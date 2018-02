Philadelphia porazila v NHL Rangers 7:4, Neuvirth se zranil

před 9 hodinami

Neuvirth střídal dva dny poté, co byl vyhlášen největší hvězdou vítězného zápasu v Columbusu.

New York - Brankář Philadelphie Michal Neuvirth odchytal v utkání NHL na ledě New York Rangers jen první třetinu, v které dostal tři góly a zranil se. Flyers nakonec zvítězili 7:4. Neuvirth střídal dva dny poté, co byl vyhlášen největší hvězdou vítězného zápasu v Columbusu.

Neuvirth je v současnosti jedničkou Flyers, protože jeho konkurent Brian Elliott je po operaci a mimo hru bude ještě zhruba pět týdnů. Devětadvacetiletý český brankář nastoupil počtvrté za sebou od začátku utkání, v předchozích třech startech vychytal Philadelphii pět bodů.

V Madison Square Garden však Neuvirth poprvé inkasoval už v druhé minutě, v úvodní třetině ho Rangers překonali ještě dvakrát. Po přestávce se do branky hostů postavil za stavu 3:3 Alex Lyon. Philadelphia posléze bez bližších podrobností uvedla, že se Neuvirth v utkání zranil v dolní části těla.

Claude Giroux a Travis Konecny přispěli k výhře hostů shodně třemi body za gól a dvě asistence. Giroux vstřelil 200. gól v NHL.

Výsledky NHL:

New York Rangers - Philadelphia 4:7 (3:3, 1:2, 0:2)

Branky: 2. K. Hayes, 11. Rick Nash, 18. Zuccarello, 26. Holland - 5. MacDonald, 13. Laughton, 15. Manning, 23. Patrick, 36. Konecny, 50. Giroux, 53. Lehterä. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 20 minut, inkasoval tři góly ze 14 střel a úspěšnost zásahů měl 78,57 procenta. Střely na branku: 40:37. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Konecny, 2. Giroux, 3. Lehterä (všichni Philadelphia).