Dřív Jágr, teď Chytil s Hájkem. Při přestavbě slavných Rangers může ožít silná česká stopa

před 2 hodinami

Poprvé od éry Jaromíra Jágra může u slavných Rangers vzniknout silná česká stopa.

Praha - "Řekněme si to na rovinu, byla to docela dobrá jízda," řekl Jeff Gorton, generální manažer New York Rangers, než začal objasňovat, proč v únoru prodá podstatnou část mužstva.

Americký klub 11krát za posledních 12 let postoupil do play-off NHL. Třikrát prošel do semifinále Stanley Cupu, jednou hrál finále. Úplný vrchol však nezdolal. A protože na další pokus nemá sílu, uspořádal výprodej.

Odešlo pět hokejistů včetně Ricka Nashe, J. T. Millera a kapitána Ryana McDonagha. Přišli vesměs nadaní mladíci a kupa draftových voleb. Zkrátka trumfy do budoucna.

Aktuální soupiska nejhodnotnějšího klubu ligy má k ideálu daleko. V prvních třech formacích je jediný čistokrevný centr, obrana je nanejvýš průměrná.

"Když se podíváte na úspěšné týmy… Vybudování středu útoku a zadních řad je důležité," prohlásil Gorton. Při těchto slovech jistě pomyslel na dva Čechy. Centra Filipa Chytila a beka Libora Hájka. První válí na farmě, druhý v kanadské juniorce. I oni mají postavit základy úspěšné přestavby.

Hájek ještě nedávno patřil Tampě. Výměna mu způsobila menší šok, a tak rychle popadl telefon a volal Chytilovi, aby o Rangers načerpal zákulisní informace.

Ti dva se poprvé potkali na nedávném mistrovství světa juniorů, kde oslnil hlavně Hájek. Díky statistice 1+7 v sedmi kláních patřil k nejproduktivnějším Čechům.

Češi v Rangers Když Jágr v povýlukovém ročníku oživil skomírající Rangers, měl v týmu sedm Čechů. Jejich počet však postupně klesal. V éře po odchodu osmašedesátky do Ruska se na Manhattanu výrazněji prosadili akorát Michal Rozsíval a Václav Prospal. S nikým z nich ale klub nepočítal dlouhodobě. To mladíci Chytil a Hájek mají slušné vyhlídky. Rangers navíc drží práva na Dominika Lakatoše. Pod smlouvou mají také gólmany Ondřeje Pavelce a Marka Mazance, ale oběma po sezoně končí smlouva.

"Už dlouho se nám líbí," řekl o odchovanci Komety Brno manažer Gorton. "Umí hrát dopředu i dozadu. Je důrazný, dost vysoký, dobře bruslí. Má skvělou kondici a charakter. Hraje moderní hokej."

Když Hájek okukoval sestavu Rangers, ihned zjistil, že má po létě šanci naskočit rovnou mezi hokejovou smetánku. V nabité Tampě by příležitost jen tak nedostal. "(Rangers) říkali, že chtějí příští rok postavit mladý tým, což je moc dobře," zahlásil 20letý zadák.

"Myslím, že je opravdu blízko," komentuje Hájkovy vyhlídky na slavnou soutěž bekův kouč z juniorky John Paddock.

Zároveň svému svěřenci věstí: "Bude dlouho patřit do prvních dvou obranných párů. Je velký a šikovný, umí bruslit. Nevidím důvod, proč by se neměl stát hráčem NHL."

Chytil je v ještě lepší pozici. Před sezonou zazářil v kempu, od té doby dělá pokroky na farmě v AHL, kde v novém roce přivítal Liase Anderssona, Švéda, jenž na uplynulém šampionátu dvacítek hodil se slzami v očích stříbrnou medaili do hlediště.

Oběma centrům z prvního kola minulého draftu se daří a v horizontu týdnů nejspíš poskočí o patro výš. "Šance, že se to stane, je dost velká," prozradil Gorton stanici ESPN. Jeho asistent Chris Drury deníku New York Post řekl: "Dokážu si představit, že je tady přivítáme. Uvidíme, jak se budou věci mít v půlce března."

Statistiky z farmy v Hartfordu:

Jméno Zápasy Góly Body +/- Trestné min. Filip Chytil 39 10 28 2 4 Lias Andersson 18 5 12 0 6

Chytil může ve zbytku základní části odehrát nanejvýš sedm zápasů, aby mu nezačala běžet nováčkovská smlouva. Andersson má k dispozici devět duelů.

Příští sezonu by se jejich starty v NHL měly navýšit z jednotek na desítky, byť o místo centra bude stát ještě Brett Howden, který dorazil v "balíčku" s Hájkem.

Načrtnout, jak bude vypadat sestava Rangers za několik měsíců, je nadlidský úkol. Klub z Manhattanu bude jednat o prodloužení smlouvy s řadou hráčů, na draftu využije (na své poměry) rekordních deset výběrů, z toho tři v prvním kole, a poté utratí dolary na volném trhu. Nejisté je pokračování trenéra Alaina Vigneaulta, i když má smlouvu ještě na dva roky.

Silná česká stopa ve světoznámém klubu, která s odchodem Jaromíra Jágra a jeho party zmizela, každopádně může ožít.