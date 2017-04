Pittsburgh díky dvěma gólům Crosbyho vyhrál ve Washingtonu

před 1 hodinou

Ve čtvrtfinálových sériích play off NHL se vedení ujala domácí Ottawa a hostující Pittsburgh.

New York - Hokejisté Pittsburghu zvítězili v úvodním utkání 2. kola play off NHL na ledě Washingtonu 3:2. Dvěma góly se o to zasloužil kapitán Sidney Crosby. V druhém čtvrtečním duelu Ottawa porazila 2:1 New York Rangers.

Crosby dvěma slepenými góly v úvodu druhé třetiny zařídil Tučňákům vedení 2:0. Skóre otevřel ve dvanácté sekundě prostřední části, druhou branku přidal o pouhých 52 sekund později.

Nenechal se zahanbit ani lídr domácích Alexander Ovečkin a ve 39 minutě snížil. V polovině třetího dějství pak vyrovnal další ruský útočník Jevgenij Kuzněcov. V 53. minutě však vrátil hostům vedení Nick Bonino a těsný náskok udrželi až do konce, i díky 33 zákrokům brankáře Marca-Andreho Fleuryho.

Také v Ottawě začaly padat góly až ve druhé třetině. Ve 28. minutě dostal Rangers do vedení v přesilové hře obránce Ryan McDonagh. Domácí odpověděli ve 39. minutě rovněž v početní výhodě, kdy vyrovnal Ryan Dzingel. Rozhodnutí přišlo čtyři minuty před koncem základní hrací doby, kdy se poprvé v play off trefil skvěle hrající obránce Erik Karlsson.

Statistika - 2. kolo play off NHL:

Východní konference - 1. zápasy:

Ottawa - New York Rangers 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 39. Dzingel, 56. Karlsson - 28. McDonagh. Střely na branku: 43:35. Diváci: 16.744. Hvězdy zápasu: 1. Anderson, 2. Karlsson, 3. Dzingel (všichni Ottawa). Stav série: 1:0.

Washington - Pittsburgh 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky: 39. Ovečkin, 49. Kuzněcov - 21. a 22. Crosby, 53. Bonino. Střely na branku: 35:21. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Bonino, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Ovečkin (Washington). Stav série: 0:1.

autor: ČTK | před 1 hodinou