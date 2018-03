Rittich opět pomohl Calgary k výhře. Po Buffalu vychytal i Ottawu

před 2 hodinami

Flames zvítězili podruhé za sebou a drží naději na play off. Rittich inkasoval pouze z trestného střílení.

New York - Gólman David Rittich v pátečním utkání NHL inkasoval podruhé za sebou pouze gól a 29 zákroky přispěl k výhře hokejistů Calgary 2:1 v Ottawě. Jedinou branku obdržel z trestného střílení. Flames po čtyřech porážkách v řadě uspěli ve druhém zápase po sobě a na Los Angeles, které drží druhou divokou kartu zaručující účast v play off, ztrácí bod. Kings však odehráli o dva duely méně.

Calgary šlo do vedení v páté minutě, kdy po tlaku v útočném pásmu střední útočník Sam Bennett za brankáře Mikea Condona bekhendem dorazil vlastní střelu. Díky Rittichovi a Condonovi, který zastavil 35 pokusů Flames a byl vyhlášen druhou hvězdou večera, platil stav 1:0 až do 52. minuty. Rittich se nejvýrazněji vyznamenal ve druhé třetině. V přesilové hře Calgary se Ottawa dostala do přečíslení, ale zakončení Mariána Gáboríka jihlavský rodák zneškodnil betonem.

Vítězný gól vstřelil centr Matt Stajan, jenž zvýšil na rozdíl dvou tref. Senators se vrátili zpátky do hry poté, co o 73 vteřin později útočník Jean-Gabriel Pageau proměnil trestné střílení střelou mezi Rittichovy betony. Právě pětadvacetiletý Kanaďan mohl dokonce vyrovnat, ale tentokrát byl v osobním souboji úspěšnější Rittich, který se v brankovišti roztáhl a Pageauovu bekhendovou kličku betonem překazil.

NHL:

Columbus - Detroit 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky: 22. a 29. S. Jones, 16. Calvert - 16. Helm, 57. Athanasiou. Střely na branku: 36:24. Diváci: 17.284. Hvězdy zápasu: 1. S. Jones, 2. Jenner, 3. Calvert (všichni Columbus).

Dallas - Anaheim 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Branky: 49. D. Shore, 55. Jamie Benn - 18. Getzlaf. Střely na branku: 37:27. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. J. Benn, 2. D. Shore (oba Dallas), 3. R. Miller (Anaheim).

Ottawa - Calgary 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky: 53. z trestného střílení Pageau - 5. S. Bennett, 52. Stajan. Střely na branku: 30:37. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal celý zápas, inkasoval jednou z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 96,7 procenta. Diváci: 14.498. Hvězdy zápasu: 1. S. Bennett (Calgary), 2. Condon, 3. Pageau (oba Ottawa).

Vancouver - Minnesota 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky: 1. Del Zotto, 28. J. Jokinen - 2. Parise, 23. Cullen, 36. E. Staal, 60. Coyle, 60. M. Foligno. Střely na branku: 32:36. Diváci: 17.918. Hvězdy zápasu: 1. Cullen (Minnesota), 2. Del Zotto (Vancouver), 3. E. Staal (Minnesota).