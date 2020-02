"Dělá, jako kdyby vyhráli Stanley Cup." Rittich popudil hvězdu a přiživil svár klubů

Hokejová NHL aktuálně nezná větší tahák než "bitvu o Albertu", která poslední dobou překypuje slovními přestřelkami a bitkami. Emoce neutuchají i díky českému brankáři Davidu Rittichovi z Calgary.

Sobotní klání proti Edmontonu mu nevyšlo. Po třetině a pár minutách inkasoval Rittich čtyřikrát a šel střídat. Za posměšků z lavičky soupeře.

Nesportovní chování? Ne tak docela.

Edmontonští si zapamatovali, co český gólman předvedl tři dny dozadu. Na půdě rivala z Alberty vychytal výhru 4:3 po nájezdech. A když zneškodnil finální pokus Leona Draisaitla, nejproduktivnějšího muže ligy, pohleděl na něj a pyšně vyhodil hokejku do vzduchu (viz video výše).

"Nevím, proč jsem to udělal. Prostě jsem chtěl změnit oslavu. Udělal jsem, co jsem udělal," vysvětloval Rittich. Spoluhráči už jsou na jeho temperament zvyklí.

Ne tak Draisaitl. "Je to neuctivé," reagovala superhvězda v sobotu. "Nastřelili jsme (v nájezdech, pozn. red) dvě tyčky a on slaví, jako kdyby vyhráli Stanley Cup. Chápu. Byli nadšení. Právě vyhráli. Ale příště ukaž trochu respektu."

Mírnější slova volil edmontonský brankář Mike Smith, který ještě před rokem chytal právě za Calgary. "Nebudu tady začínat mediální cirkus. Poštěstilo se mi s Ritterem hrát, takže k němu mám vztah," líčil. "Je to temperamentní kluk, ale někdy možná zachází příliš daleko."

Někteří fanoušci Edmontonu po sobotním mači mluvili o karmě. Rittich večer protrpěl až do konce. Kvůli nečekanému vyloučení kolegy Cama Talbota šel znovu do brány a lovil z ní další dva puky. Celková úspěšnost - 79 procent.

Edmontonští venku drtivě zvítězili 8:3.

Zápas bavil nejen z pohledu skóre. Někteří vzali "bitvu o Albertu" doslovně. Rozhodčí rozdali přes sto trestných minut, sledovali hned tři bitky a řadu menších strkanic.

Nejvíc publikum hučelo, když vytáhli holé pěsti Talbot a Smith. Ano, brankáři. Prvně jmenovaného nejdřív rozezlil dotěrný Sam Gagner, kterého několikrát udeřil. Pak si u zadního mantinelu vyhlédl další oběť. To už hromadná mela jela naplno. Z druhé brány proto vyjel Smith, jehož výzvu rozezlený Talbot přijal. Leč možná neměl. Po několika ranách upadl na led. NHL viděla první bitku gólmanů po šesti letech.

Bitka brankářů Cama Talbota a Mikea Smitha. | Video: Youtube.com

Nejtřaskavější rivalita v lize

Rivalita mezi Calgary a Edmontonem tak neutichá, naopak. Živí ji fakt, že města z kanadské provincie Albert od sebe dělí jen tříhodinová cesta autem a dva body v tabulce NHL. Oba kluby hrají Pacifickou divizi, oba usilují o play off.

Emoce naplno zažehl druhý z pěti vzájemných zápasů ve stávající sezoně. Konal se v půlce ledna.

Matthew Tkachuk, mladá hvězda Calgary, přitvrdil hru, přičemž si vyhlédl edmontonského tvrďáka Zacka Kassiana. Uštědřil mu dva kontroverzní bodyčeky. Když ale dostal výzvu k bitce, nepřijal ji. Nechal do sebe bušit. I díky přesilovce, kterou tím získal, Calgary vyhrálo 4:3.

Kassian dostal dva menší tresty a jeden osobní. Později přibyla stopka na dvě utkání, což většina fanoušků kritizovala.

"Tkachuk je dost dobrý hokejista, ale taky pěkný sráč (přesněji použil anglické slovíčko pussy)," spustil Kassian. "Je přímo definicí tohohle výrazu. Před dvěma roky se se mnou nechtěl prát, protože jsem byl chlápek ze čtvrté lajny. Teď ale mám 13 gólů (momentálně už 14). Na co se vymluví tentokrát?"

O sedm let mladší Tkachuk reagoval po svém: "Jestli nechce dostávat bodyčeky, tak ať se mi neplete do cesty."

"Nebudu si stěžovat na hity. Je to hokej. Tvrdá hra," opáčil s odstupem Kassian. "Ale když si hraješ s ohněm, nakonec se spálíš. Pustil se do špatného chlápka. Nevím, jestli si uvědomuje, že jsme ve stejné divizi a že já mám skvělou paměť."

K odvetě došlo na konci ledna. V klání, které Rittich zakončil kontroverzní oslavou, Tkachuk konečně přijal Kassianovu nabídku. A šarvátku jasně prohrál.

Tím však rivalita neochladla, jak ukázalo sobotní šílenství. Na další "bitvu o Albertu" si ale natěšení diváci musejí počkat, proběhne až v dubnu na konci základní části.