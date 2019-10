To bylo něco, žasli hráči Flyers po příletu do Prahy. Voráček je vezme na večeři

První večer hokejistů Philadelphie v Praze po dnešním příletu z Lausanne před pátečním vstupem do nové sezony NHL v O2 areně proti Chicagu bude mít ve své režii česká hvězda Flyers Jakub Voráček. Dostal za úkol vybrat místo pro společnou týmovou večeři a jeho spoluhráči se těší, jak jim ve volných chvílích ukáže krásy české metropole.

"Je to všechno na Jakeovi (Voráčkovi), aby vybral večeři, a plně mu věříme," řekl trenér Flyers Alain Vigneault, kterému je jasné, že pro jediného českého zástupce bude celá akce NHL Global Series v Praze velká událost.

"Bude to pro něj velice emotivní. Už se několik dní těšil, jak to spoluhráčům ukáže tady doma. Myslím, že i to pro nás bude dobrá inspirace k tomu, abychom uspěli," prohlásil nový kouč Flyers, který dříve vedl Vancouver a New York Rangers.

Americký útočník James van Riemsdyk má také jasno, že zápas v NHL v Praze pro Voráčka hodně znamená. "Je každopádně nadšený a hrdý na to, že tady u toho může s celým týmem být. Je jasné, že to pro něho bude něco mimořádného. Třeba jeho babička ho neviděla hrát v zápase někdy od jeho šestnácti let. A budou u toho i další členové jeho rodiny a kamarádi, což je super," uvedl Van Riemsdyk.

Americký útočník hrál na přelomu let 2007 a 2008 na mistrovství světa dvacítek v Liberci a Pardubicích. "Bylo to fajn, že jsem si mohl zahrát na juniorském šampionátu, měli jsme dobrý tým, ale prohráli jsme v semifinále s Kanadou. Byla to dobrá zkušenost na začátku kariéry," doplnil Van Riemsdyk, který byl s 11 body nejproduktivnějším hráčem turnaje.

Teď lépe pozná i Prahu a nechá si poradit od Voráčka. "Jdeme celý tým na večeři, takže nám určitě poradí co a jak," dodal Van Riemsdyk. Nedaleko rodné země bude hrát NHL i rakouský útočník Thomas Raffl. "Bude tady hned několik skvělých věcí a jednou z nich je, že bude hrát Jake doma," prohlásil Raffl.

"Tohle je pro nás všechny skvělý výlet. Je super, že můžeme tyhle dny strávit pohromadě a vidět prostředí, z něhož Jake pochází. A také jsme viděli, jakého se tady dočkal přijetí. To bylo něco. Teď je na něm, aby nám to tu trochu ukázal," těšil se obránce Shayne Gostisbehere.

"Nečekám nic bláznivého, ale jsem připravený jít tam, kam Jake řekne. Každopádně se hrozně těším na středeční večer (zápas Ligy mistrů), protože evropský fotbal jsem na vlastní oči ještě neviděl," doplnil Gostisbehere.

Philadelphia v generálce v Lausanne prohrála 3:4, když nedohnala ztrátu 0:4. "O zápase jsme nemluvili, měli jsme ráno rychlý trénink a nebyla vůbec šance se tím zabývat. Tréninkový kemp skončil, teď se bude hrát o body a musíme být připravení. Máme zítra volný den a ve čtvrtek odpolední trénink před prvním zápasem v sezoně proti Chicagu," řekl kouč Vigneault.