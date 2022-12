22 zákroků nepomohlo. Rittich neodvrátil v NHL prohru Winnipegu

Hokejistům Winnipegu nepomohlo 22 zákroků Davida Ritticha a podlehli v NHL na svém ledě Columbusu 1:4. Český gólman, který si v předchozích třech startech připsal výhry, inkasoval všechny branky v úvodních 33 minutách. Dvakrát jej překonal Patrik Laine.

Ve zbývajících dvou utkáních pátečního programu zvítězila Ottawa 3:2 v prodloužení na ledě New York Rangers a Nashville zdolal New York Islanders 4:1.

Laine otevřel skóre v sedmé minutě švihem z pravého kruhu k bližší tyči a v čase 10:42 zvýšil Erik Gundbranson, jehož nahození si srazil do vlastní sítě Pierre-Luc Dubois. Na začátku druhé třetiny se prosadil opět Laine, tentokrát zakončil rychlý protiútok z levé strany do odkryté branky. Z dalšího kontru přidal čtvrtý gól Gustav Nyquist. Čestný úspěch Winnipegu vstřelil v 56. minutě Dubois.

"Nepodali jsme nejlepší výkon. Spousta kluků hrála špatně, v obraně jsme měli hodně okének," uznal trenér Winnipegu Rick Bowness. "Hráčům jsem říkal, že by si měl každý sáhnout do svědomí a hledat chybu nejdříve u sebe," doplnil.

Laine, který přišel do Columbusu právě z Winnipegu, měl při hře domácích bez gólmana šance zkompletovat hattrick. Jednu trefil tyč a podruhé jeho střelu zastavil bruslí Blake Wheeler. K hlavním strůjcům výhry Blue Jackets, kteří už měsíc hrají bez zraněného Jakuba Voráčka, patřil se třemi asistencemi také Johnny Gaudreau. Gólman Joonas Korpisalo chytil 37 střel.

"I kdybych nebodoval a hrál bídně, tak jsem spokojený s výhrou. To je nejdůležitější," podotkl Laine, jenž vynechal předchozích sedm zápasů kvůli problémům s kotníkem. "Během ranního rozbruslení jsem zjišťoval, zda to půjde, a cítil jsem se dobře. Naladilo mě to, byl jsem pozitivní a těší mě, že se dařilo i naší lajně."

Rangers dvakrát vedli. První gól vstřelil zblízka Vitalij Kravcov a ve 47. minutě upravil Mika Zibanejad z dorážky na 2:1. Poprvé vyrovnal v přesilové hře Tim Stützle a závěr ovládl Brady Tkachuk. Útočník Ottawy poslal zápas tečí v čase 59:11 do prodloužení, které rozhodl ze sólového úniku 18 sekund před koncem.

"Měli jsme také v prodloužení dvě šance. Ale můžeme být rádi, že jsme se do něj dostali, protože první dvě třetiny jsme nehráli vůbec dobře," řekl trenér Rangers Gerard Gallant.

Páteční výsledky připomínaly vzpouru outsiderů. Columbus je ve Východní konferenci poslední, Ottawa má jen o bod více. "Každý přiložil ruku k dílu, je to cenná výhra. Zvedne nám sebevědomí a doufám, že se od ní odrazíme k nějaké dobré sérii," řekl Tkachuk, který dal ve svém jubilejním 300. utkání v NHL stý gól. Trojcifernou hranici branek překonal z hráčů draftovaných v roce 2018 jen útočník Caroliny Andrej Svečnikov (103).

Na straně Rangers hýřil s pěti střelami aktivitou Filip Chytil, ale nebodoval podruhé za sebou. Jeho spoluhráč Libor Hájek zblokoval dvě střely Ottawy a připsal si jeden hit.

Hokejisté Nashvillu vedli v polovině utkání 2:0 trefami z přesilových her, které využili po vydařené kombinaci Filip Forsberg a střelou od modré čáry Roman Josi. Islanders překonali Kevina Lankinena, jenž kryl 48 střel, pouze ve 52. minutě zásluhou Matthewa Barzala. Zbývající dvě branky padly při hře domácích bez gólmana, vstřelili je Matt Duchene a Mikael Granlund.

"Zápas by se dal shrnout větou, že jejich gólman měl skvělý den," uvedl Barzal, autor devíti střel. "Je potřeba je lépe umisťovat. Zápas klidně mohl skončit opačně," doplnil. Na straně vítězů vstřelil Duchene třístý gól, z draftovaných hráčů v roce 2009 je lepším pouze lídr Toronta John Tavares (403).

Výsledky NHL:

NY Rangers - Ottawa 2:3 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 11. Kravcov, 47. Zibanejad - 60. a 65. B. Tkachuk, 33. Stützle. Střely na branku: 27:37. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Stützle (oba Ottawa), 3. Zibanejad (NY Rangers).

NY Islanders - Nashville 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 52. Barzal - 15. F. Forsberg, 29. Josi, 59. Duchene, 60. Mikael Granlund. Střely na branku: 49:23. Diváci: 16.263. Hvězdy zápasu: 1. Lankinen, 2. Josi, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).

Winnipeg - Columbus 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Branky: 56. Dubois - 7. a 24. Laine, 11. Gudbranson, 33. Nyquist. Střely na branku: 38:26. David Rittich odchytal za Winnipeg celý zápas, inkasoval čtyři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 84,6 procenta. Diváci: 13.240. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau, 2. Laine, 3. Korpisalo (všichni Columbus).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 22 19 0 3 88:48 38 2. Toronto 25 15 5 5 76:62 35 3. Tampa Bay 23 14 1 8 80:72 29 4. Detroit 22 11 5 6 72:70 27 5. Florida 24 11 4 9 83:82 26 6. Montreal 23 12 1 10 67:78 25 7. Buffalo 24 10 1 13 90:89 21 8. Ottawa 23 9 1 13 70:76 19

Metropolitní divize:

1. New Jersey 24 19 1 4 90:55 39 2. Carolina 24 13 5 6 70:67 31 3. NY Islanders 25 15 0 10 79:66 30 4. Pittsburgh 24 12 4 8 83:76 28 5. NY Rangers 25 11 5 9 74:71 27 6. Washington 25 10 4 11 69:78 24 7. Philadelphia 24 8 5 11 57:79 21 8. Columbus 22 8 2 12 64:88 18

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 24 14 4 6 93:66 32 2. Winnipeg 22 14 1 7 69:57 29 3. Colorado 21 13 1 7 74:56 27 4. Nashville 23 12 2 9 63:70 26 5. Minnesota 22 11 2 9 67:65 24 6. St. Louis 23 11 0 12 67:84 22 7. Arizona 21 7 3 11 57:75 17 8. Chicago 22 6 4 12 56:83 16

Pacifická divize: