? To je sen každého mladého kluka.

Takže jste v kontaktu s týmem?

Ano, ale spíše s jednotlivci, nechci do toho moc rýpat. Spíše po zápasech napíšu Radku Faksovi nebo Andreji Sekerovi.

Jak zvládají život v uzavřené bublině v Edmontonu?

Je to těžší a těžší, ale když jsem se s nimi bavil, tvrdili, že už vidí světlo na konci tunelu. Finále už je opravdu blízko, zbýval by jim necelý měsíc do konce. Snad to skončí zdárně.

Co říkáte na to, jak NHL zvládá nezvyklé play off organizačně?

Když vás zavřou do vězení, mají to asi opravdu zvládnuté dobře. (úsměv) Ke kontaktu nejspíš skutečně nedochází. Je dobře, že se jim to povedlo udělat tak, jak chtěli.

Tušíte, zda byste v případě celkového vítězství Dallasu dostal prsten a zda by vaše jméno bylo na Stanley Cupu? V základní části jste odehrál 41 zápasů z 69 svého týmu.

To vůbec nevím. Někdo říkal, že když hráč odehraje více než tři čtvrtě sezony v základní části, jeho jméno tam bude. Je možné, že bych se tam objevil, ale je mi to jedno, vůbec na tom nelpím. Kdyby ten případ nastal, ani bych si to nezasloužil, protože play off jsem nehrál.

Jak jste si užil léto v Česku se svou rodinou?

Úplně parádně. A pořád si ještě tak nějak užíváme. Baví mě to, rozhodně bych zpětně neměnil čas strávený s dětmi za vězení v NHL.

Co s vámi dělají měnící se opatření proti koronaviru a nejistota, která se vznáší nad blížící se extraligovou sezonou?

Soustředím se na sebe a na to, co můžu ovlivnit. Na nic jiného nemyslím, snažím se tím řídit. Jdu ze dne na den. Co bude zítra, dozvím se zítra. Extraliga bude zvláštní, zažili jsme to i v přípravném období. Ráno jsme se chystali na zápas proti Kometě, ale bylo nám oznámeno, že se to ruší. V takovém duchu asi bude celá sezona, musíme se připravit na to, že se program bude všelijak lepit.

Už jste natěšený na čtvrteční domácí ostrý start proti Litvínovu?

Jasně, všichni už jsou takoví netrpěliví. Příprava byla na mě nezvykle dlouhá. V zámoří se většinou měsíc po kempu hraje, kdežto tady už jsme druhý měsíc na ledě v přípravě. Přestalo se hrát v březnu, to už je dávno, takže jsme všichni hladoví.