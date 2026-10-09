Přeskočit na obsah
Benative
9. 10. Štefan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Pastrňákova velkolepá show. Kapitán se blýskl při vysoké výhře Bostonu

Sport
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Český útočník David Pastrňák se v hokejové NHL blýskl dvěma góly a dvěma přihrávkami při výhře Bostonu 6:1 nad Utahem a byl největší hvězdou utkání.

NHL: Utah Mammoth at Boston Bruins
David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu gól v síti UtahuFoto: Imagn Images – Eric Canha
Reklama

Pastrňák se stal před sezonou kapitánem Bruins, z předchozích čtyř utkáni nového ročníku soutěže měl na kontě jen dvě asistence.

Proti Utahu se poprvé prosadil v 15. minutě, při početní převaze střelou z vrcholku pravého kruhu navýšil vedeni Bostonu na 2:0.

Také druhý gól v zápase i v sezoně si rodák z Havířova připsal v přesilovce. Dělovkou bez přípravy upravil stav na 4:0.

To už stál v brankovišti Mammoth česká gólman Karel Vejmelka, který po prvních třech trefách vystřídal Sebastiana Cossu.

Reklama
Reklama

Třebíčský odchovanec nastoupil mezi tyče po necelých šestnácti minutách hry a zápas už dochytal. Letělo na něj 14 střel, ze kterých třikrát inkasoval.

Třicetiletý Pastrňák se přihrávkami podílel na pátém gólu, který dal Morgan Geekie opět v přesilovce, a u posledního na 6:0, jenž vsítil Matthew Poitras. Asistenci na Geekieho trefu zaznamenal také Pavel Zacha.

Minimálně čtyři body v jednom utkání zaznamenal Pastrňák v NHL poprvé od 10. ledna, kdy šesti asistencemi režíroval vysokou výhru nad NY Rangers 10:2.

Také Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v nové sezoně, Flames ale prohráli s Coloradem 3:7.

Reklama
Reklama

Šestadvacetiletý český dlouhán srovnával v 18. minutě na 1:1 díky parádní individuální akci.

Od druhé třetiny už ale ovládali hru hosté z Denveru, kteří v prostředním dějství nastříleli zatím nejslabšímu mužstvu soutěže další tři góly.

Tři body si za Colorado připsal nejlepší kanonýr minulé sezony Nathan MacKinnon (1+2) a ofenzivní zadák Cale Makar (2+1). Martin Nečas ve druhém zápase v řadě nebodoval.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vězení, poprava, trest smrti, ilustrační foto
Vězení, poprava, trest smrti, ilustrační foto
Vězení, poprava, trest smrti, ilustrační foto

Po 65 letech chystají USA vojenskou popravu. Její průběh bude možné sledovat online

Poprava zastřelením někdejšího armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil, bude přenášena živě. S odvoláním na vyjádření Pentagonu o tom ve čtvrtek večer informovala agentura AP, podle níž jde o překvapivou informaci vzhledem k tomu, že jde o první vojenskou popravu ve Spojených státech za více než 65 let.

Florence Pughová jako Cathy v seriálu Na východ od ráje (2026).
Florence Pughová jako Cathy v seriálu Na východ od ráje (2026).
Florence Pughová jako Cathy v seriálu Na východ od ráje (2026).

Nenechte si ujít: Na východ od ráje jako minisérie či dravá Heda Gablerová v Olomouci

Florence Pughová v novém seriálovém zpracování románu Na východ od ráje, výborně hodnocený romantický snímek Milovník, ne bojovník, komorní indie-folk od filipínsko-islandského umělce, Ibsenova klasika v Moravském divadle Olomouc nebo výstava české malířky, ilustrátorky a animátorky Ester Nemjó, která se inspirovala vlastní rodinnou dovolenou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama