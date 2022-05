Pohotový Palát pečetil postup. Pojistku přidal při power-play, puk poslal přesně

Český hokejový útočník Ondřej Palát gólem do prázdné branky pečetil postup Tampy Bay do semifinále NHL.

Lightning ve čtvrtém zápase série 2. kola play off porazili Floridu 2:0 a v cestě za obhajobou Stanley Cupu je čeká lepší ze série Carolina - New York Rangers.

Hráči Floridy přestříleli Tampu vysoko 49:26, skvělého Andreje Vasilevského ale nepřekonali. Ruský gólman v celé sérii obdržel pouze tři branky a byl hlavním strůjcem rychlého postupu do konferenčního finále.

"Moc své výkony neprožívám, je jasné, že to není pouze moje zásluha. Kluci blokovali střely a hráli na hranici sebeobětování, v celé sérii předváděli neuvěřitelné výkony. Já se vzadu pouze snažím jim to moc nekazit," tvrdil skromně Vasilevskij.

Na úvodní branku se čekalo do poloviny zápasu, kdy otevřel skóre Alexander Killorn. Jeho trefa však stejně jako gól Nikity Kučerova o dvě minuty později kvůli správně využité trenérské výzvě neplatila.

První regulérní gól obstaral v čase 46:16 Patrick Maroon, jenž v brankovišti sklepl vyražený kotouč a dezorientovaný gólman Sergej Bobrovskij si ho srazil do branky.

Postupovou pojistku přidal 22 vteřin před koncem Palát. Český útočník po návratu z trestné lavice dopravil puk do prázdné branky a připsal si osmý bod v tomto play off.

Tampa Bay jako třetí tým v historii ovládla deset sérií v řadě. Víckrát za sebou uspěli pouze hokejisté NY Islanders (19 vítězných sérií) a Montrealu (13).

"Sedím tady a vím, že patříme mezi nejlepší týmy v historii NHL. Vyhráli jsme deset sérií za sebou, což nás řadí do elitní trojice v historii soutěže. Tyhle pocity jsou tou největší odměnou, kterou může člověk ve sportu dostat," dojímal se trenér Jon Cooper.

"Je to výjimečné. Nejhezčí na tom je, že stále nechceme končit. Chceme vyhrát další dvě série a dojít si pro Stanley Cup," přidal útočník Steven Stamkos.

K postupu se přiblížili také hokejisté Colorada, kteří ve čtvrtém utkání série vyhráli na ledě St. Louis 6:3 a zvýšili své vedení na 3:1 na zápasy.

Hattrickem a jednou asistencí se blýskl hostující Nazem Kadri. Kanadský útočník prožil první třígólový večer v play off jen dva dny poté, co při kolizi zranil brankáře Blues Jordana Binningtona.

Kadri před zápasem obdržel několik výhružných zpráv a během duelu fanoušci každý jeho kontakt s pukem provázeli hlasitými projevy nevole. "Možná to bylo přesně to, co jsem potřeboval, abych zabral a pomohl týmu k důležité výhře," pochvaloval si jednatřicetiletý útočník, jenž v dosavadním průběhu play off nasbíral deset bodů za pět branek a pět asistencí.

Dva góly domácích vstřelil David Perron, třetí prohru v sérii ale neodvrátil. "Musíme se znovu zvednout a pokusit se vyhrát na soupeřově hřišti. Uděláme všechno pro to, abychom vrátili sérii domů," slíbil po druhé domácí prohře za sebou.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 4. zápas:

Tampa Bay - Florida 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky: 47. Maroon, 60. Palát. Střely na branku: 26:49. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Maroon (oba Tampa Bay), 3. Bobrovskij (Florida). Konečný stav série 4:0.

Západní konference - 4. zápas:

St. Louis - Colorado 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)

Branky: 6. a 38. Perron, 40. Bučněvič - 25., 28. a 50. Kadri, 23. E. Johnson, 25. Toews, 60. Rantanen. Střely na branku: 20:37. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Kadri (Colorado), 2. Perron, 3. Bučněvič (oba St. Louis). Stav série 1:3.