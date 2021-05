Divoká odplata v NHL: šest bitek za pět minut. Avery popsal, jak by sestřelil Vaněčka

Hokejoví Rangers vzali spravedlnost do svých rukou. Nelíbilo se jim, že NHL ohodnotila řádění washingtonského Toma Wilsona jen menší pokutou. Došlo tak zřejmě k nejšílenějšími zápasu v letošní sezoně.

Washington v New Yorku zvítězil 4:2, ale to nikdo moc neřešil. Hlavní slovo měly pěsti.

Celkem došlo k šesti rvačkám, a to hned v prvních pěti minutách zápasu. Něco takového NHL nepamatuje. Ani z divokých 70. let. Rozhodčí nakonec rozdali 141 trestných minut. Takhle v jednu chvíli vypadala trestná lavice hostů…

"Určitě jsme cítili, že je trochu potřeba vzít věci do vlastních rukou," prohlásil útočník domácích Ryan Strome.

I on cítil křivdu z dva dny starého zápasu se stejným soupeřem na stejném místě. Známý bouřlivák Tom Wilson tehdy důraz soupeřů v brankovišti Vítka Vaněčka řešil tak, že ležícímu Pavlu Bučněvičovi bušil zezadu do hlavy a Artěmije Panarina podle všeho chytil za vlasy a povalil ho na led jako wrestler. Za běsnění ihned vyfasoval 14 trestných minut.

Jelikož Panarin v tu chvíli neměl helmu, mohla situace skončit tragicky. Hvězdný útočník si i tak odnesl zranění, kvůli kterému už v sezoně nenastoupí.

NHL však neviděla situaci tak dramaticky. Útok na Bučněviče dodatečně potrestala menší pokutou pět tisíc dolarů a incident s Panarinem přehlédla úplně. Přestože Wilson je známý recidivista.

"Tohle je vtip," zuřil nad verdiktem Strome. Rangers vydali prohlášení, v němž diplomatickými slovy požadovali hlavu šéfa disciplinární komise George Parrose.

Náhlá otočka ze strany ligového vedení však nepřišla, a tak všichni čekali, co Rangers předvedou v odvetě proti Washingtonu ze středy na čtvrtek.

Napjatou atmosféru komentovali i někdejší hokejoví rváči jako Georges Laraque. "Rangers, dejte mi smlouvu na jeden zápas a já se postarám o Toma Wilsona," napsal.

Nejdál zašel Sean Avery. Bývalý útočník newyorského klubu a jeden čas nejnenáviděnější hráč NHL popsal, jak by na řádění Wilsona zareagoval on, kdyby mohl cestovat časem: "Přímo po Wilsonovi bych nešel, jasný? Místo toho bych lehce nahodil puk, aby Braden Holtby nebo kdo zrovna chytal za Capitals (byl to Vaněček; Holtby přestoupil do Vancouveru, pozn. red.) musel vyjet z brány a odehrát puk. Pak bych ho přejel jako zas..ný buldozer."

"Takhle by Washington poznal, že existují následky. Když vyřadíte našeho hvězdného hráče, pocítíte to. Až takhle jednoduché to je," dodal Avery.

V odvetě k žádným likvidačním zákrokům nedošlo. Místo toho Rangers rozpoutali tři bitky hned po úvodním buly.

Úhlavní nepřítel Tom Wilson tou dobou ani nebyl na ledě. Když se tam ale později dostal, vystartoval po něm obránce Brendan Smith. Ten sice rvačku nevyhrál, ale v duchu ho možná těšilo, že Wilson zápas nedohrál kvůli zranění v horní části těla

"Myslím, že to bylo dobré," hodnotil Smith chování týmu v úvodu klání. "Prostě jsme se snažili postavit za našeho spoluhráče. Určitě to byla dobrá reakce."

Nakonec vypukly ještě dvě šarvátky. V prvních pěti minutách jich tak bylo celkem šest.

Emoce nicméně plály i ve zbytku duelu. Postaral se o to třeba Bučněvič, který po vzájemném handrkování krosčekoval Anthonyho Manthu přímo do obličeje, za což dostal dohromady 15 trestných minut.

Průvan v New Yorku

Rangers v posledních hodinách zažili divočinu i z pohledu klubového managementu. Mezi dvěma zápasy proti Washingtonu dostali padáka generální manažer Jeff Gorton a prezident John Davidson, což napříč soutěží vyvolalo šok.

Vyrojily se spekulace, že vyhazovy souvisí s vyjádřením, v němž Rangers požadují konec šéfa disciplinárky. Gorton a Davidson o třeskutém prohlášení nevěděli a interně se od něj distancovali. "Vyslali tím snad majiteli klubu Jamesu Dolanovi špatný signál?" ptali se lidé z hokejového prostředí.

Později však zámořská média přišla s tím, že za koncem funkcionářů stojí celková nespokojenost náročného vedení. Rangers procházejí přestavbou a už čtvrtým rokem jsou bez play off (pokud nepočítáme výjimečně uspořádanou kvalifikaci v minulé sezoně), přestože na trhu ulovili například superhvězdu Panarina.

Nově má návrat mezi špičku orchestrovat bývalý kapitán newyorského klubu Chris Drury, který z dosavadní pozice asistenta převezme roli generálního manažera i prezidenta.

"Pochopitelně je to šílený den," komentoval poslední dění v klubu forvard Strome.

Podívejte se na všech šest rvaček v utkání Rangers a Washingtonu: