Pastrňákova velkolepá show. Kapitán se blýskl při vysoké výhře Bostonu

Český útočník David Pastrňák se v hokejové NHL blýskl dvěma góly a dvěma přihrávkami při výhře Bostonu 6:1 nad Utahem a byl největší hvězdou utkání.
Pastrňák se stal před sezonou kapitánem Bruins, z předchozích čtyř utkáni nového ročníku soutěže měl na kontě jen dvě asistence.
Proti Utahu se poprvé prosadil v 15. minutě, při početní převaze střelou z vrcholku pravého kruhu navýšil vedeni Bostonu na 2:0.
Také druhý gól v zápase i v sezoně si rodák z Havířova připsal v přesilovce. Dělovkou bez přípravy upravil stav na 4:0.
To už stál v brankovišti Mammoth česká gólman Karel Vejmelka, který po prvních třech trefách vystřídal Sebastiana Cossu.
Třebíčský odchovanec nastoupil mezi tyče po necelých šestnácti minutách hry a zápas už dochytal. Letělo na něj 14 střel, ze kterých třikrát inkasoval.
Třicetiletý Pastrňák se přihrávkami podílel na pátém gólu, který dal Morgan Geekie opět v přesilovce, a u posledního na 6:0, jenž vsítil Matthew Poitras. Asistenci na Geekieho trefu zaznamenal také Pavel Zacha.
Minimálně čtyři body v jednom utkání zaznamenal Pastrňák v NHL poprvé od 10. ledna, kdy šesti asistencemi režíroval vysokou výhru nad NY Rangers 10:2.
Také Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v nové sezoně, Flames ale prohráli s Coloradem 3:7.
Šestadvacetiletý český dlouhán srovnával v 18. minutě na 1:1 díky parádní individuální akci.
Od druhé třetiny už ale ovládali hru hosté z Denveru, kteří v prostředním dějství nastříleli zatím nejslabšímu mužstvu soutěže další tři góly.
Tři body si za Colorado připsal nejlepší kanonýr minulé sezony Nathan MacKinnon (1+2) a ofenzivní zadák Cale Makar (2+1). Martin Nečas ve druhém zápase v řadě nebodoval.
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