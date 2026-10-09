„Přesně to Bruins potřebují.“ Přijde další česká hvězda, věští se v Bostonu

Hokejoví Bruins nabízí k výměně jednoho ze svých zkušených obránců. Kvůli přetlaku už se nevejde do hlavního týmu. I v této situaci ovšem pokračují spekulace o příchodu českého beka Filipa Hronka.
Přestože nejlepší bek mužstva Charlie McAvoy si zkraje sezony odpykává šestizápasovou suspendaci za zkrat v uplynulém play off, Boston v obranných řadách nouzi nemá.
Konkurence v přípravném kempu byla tak široká, že hned dva beci, kteří se mohli vidět v NHL, skončili na farmě v Providence.
Překvapilo to hlavně u 27letého Henriho Jokiharjua, finského olympionika s více než čtyřmi stovkami startů ve slavné lize.
K Davidu Pastrňákovi a spol. přišel výměnou z Buffala v pozdní fázi předminulé sezony. Po jejím skončení podepsal tříletou smlouvu s ročním platem v průměru tři miliony dolarů.
Hned druhý rok kontraktu však odstartoval v nižší AHL. „Boston se mu teď snaží najít nový domov,“ informoval nedávno zákulisní zpravodaj Elliotte Friedman.
Výměna se ale domlouvá těžce, neboť Jokiharjua před časem nikdo nechtěl ani zadarmo. To když na farmu prošel skrz listinu nechráněných hráčů, kde byl všem k mání. Odrazovat mohla třímilionová cenovka.
Jakkoliv má ale Boston v obranných řadách přeplněno, neutichá spekulace o možném příchodu Hronka z Vancouveru.
Rozjela se už před začátkem ročníku, kdy Bruins v díle zákulisního seriálu „Behind the B“ omylem odhalili příliš moc. Za generálním manažerem klubu Donem Sweeneym v jednu chvíli svítí tabule, kde se píše o dvou výměnách.
Jednou z nich je uskutečněný odchod brankáře Joonase Korpisala k newyorským Rangers. Protihodnota sedí.
Druhý trejd je zajímavější. Boston v něm získává Hronka a do Vancouveru na oplátku posílá náctiletého beka Liama Petterssona a dvě volby v prvním kole draftu.
Tato výměna se pochopitelně neuskutečnila, Hronek odstartoval sezonu ve Vancouveru. Je ale zřejmé, že Bruins o nejlepšího českého beka současnosti stojí. Třebaže mají v obraně přetlak.
Conor Ryan z webu Boston.com proto předpověděl, že Boston Hronka do konce ročníku přeci jen získá. Jen protihodnotu navrhl jinou: dvě volby v prvním kole draftu, obránce Mason Lohrei a útočník Casey Mittelstadt.
„Osmadvacetiletý Hronek je spolehlivý zadák s vysokým icetimem a dokáže dlouhodobě zpevnit defenzivu, protože má smlouvu až do sezony 2031/32 a pod platovým stropem zabírá 7,25 milionu dolarů. Přesně to Bruins potřebují,“ napsal novinář s upozorněním na kontrakt, který v současných poměrech působí mimořádně výhodně z pohledu klubu.
Také ale pro tuto a příští sezonu obsahuje plnou klauzuli o nevyměnitelnosti. To znamená, že Hronek může jakýkoliv trejd stopnout – i kdyby Vancouver nabídku Bostonu či jiného týmu stokrát přijal.
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