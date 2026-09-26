„Pověs brusle na hřebík.“ Na trápení českého šikuly už se v NHL nemohou dívat

V září oslavil teprve 27. narozeniny, přesto Filip Chytil, jeden z mála českých centrů v hokejové NHL, může číst rady, aby ukončil kariéru. Mnohé znervózňuje opakovanými zraněními. V aktuální přípravě přibylo další.
Na srpnovém reprezentačním kempu v Říčanech si pochvaloval, že se cítí dobře. Za zdravotními trably prý „udělal tlustou čáru“. Jako symbol nového začátku si ve Vancouveru změnil číslo dresu ze 72 na 77.
Nová sezona ale stejně přinesla zádrhel, přestože se nachází teprve ve fázi přípravných kempů.
Do prvních dvou přípravných zápasů Canucks Chytil nezasáhl. Až do třetího v noci na pátek proti Edmontonu. A na ledě nestrávil ani pět minut.
Hned v úvodní třetině totiž při dojíždění kotouče v útočném pásmu nešťastně škobrtl o brusli rozhodčího Rileyho Brace a nekontrolovaně narazil do zadního mantinelu.
Na první pohled to odneslo rameno, ale minimálně při následném dopadu na led si Chytil narazil i hlavu.
Všichni proto znervózněli, protože český útočník prodělal už několik otřesů mozku. Mluví se o pěti.
Zatímco sudí Brace se po smolném střetu vrátil do zápasu, byť byl v první chvíli také otřesený, Chytil zůstal v šatně.
„Musí vám ho být líto,“ komentoval na sociální síti X zkrácené vystoupení českého útočníka novinář Jeff Paterson.
V diskuzích o incidentu se často objevovala i doporučení, aby Chytil s ledním hokejem raději praštil a neriskoval další zranění s potenciálně trvalými následky.
„Mám tě rád, chlape, pověs brusle na hřebík a užij si zbytek života,“ napsal třeba Ryan Mead z hokejového podcastu Blueshirts Breakaway. „Už nastal čas, peněz sis vydělal dost, nestojí to za to.“
Podle odhadů si Chytil v zámoří vydělal kolem 21 milionů amerických dolarů hrubého. Ve Vancouveru má smlouvu ještě na rok, pod platovým stropem zabírá 4,4 milionu.
Za poslední tři sezony vynechal kvůli zdravotním problémům víc než dvě třetiny zápasů základní části.
Měl i neskutečnou smůlu. Když se asi v polovině minulého ročníku konečně zotavil z otřesu mozku, který mu hned v říjnu způsobil drsným bodyčekem zlý muž ligy Tom Wilson, užil si návrat jen na šest zápasů.
Pak ho při tréninku trefila do tváře střela odražená od brusle a následně od plexiskla. Zlomenina v obličeji znamenala definitivní konec sezony.
Tentokrát to podle pátečního vyjádření klubu odneslo rameno, nikoli Chytilova hlava, o níž se všichni tolik bojí. Navíc prý utrpěly jen některé ramenní svaly, což znamená méně závažný problém.
„Měl skvělou náladu,“ zhodnotil Chytilovo rozpoložení den po incidentu generální manažer Vancouveru Ryan Johnson. „Pro kluka, který si toho prožil už tolik, je to smůla. Zatím to vyhodnocujeme, ale v tuto chvíli není důvod k obavám.“
Chytil každopádně skončil na listině zraněných hráčů, zpátky by mohl být během několika týdnů.
Jeho pozice v týmu mezitím dál trpí. V předminulé sezoně přivedli Canucks zlínského odchovance výměnou z Rangers jako šikovného centra do prvních dvou formací. Momentálně ho však v hierarchii přeskakují Elias Pettersson a Marco Rossi.
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