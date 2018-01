Pavelec klábosil s bubeníkem Springsteenovy kapely, zuby si brousí i na jeho šéfa

před 7 hodinami

Brankář Ondřej Pavelec z New York Rangers si v zápasu Winter Classic pod širým nebem proti Buffalu sice nezachytal, přesto mu účast v něm dopomohla k mimořádnému zážitku. Po skončení pondělního utkání na Citi Field se v šatně setkal s bubeníkem Maxem Weinbergem, členem kapely E Street Band, jež doprovází Bruce Springsteena.

New York - Pavelec je velkým fanouškem tohoto hudebního seskupení a byl tak ze setkání hodně nadšený. "Bylo skvělé se s ním setkat, to je jasné. Je to pro mě obrovská věc. Jejich muziku vážně miluju," vyznal se hokejista, jenž navštívil koncert Springsteena s E Street Band už třináctkrát.

Třicetiletému světovému šampionovi z roku 2010 byl po očekávaném duelu, v němž dostala v brankovišti Rangers přednost týmová jednička Henrik Lundqvist, představen nejen člen Rokenrolové síně slávy, ale i jeho sedmadvacetiletý syn Jay. Ten bubnuje v jiné známé skupině Slipknot, ale koketoval rovněž s hokejem, a když je příležitost, rád si hokej zahraje - na pozici gólmana.

Více než dvacetiminutový družný hovor se tak točil nejen kolem hudby a hokeje, ale rovněž přímo kolem chytání. Pavelec si nyní přeje, aby ho osud jednou zavedl až přímo k samotnému "Bossovi", jak se přezdívá Springsteenovi. Věří, že se naplnění dalšího cíle dočká. "Jsem připravený se o to snažit a jen tak nepřestanu. Na pár dalších koncertů se ještě určitě vydám," ujistil Pavelec.