První český sudí v NHL? Trochu nervózní jsem, ale šanci si nepřipouštím, říká student strojařiny

před 1 hodinou

Na extraligový led vyjíždí v pruhovaném dresu, k tomu studuje strojařinu. Teď stojí před obrovskou výzvou. Čárový rozhodčí Libor Suchánek může jako první Čech a teprve třetí Evropan pískat NHL, nejslavnější hokejovou soutěž planety. Hodně bude záležet na tom, jak v únoru zvládne ostrý test v podobě tří zápasů v nižší AHL. "Určitě si přečtu pravidla a také bych se chtěl podívat na pár zápasů, abych věděl, do čeho jdu," říká Suchánek v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jste ze šance na angažmá v NHL nervózní?

Trochu nervózní asi jsem. Je to hlavně kvůli tomu, že půjdu do nového prostředí, kde jsou jiná pravidla, jiný styl hokeje. Šanci na NHL si moc nepřipouštím.

Je součástí zkoušky také možnost, že byste zůstal v AHL?

Takhle to zatím neberu. Dostal jsem příležitost na tři zápasy. Co bude dál, se uvidí.

Sám říkáte, že za mořem jsou jiná pravidla, jiný styl hokeje. Navíc i jiné rozměry ledu. Připravujete se nějak?

Určitě si přečtu pravidla AHL a také bych se chtěl podívat na pár zápasů, abych věděl, do čeho jdu. Rozměry kluziště jsem teď zažil na juniorském mistrovství světa, takže v tom by neměl být problém.

Jak moc se liší podmínky rozhodčích za mořem a v Česku?

Vůbec nemám představu, jenom vím, že většina zápasů v AHL se řídí systémem tří rozhodčích, i když nevím, v kolikaprocentním zastoupení. Já ale budu ty tři zápasy pískat v systému čtyř rozhodčích.

Co všechno jste si odnesl z mistrovství světa juniorů?

Spoustu zážitků. Spolupracoval jsem s novými kolegy. V české lize jsem zvyklý na jednoho kolegu, ale během krátkodobého šampionátu je jich víc, takže se vždycky musím přizpůsobit.

Na mezinárodních akcích – mám na mysli i přípravu na Světový pohár – jste poznal řadu zahraničních sudích. Jací jsou oproti těm českým?

Během zápasu Česko – Rusko jsem spolupracoval s Gordem Dwyerem a čárovým Michelem Cormierem, což je špička mezi rozhodčími NHL. Mohl jsem od nich odkoukávat přípravu na zápas a podobně, ale nemůžu říct, že by Češi oproti nim nebyli kvalitní.

Máte mezi rozhodčími nějaké vzory?

Určitě se snažím sledovat ostatní rozhodčí, jak komunikují s hráči nebo jak provádějí vhazování. Mezi českou špičku patří Míra Lhotský, od toho se určitě mám co naučit.

Jak jste se vlastně k pískání dostal? Hrál jste někdy hokej?

Hokej jsem hrál někdy do 15 let, ale nikam to nedotáhl. Poté jsem od okolí kolikrát slyšel, že bych mohl zkusit rozhodčího. Příležitost se naskytla, když se na kurz šel zapsat můj kamarád Kuba Valenta. Já jsem to zkusil s ním.

Spousta rozhodčích v Česku má kromě pískání ještě jinou práci. Jak jste na tom vy?

Pískání mám jako jedinou práci s tím, že tenhle rok snad dodělám navazující studium na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Jinak je pískání můj hlavní zdroj příjmů a v létě mám ještě nějaké brigády.

Patříte mezi kandidáty na květnové mistrovství světa v Německu a Francii. Motivuje vás případná účast, považujete ji za cestu ke kariérnímu posunu?

Vím, že jsme tam čtyři čároví, ale nedělám si marně naděje, že se tam ukážu, protože ostatní jsou velmi kvalitní a já už jsem jeden turnaj měl.

Není pro vás výhoda, že si vás "vytáhli" za moře?

To vzniklo z toho, že jsem se zúčastnil kempu pro rozhodčí, kteří se chtějí dostat do NHL. Tam mě doporučila bývalá komise rozhodčích. Pomohl mi i přípravný zápas Česko – Rusko před Světovým pohárem. Jinak si myslím, že výkony na mezinárodní scéně nemají na tu nominaci žádný vliv. Vybral si mě Al Kimmel, který mě viděl na kempu i v utkání.

Jak vidíte svou budoucnost?

Rád bych zkombinoval práci ve strojní firmě a práci rozhodčího. Většina z nás to takhle má.

Někteří čeští sudí poslední dobou míří do bohaté Kontinentální ligy. Neláká vás Rusko, případně zámoří?

Kdybych dostal nabídku na spolupráci s AHL, určitě bych ji přijal, ale myslím si, že to je ještě dost daleko.

autor: Daniel Poláček | před 1 hodinou

Související články