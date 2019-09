Flyers nezvládli generálku na NHL a prohráli v Lausanne. Voráček asistoval

Městský soud dvěma bratrům z Nizozemska v dubnu nepravomocně uložil šest a pět let vězení za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Státní zástupkyně však chce pro oba muže přísnější, alespoň desetileté tresty a vyhoštění z Česka na neurčitou dobu. Skutek požaduje kvalifikovat jako pokus o vraždu.

Devětadvacetiletý Armin a o tři roky starší Aräsh přicestovali v dubnu 2018 do české metropole s dalšími přáteli na rozlučku se svobodou. Na zahrádce restaurace u obchodního centra Quadrio se skupina dostala do sporu s obsluhou, protože si do podniku přinesla vlastní alkohol a odmítala odejít. Z následné bitky vyšel nejhůře číšník, který přispěchal na pomoc manažerovi restaurace. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku.