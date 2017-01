Pavelec si po devíti měsících zachytá v NHL. V noci nastoupí za Winnipeg proti Arizoně

před 27 minutami

Ondřej Pavelec se vrací do NHL. Po třech měsících na farmě by měl v noci ze středy na čtvrtek nastoupit v dresu Winnipegu proti Arizoně. Od začátku sezóny, kdy Winnipeg přestal s Pavelcem počítat, působil český brankář na farmě Manitoba Moose v AHL. Po pomalejším rozjezdu se dostal do slušné formy zrovna ve chvíli, kdy Jets začali mít problémy na pozici brankáře.

Winnipeg – Český brankář Ondřej Pavelec po téměř devíti měsících nastoupí v NHL. Winnipeg s ním počítá do branky pro noční zápas proti Arizoně. Pavelec vypadl z týmu těsně před startem sezóny v říjnu, kdy ho Winnipeg zařadil na listinu volných hráčů.

Pavelce se ale tehdy žádný jiný klub NHL i kvůli vysoké gáži neujal, a tak skončil na farmě Manitoba Moose v AHL. Devětadvacetiletý brankář čekal na svou další šanci až do chvíle, kdy Winnipeg zaznamenal sérii čtyř proher, ve kterých inkasoval 19 gólů. Ve dvou z těchto zápasů byl dokonce nastupující brankář nucen střídat ještě v první třetině.

"Potřebujeme vyhrávat a máme po ruce brankáře, který se cítí sebevědomý a jistý,“ sdělil stanici CBC trenér Winnipegu Paul Maurice, který v poslední době řeší na postu brankáře potíže. Ondřej Pavelec tak dostal jedinečnou šanci na delší návrat do NHL.

Naposledy Pavelec nastoupil v nejprestižnější hokejové soutěži světa na konci loňského dubna a radoval se z vítězství nad Los Angeles 4:3 po nájezdech. Do stejné soutěže se vrací po téměř devíti měsících. "Jsem obrovsky překvapený. Tři měsíce jsem se s týmem neviděl a najednou mě povolali přímo do brány,“ zářil po obdržení zprávy Pavelec.

"Samozřejmě Ondřeje sledujeme. Chytá dobře a nastal čas, aby se vrátil do brány,“ dodal Maurice. Pavelec na farmě nastoupil k osmnácti zápasům. Přestože jeho statistiky nebyly výrazně nadprůměrné – 91,7% úspěšnosti zásahů a 2,78 inkasovaných branek na zápas – s Pavelcem v zádech prohrál jeho tým v AHL jen dvě utkání z osmnácti.

Nicméně Pavelcův trvalejší návrat do NHL nebude snadný. Trenér Maurice prohlásil, že se zároveň nechystá žádného z Pavelcových konkurentů Hutchinsona a Hellebuycka poslat na farmu místo českého brankáře. "Byli teď oba pod tlakem. I když se jim nedařilo, nemůžu o nich říct, že by nebyli dost dobří,“ objasnil Maurice.

ondrejpav31 : Je fajn být zase zpět 😊

Klíčové pro Pavelcův úspěch bude noční utkání s Arizonou. Proti "kojotům“ Winnipeg v posledních deseti zápasech nedokázal udržet nulu a tradičně padá hodně gólů. Naposledy Pavelec nastoupil proti Arizoně v listopadu 2015 a Winnipeg vyhrál 3:2, i když kladenský odchovanec musel po střetu s Shanem Doanem odstoupit po druhé třetině kvůli zdravotním problémům.

Winnipegu letos nevyšla sázka na mládí v brance. Jedničkou je třiadvacetiletý Connor Hallebuyck, který je v úspěšnosti zásahů až na třicátém místě v rámci NHL (90,72%). Záda mu kryje šestadvacetiletý Michael Hutchinson, který nedosahuje ani 90% úspěšnosti zásahů. Winnipeg je až na dvanáctém místě západní konference.

autor: Marek Janoš | před 27 minutami

Související články