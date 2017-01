Plekancův gól Montrealu k bodům nestačil. Na Floridě se znovu psala historie, ne však zásluhou Jágra

před 47 minutami

Tomáš Plekanec se postaral o jediný gól Montrealu do sítě rozjetého Washingtonu, který tak vyhrál šestý zápas v řadě. Historické tabulky se opět přepisovaly na Floridě, výjimečně za tím však nestál Jaromír Jágr, ale jeden z jeho spoluhráčů.

New York - Tomáš Plekanec vstřelil v pondělním utkání NHL svůj čtvrtý gól v sezoně, hokejisté Montrealu ale prohráli s Washingtonem 1:4. Capitals tak prodloužili vítěznou sérii na šest zápasů, gólem a dvěma asistencemi k tomu přispěl Alexander Ovečkin, jehož nyní dělí jediný zápis do statistik od jubilejního 1000. bodu v kariéře.

Plekanec skóroval znovu po osmi zápasech, když ve 48. minutě v přesilové hře vyrovnal na 1:1. Český útočník nejprve trefil tyčku, po následujícím závaru před brankou se prosadil pohotovou dorážkou.

Canadiens to ale nebylo nic platné, o pouhých 54 sekund později vrátil hostům vedení Jevgenij Kuzněcov, za další tři minuty zvýšil na 3:1 Brett Connolly a v 57. minutě uzavřel v přesilovce skóre utkání Ovečkin.

Další historický milník se přepisoval v duelu Floridy na ledě New Jersey, hlavní postavou ale tentokrát nebyl Jaromír Jágr, nýbrž jeho spoluhráč Roberto Luongo. Sedmatřicetiletý kanadský gólman dovedl Panthers k vítězství 3:0, které bylo jeho 448. v kariéře, čímž v počtu výher přeskočil na 5. místě Terryho Sawchuka.

Jágr se do statistik nezapsal, byl ale na ledě u toho, když Reilly Smith v 17. minutě v přesilovce dostal hosty do vedení 1:0. To pak Panteři hájili až do samého závěru třetí třetiny, v němž Jussi Jokinen a Vincent Trocheck pojistili vítězství trefami do prázdné branky při power play.

Výsledky NHL:

New Jersey - Florida 0:3, Winnipeg - Calgary 2:0, Montreal - Washington 1:4, zápas Los Angeles - Dallas se ještě hraje.

