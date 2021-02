Totální výsměch, zuří poškozená hvězda. NHL řeší nevídaný verdikt po selhání videa

Přes 180 ruských vědců, herců, režisérů, spisovatelů a dalších veřejně známých osob se podepsalo pod výzvu, která odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům a požaduje změnu zákona o demonstracích, aby byl v souladu s ruskou ústavou a garantoval občanům právo na pokojná shromáždění. Otevřený dopis zveřejnil opoziční informační portál Novaja gazeta, výzva také dala vznik petici na webu change.org. Na lednových demonstracích proti uvěznění opozičního představitele Alexeje Navalného proti protestujícím tvrdě zasáhla policie, přes 10.000 lidí bylo podle údajů mediálního projektu OVD-Info zadrženo.

Signatáři výzvy, mezi nimiž jsou například spisovatel Boris Akunin, režiséři Andrej Zvjagincev a Vitalij Manskij nebo herečka Jana Trojanovová, odsuzují "policejní a soudní svévoli", "nelidské bití pokojných občanů policií" a požadují propuštění všech, kdo byli v posledních týdnech zadrženi na demonstracích.

"V minulých týdnech se po celém Rusku konala pokojná shromáždění občanů, kteří vyšli do ulic, aby vyjádřili nesouhlas s politickým pronásledováním - atentáty, vykonstruovanými soudními stíháními, zadržováním politických oponentů. Podobné fenomény, charakteristické pro diktatury, jsou v dnešní společnosti nepřijatelné, jsou neslučitelné s rozvojem naší země a navracejí ji do totalitární minulosti," konstatuje dopis. Autoři výzvy dále uvádějí, že všechny žádosti o povolení k podobným protestním akcím, jako byly ty na podporu Navalného, se v minulosti setkaly se zamítnutím úřadů. To podle nich představuje přímé porušení občanských práv garantovaných ruskou ústavou.