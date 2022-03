Přestupová bomba. Philadelphia vyměnila kapitána Girouxe do týmu Floridy

Hokejový útočník Claude Giroux mění poprvé za kariéru v NHL působiště. Dlouholetý kapitán Philadelphie byl v sobotu vyměněn do týmu Floridy. Flyers za čtyřiatřicetiletého kanadského centra obdrželi vedle jiného mladého útočníka Owena Tippetta.

Girouxovi po sezoně vyprší osmiletý lukrativní kontrakt, který mu zajišťoval celkový příjem 66,2 milionu dolarů, a může se stát nechráněným volným hráčem.

Výměna přišla krátce poté, co Giroux zakulatil své statistiky v základní části. Za Flyers, jejichž dres oblékl poprvé v ročníku 2007/08, odehrál celkem 1000 utkání a připsal si 900 bodů za 291 gólů a 609 asistencí. Ve vyřazovacích bojích přidal během 85 startů 73 bodů díky 25 brankám a 48 nahrávkám.

V aktuální sezoně nastřádal za 57 zápasů 42 bodů (18+24). Ve strádajícím týmu Philadelphie, který si prakticky s jistotou nezahraje play off, byl v bodování i mezi střelci lepší pouze Cam Atkinson se 47 body a 23 góly.

"Každý den, kdy vyměníte svého kapitána, je těžký den. S tím, jak moc Claude pro tento klub znamenal, je ještě o to těžší se rozloučit. Je to jeden z nejlepších hráčů, co nosili dres Flyers," připustil generální manažer Flyers Chuck Fletcher.

"Claude je jedním z nejkompletnějších hráčů za více než poslední dekádu. Jsme nadšení, že můžeme hráče takového kalibru přivítat u nás v mužstvu," uvedl Bill Zito, generální manažer Panthers.

V historii Flyers odehrál více utkání než Giroux pouze velikán Bobby Clarke (1144), jenž také jako jediný nasbíral i více bodů (1210). Přesunem na Floridu má mistr světa z Prahy 2015 Giroux velkou příležitost dosáhnout na kýžený Stanley Cup.

S Philadelphií o něj hrál jednou, v roce 2010 ale bylo ve finále lepší Chicago. Panthers po třech čtvrtinách základní části vedou Východní konferenci a v celé lize nasbírali dosud více bodů jen hokejisté Colorada.

Flyers po výměně pokryjí polovinu zbývající části Girouxova platu. Do týmu Panthers poslali ještě dva další útočníky Connora Bunnamana a Germana Rubcova, kteří působí v nižší AHL, a právo volby v pátém kole draftu 2024. Třiadvacetiletý Tippett má v tomto ročníku na kontě 42 startů a 14 bodů (6+8).

Vedle něho získali Flyers ještě volbu v prvním kole draftu 2024, nebo 2025 a ve třetím kole draftu v roce 2023.