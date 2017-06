Pittsburgh ve finále znovu vyhrál, Predátory vyřídil ve třetí třetině

před 55 minutami

P. K. Subban z Nashvillu a Jevgenij Malkin z Pittsburghu si to chtěli rozdat pěstmi. | Foto: Reuters

Tučňáci míří za ziskem Stanleyova poháru. Jejich druhé vítězství ve finále zajistil dvěma góly střelec Jake Guentzel.

Pittsburgh - Hokejisté Pittsburghu porazili ve druhém finále play off NHL Nashville 4:1 a vedou v sérii na čtyři vítězné 2:0 na zápasy. Dvěma góly zařídil vítězství obhájce Stanleyova poháru nejlepší střelec play off Jake Guentzel, který si stejně jako v pondělním úvodním duelu připsal i vítězný gól.

Nashville sice vedl od 13. minuty po brance Pontuse Aberga, ale ještě v první třetině vyrovnal Guentzel, který se prosadil i po 10 vteřinách závěrečného dějství. Výhru Penguins následně pojistili Scott Wilson a Jevgenij Malkin.

Třetí utkání je na programu v noci ze soboty na neděli ve 2:00 SELČ, výhodu domácího prostředí bude mít Nashville.

Kouč Pittsburghu Mike Sullivan i přes výhru v prvním utkání po nepřesvědčivém výkonu zamíchal složením všech čtyř útočných řad. Penguins se sice v ofenzívní hře zvedli, Nashville i tak zůstal střelecky aktivnější, ale znovu to nedokázal proměnit v úspěšný výsledek.

Gólman Predators Pekka Rinne v úvodu odolal při vyloučení Craiga Smithe, stav se nezměnil ani v polovině úvodní třetiny po sérii trestů. Po faulech Chrise Kunitze a Malkina se Nashvillu naskytla možnost hrát celé dvě minuty v pěti proti třem, ale po 58 vteřinách tutu výhodu zmírnil faulem kapitán Predátorů Mike Fisher.

Ve 13. minutě po parádní akci dostal hosty do vedení Aberg. Švédský útočník si při průniku po levém křídle pohrál i s obráncem Ollim Määttäm a zamířil nad lapačku Matta Murrayho. O minutu později měl ideální možnost zvýšit Calle Järnkrok, ale trefil jen masku ležícího gólmana Penguins.

Nashville se sice ubránil při trestu Romana Josiho, ale hned čtyři vteřiny po skončení přesilové hry Pittsburgh vyrovnal. Pokus Conora Shearyho z úhlu sice Rinne vyrazil, ale u levé tyče dorážející Guentzel jej z dorážky překonal. Vrátit hostům vedení mohl na druhé straně z dorážky Filip Forsberg, jenže neuspěl.

Druhé dějství moc vyložených příležitostí nepřineslo a Predators v něm Pittsburgh přestříleli 14:7, přestože hráli dvakrát i v oslabení a sami v prostřední dvacetiminutovce přesilovku neměli. Nerozhodné skóre se tak neměnilo po ráně Josiho, ani při trestech Austina Watsona a Codyho McLeoda. Penguins nepřinesly obrat Crosbyho střela ani Malkinova teč.

Po 10 vteřinách třetí třetiny se už domácí radovali. Ránu Bryana Rusta vyrazil Rinne před Guentzela, který zamířil do prázdné branky a s 12 trefami si upevnil pozici nejlepšího střelce play off. Ve 44. minutě udeřil Pittsburgh znovu. Po akci Phila Kessela si teč Scotta Wilsona srazil do vlastní branky Vernon Fiddler.

Hned po 15 vteřinách už vedl úřadující šampion o tři branky. Nejproduktivnější hráč play off Malkin vyřešil přečíslení po rychlém brejku individuálně a přesnou střelou z levého kruhu do protějšího horního rohu vyhnal Rinneho z branky.

Náhradníka Juuseho Sarose sice překonal ve 47. minutě Patric Hörnqvist, jenže kouč Predators Peter Laviolette si vyžádal revizi situace u videa, která potvrdila ofsajd. Pittsburgh si ale výhru bez potíží pohlídal.

Finále play off NHL - 2. zápas:

Pittsburgh Penguins - Nashville Predators 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 17. Guentzel (Sheary, Kunitz), 41. Guentzel (Rust, Hainsey), 44. S. Wilson (Kessel, Cullen), 44. Malkin (Kunitz, Cole) - 13. Aberg (Arvidsson, Fisher). Rozhodčí: Pollock, O'Halloran - Heyer, Kovachik. Vyloučení: 6:8. Bez využití. Střely na branku: 27:38. Diváci: 18.643. Hvězdy zápasu: 1. Jake Guentzel, 2. Matt Murray, 3. Jevgenij Malkin (všichni Pittsburgh). Stav série: 2:0.

Pittsburgh: M. Murray - Cole, Schultz, Määttä, Daley, Dumoulin, Hainsey - Rust, Crosby, Sheary - Kessel, Malkin, Kunitz - Guentzel, Bonino, Rowney - S. Wilson, Cullen, Hörnqvist. Trenér: Mike Sullivan.

Nashville: Rinne (44. Saros) - Josi, Ellis, Ekholm, P. K. Subban, Irwin, Y. Weber - F. Forsberg, Sissons, Aberg - Arvidsson, Fisher, Neal - Järnkrok, C. Smith, F. Gaudreau - Fiddler, Watson, McLeod. Trenér: Peter Laviolette.