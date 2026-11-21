Už se zřejmě dá říct, že předsezonní obdržení kapitánského céčka Davida Pastrňáka nesvázalo. Český křídelník je dost rozjetý na to, aby znovu dobyl stobodovou metu. Už popáté v řadě. Ne všechno ale vychází hvězdě hokejistů Bostonu podle představ, a to je řeč i o útočném pásmu, kde by měl excelovat.
Kdo Pastrňáka sleduje v zápasech Bruins nebo si ho nenechal ujít v reprezentaci, pravděpodobně už si všiml. Hráč s číslem 88 dokáže hru rozproudit parádními nápady, ale někdy přešlápne a ztratí puk.
Každá ofenzivní hvězda o tom ví své. Proto když pohlédnete do oficiálních statistik NHL na nevynucené ztráty (giveaways) za posledních pět sezon včetně této, uvidíte v popředí samá hvězdná jména. Nikita Kučerov, Nathan MacKinnon, Jack Hughes…
Je to logické. Ofenzivní tahouni mají kotouč na holi nejčastěji a čeká se od nich, že s ním něco vymyslí. Což vede k relativně častým ztrátám.
Úplně nejvíc jich ale za vymezené období zaznamenal Pastrňák, přesně 511 ze 345 duelů. Druhý Kučerov má o 33 ztrát méně. I v aktuální základní části je jedničkou havířovský odchovanec.
Podrobnější čísla od specializované firmy Sportlogiq, kterou využívají kluby NHL nebo velká zámořská média, pak ukazují ještě chmurnější obrázek.
Konkrétně statistika měřící to, jak často kontakt hráče s kotoučem v útočném pásmu vyústí ve ztrátu (turnover, o něco širší pojem oproti giveaway).
„Zde Pastrňák výrazně zaostává za jinými ligovými superhvězdami,“ upozornil Dom Luszczyszyn z online deníku The Athletic.
„Již tři sezony po sobě se pohybuje kolem 30procentní míry ztrát puku v útočném pásmu, což většinou odpovídá umístění v nejhorší pětadvacítce ligy,“ pokračoval. „Pouze jedinkrát v kariéře měl Pastrňák podíl ztrát pod 27,5 procenty. To není ideální. Ačkoliv momentálně v nejhorší pětadvacítce není, nemá k tomu daleko a ve ztrátách se pohybuje na svých obvyklých 30 procentech.“
Pro srovnání: MacKinnon, Connor McDavid či Auston Matthews jsou ve stávající sezoně na 20 procentech. Kirill Kaprizov, který je s českou osmaosmdesátkou často srovnáván, vykazuje ani ne 25procentní míru ztrát.
„Pastrňák samozřejmě dělá spoustu dalších věcí neuvěřitelně dobře, čímž tento nedostatek bohatě vynahrazuje. V útočné třetině má ale v práci s pukem co zlepšovat,“ dodal Luszczyszyn.
Pastrňákovy ztráty kotouče se neřeší poprvé. Třeba bývalého kouče Bostonu Jima Montgomeryho jednou český útočník namíchl riskantní hrou natolik, že si od něj vysloužil posazení na celou třetinu.
Sem tam si stěžuje i část bostonských fanoušků. Novináři pokrývající Bruins českého šikulu zpravidla brání, vyzdvihují jeho celkový přínos, ale najde se minimálně jeden, který kverulantům rád dá za pravdu. Tím je známý provokatér Mike Felger.
„Tenhle chlápek je hotový stroj na ztráty puku,“ prohlásil o Pastrňákovi před dvěma roky v souvislosti se zmíněným posazením od trenéra.
„Hraje naprosto sobecky a líně, fakt mě to rozčiluje,“ pokračoval rozhlasový a televizní moderátor. „Přijde mi až k vzteku, že nikdo jiný, jak se zdá, mu to nevyčítá. Jako by byl nějakou chráněnou kastou jen proto, že dává góly. Polovinu času hraje jako blb.“
V oné sezoně nastřádal Pastrňák 106 bodů, o 49 (!) více než další bostonský hráč v pořadí. Týmovou produktivitu suverénně vede i v probíhajícím ročníku. Ač relativně často ztrácí puky, ofenziva týmu stojí hlavně na něm.
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