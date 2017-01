Pittsburgh vyhrál popáté v řadě a prodloužil trápení Tampy, McDavid stále v čele bodování

AKTUALIZOVÁNO před 11 minutami

Pittsburgh okolo Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina zvítězil popáté v řadě. Naopak Tampa padla už počtvrté za sebou. Columbus po dvou klopýtnutích zabral a přetlačil Philadelphii.

New York - Hokejisté Pittsburghu porazili ve svém prvním utkání v novém roce Tampu Bay 6:2 a prodloužili vítěznou sérii v NHL na pět zápasů. Hosté naopak prohráli počtvrté v řadě. Po dvou porážkách oslavil výhru Columbus, jenž udolal 2:1 v prodloužení Philadelphii. Z českých hokejistů v šesti nedělních zápasech žádný nebodoval.

Penguins nastoupili poprvé od silvestrovského triumfu nad Montrealem a po sedmidenní přestávce se na ledě chvíli rozkoukávali. Od 23. minuty prohrávali 0:1, pak však čtyřmi góly skóre otočili. Nejprve dvěma ve zbytku druhé třetiny, další čtyři přidali v třetím dějství.

Lightning inkasovali šest branek ve třech ze čtyř prohraných zápasů. "Ale oklepeme se z toho a zvedneme se. Už jsme to dokázali předtím a máme tým na to, abychom to zvládli znovu," řekl útočník Jonathan Drouin. "Už je na čase, ale věřte mi, tohle mužstvo má velké sebevědomí. Teď je na nás, abychom přidali nějaké výhry na domácím ledě."

Domácí led, to je ale především doména Pittsburghu. Ve vlastní hale vyhráli Tučňáci osmnáctý zápas z dvaadvaceti, přičemž zde prohráli jen dvakrát v základní hrací době - naposledy 21. listopadu s New York Rangers. "Myslím, že celé mužstvo si zápasy před našimi fanoušky užívá. Dávají nám energii navíc. Na druhou stranu se snažíme hrát pořád stejně, doma i venku," poznamenal trenér Mike Sullivan.

Boj o nejproduktivnějšího hráče pokračuje

Pod šest vstřelených gólů se podepsalo šest různých střelců, nejlepší kanonýr ligy Sidney Crosby ale vyšel ve druhém utkání za sebou naprázdno. Připsal si však aspoň dvě asistence a v tabulce produktivity tak na druhém místě vystřídal spoluhráče Jevgenije Malkina.

S náskokem čtyř bodů dál vévodí kanadskému bodování Connor McDavid, jenž rovněž přihrál na dva góly, jeho Edmonton ale prohrál na ledě Ottawy 3:5.

Columbus sahal v duelu s Philadelphií po vítězství už v základní hrací době, když dlouho hájil nejtěsnější vedení 1:0. Až sedmnáct sekund před závěrečnou sirénou překonal Sergeje Bobrovského při hře bez brankáře Brayden Schenn a poslal zápas do prodloužení. V něm nakonec rozhodl o triumfu Blue Jackets v 63. minutě Nick Foligno.

Stalo se tak po rychlém brejku, poté co Foligno nejprve zablokoval střelu Jakuba Voráčka a pak z druhé vlny podpořil kontr, na jehož konci prostřelil Steva Masona ranou z mezikruží. "Věděli jsme, že bude těžké znovu naskočit na vítěznou vlnu," řekl útočník Columbusu o dvou porážkách po sérii šestnácti výher. "Když máte úspěšnou šňůru, všechno jde hladce. Ale pak musíte také umět najít cestu k výhře, která je mnohem těžší. A to byl přesně dnešní případ," dodal Foligno.

Premiérový hattrick v NHL oslavil útočník Chicaga Ryan Hartman, který se tak výrazně podepsal pod výhru 5:2 nad Nashvillem. Dvaadvacetiletý Američan nejprve v 52. minutě zařídil vedení 3:2, další dva góly pak přidal v 59. a 60. minutě do prázdné branky při power play.

NHL:

Pittsburgh - Tampa Bay 6:2 (0:0, 2:1, 4:1)

Branky: 27. Sheary, 32. Fehr, 43. Kunitz, 44. Wilson, 48. Kessel, 58. Letang - 23. Drouin, 46. Naměstnikov. Střely na branku: 40:30. Diváci: 18.633. Hvězdy zápasu: 1. Kunitz, 2. Cullen, 3. Fehr (všichni Pittsburgh).

Carolina - Boston 4:3 v prodl. (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 23. a 62. Aho, 35. Ryan, 48. McClement - 14. Schaller, 46. Backes, 48. Marchand. Střely na branku: 30:35. Diváci: 11.820. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Slavin, 3. Ward (všichni Carolina).

Anaheim - Minnesota 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky: 12. Kesler - 25. Dumba, 27. Spurgeon. Střely na branku: 24:36. Diváci: 15.645. Hvězdy zápasu: 1. E. Staal (Minnesota), 2. Gibson, 3. Kesler (oba Anaheim).

Chicago - Nashville 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Branky: 52., 59 a 60. Hartman, 8. Panarin, 15. Hjalmarsson - 9. Ekholm, 43. Watson. Střely na branku: 31:27. Diváci: 21.658. Hvězdy zápasu: 1. Hartman, 2. P. Kane (oba Chicago), 3. Fisher (Nashville).

Ottawa - Edmonton 5:3 (2:0, 2:3, 1:0)

Branky: 4. Z. Smith, 15. Hoffman, 34. Stone, 39. Pyatt, 59. Turris - 26. a 28. Maroon, 33. Draisaitl. Střely na branku: 18:38. Diváci: 17.724. Hvězdy zápasu: 1. Stone (Ottawa), 2. Maroon (Edmonton), 3. Z. Smith (Ottawa).

Columbus - Philadelphia 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 28. Savard, 63. Foligno - 60. Schenn. Střely na branku: 25:26. Diváci: 17.962. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Foligno (oba Columbus), 3. Mason (Philadelphia).

