Impozantní Šimek, může hrát v základu, píší v NHL. Český novic je na cestě z "pasti"

před 1 hodinou

I proto, že ambiciózní San Jose hledá cestu z průměru NHL, dostal první šanci mezi elitou český zadák Radim Šimek. Své šéfy potěšil natolik, že by v základní sestavě mohl vydržet.

Z hokejistů Sharks vyjel na led Montrealu jako první a udělal si čestné kolečko. Pozornost od parťáků si Šimek vysloužil neobyčejnou trpělivostí. Nehrál dva měsíce, vynechal 27 zápasů. Ne kvůli zranění, ale proto, že mezi šestici vyvolených nepronikl.

Všechna utkání mužstva tak sledoval z tribuny. Na farmu neodešel, protože vedení San Jose bylo proti. Nechtělo riskovat. Český obránce by o patro níž musel jít přes listinu volných hráčů, na níž můžou bez omezení lovit ostatní kluby NHL.

Šimek tak byl v "pasti", ze které se poprvé vyvlékl až v noci na pondělí. A stylově. Bruslil vedle Brenta Burnse, jednoho z nejlepších beků současnosti.

"Bylo to zvláštní," komentoval 26letý Čech souhru s hvězdou v rozhovoru na youtubovém kanálu Bílých Tygrů. "Pamatuji si slova svého bráchy, když jsem šel do San Jose. Říkal, že se těší, až jednou budu stát na ledě při hymně s Burnsiem. Na modré jsem sice nestál, ale byl jsem s ním obranné dvojici, takže je to takový splněný sen. Před dvěma nebo třemi roky, teď nevím přesně, vyhrál Norris Trophy. Kolik měl bodů… Každé ráno jsem čuměl s otevřenou pusou na jeho highlighty."

Šimek strávil ve hře přes 13 minut, získal plusový bod a zaujal dvěma bodyčeky. Bolestivou chvilku připravil zejména útočníkovi Kennymu Agostinovi:

Radim Simek out here knocking his nerves with 🔥 hits. pic.twitter.com/6Hv403nPNV — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) December 3, 2018

Klání dopadlo dobře také z pohledu týmu. San Jose i za přispění forvardů Tomáše Hertla a Lukáše Radila zvítězilo 3:1 a utnulo šňůru čtyř porážek.

Kvůli černé sérii, při níž bily do očí hlavně dva šestigólové příděly, bylo v šatně dusno. K hráčům za zavřenými dveřmi dlouho promlouval trenér Peter DeBoer i generální manažer Doug Wilson. Krizi odnesl Joakim Ryan, kterého nahradil Šimek.

I když český nováček vyloženě nezazářil, premiérovou šanci využil. Jinak by nedostal pochvalu od manažera Wilsona. Hřejivá slova slyšel i od trenéra. "Na kluka, který dva měsíce seděl a jen trénoval, hrál fenomenálně," prohlásil DeBoer.

Při nekonečném čekání musel Šimek prokázat jistou mentální odolnost. "Někdy to bylo těžší, někdy lehčí," řekl. "Když sedíte na tribuně, musíte si pořád hledat pozitiva. Alespoň sledovat top hráče a něco se přiučit. My máme z deseti top obránců NHL tři. To se pak člověk učí lehce."

Otázkou je, co bude dál.

Obraně Sharks vládnou Burns, Erik Karlsson a Marc-Édouard Vlasic. Dost prostoru dostává rovněž Justin Braun, méně vytěžovaný je Brenden Dillon.

Nejroztřesenější půdu pod nohama má Ryan, na jehož místo už dvakrát pronikl Tim Heed. Teď pro změnu dostal příležitost Šimek. "A DeBoer má hned o čem přemýšlet," píše deník The Mercury News.

"Šimek hrál nenápadně, ale efektivně," stojí dále v textu. "Dělal chytrá rozhodnutí po celém hřišti. Také dodal týmu tvrdost. Nejpozoruhodnější je, že ve třetí třetině hrál pět minut. Ryana přitom DeBoer ve třetí části stahoval většinu sezony. Šimkova hra byla impozantní vzhledem k tomu, že naposledy nastoupil v přípravě a 27 zápasů dělal zdravého náhradníka."

Novinář Kevin Kurz z webu The Athletic ještě předtím napsal: "Šimek by se mohl vážně tlačit na Ryanovo místo, pokud takhle bude pokračovat, což je u nováčka samozřejmě vždycky těžké."

Další duel hraje San Jose v noci na čtvrtek proti Carolině. Zůstane Šimek v základu?