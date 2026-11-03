Pastrňákova paráda rozhodla nájezdy, Klapka byl za hvězdu Calgary

David Pastrňák zajistil Bostonu v NHL v samostatných nájezdech vítězství nad Vegas 3:2 a byl zvolen první hvězdou zápasu. Stejně jako spoluhráč Pavel Zacha a Tomáš Hertl za Golden Knights si kapitán Bruins připsal v řádné hrací době i jednu asistenci. Adam Klapka pak gólem a přihrávkou podpořil výhru Calgary nad hokejisty San Jose 2:1. Český dlouhán byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.
Poprvé na sebe čeští hokejisté v barvách Bostonu upozornili v čase 23:23 během pětiminutové přesilovky. Pastrňák posunul puk zadovkou na Zachu a ten bekhendem na osmadvacetiletého Morgana Geekieho, který z pravého kruhu střelou bez přípravy navyšoval průběžné vedení domácího týmu na 2:0.
Odchovanec pražské Slavie Hertl si čtvrtou asistenci v sezoně zapsal na konci 35. minuty, rovněž v početní převaze. Hostům z Vegas stačilo sedm sekund, aby po ráně Hertla snížil z dorážky na 1:2 kapitán Zlatých rytířů, Mark Stone.
Do prodloužení a následných nájezdů poslal zápas dvacetiletý Američan Trevor Connelly, jenž ve své nováčkovské sezoně dal už pátý gól.
V nájezdech se prosadil pouze rodák z Havířova Pastrňák. Ve třetí sérii a jako poslední z šesti základních exekutorů ve velké rychlosti naznačil brankáři Carteru Hartovi kličku do bekhendu, aby nakonec zvolil úspěšné forhendové zakončení.
Klapka otevřel skóre zápasu v San Jose poté, co v čase 14:36 zachytil nepřesnou rozehrávku domácích a střelou z vrcholku kruhů se nemýlil. Byla to jeho třetí přesná trefa v této sezoně.
Podruhé se do statistik zapsal rodák z Prahy Klapka v 50. minutě, když udržel kotouč na holi a poté vybídl k zakončení před brankou nehlídaného Williama Stromgrena. Třiadvacetiletý Švéd zaznamenal ve čtvrtém utkání v NHL premiérový gól.
Sharks na konci 52. minuty už jen snížili, ale vyrovnat nedokázali.
NHL:
Boston - Vegas 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)
Branky: 8. Hagens, 24. M. Geekie (Zacha, Pastrňák), rozh. náj. Pastrňák - 35. Stone (Hertl), 48. Connelly. Střely na branku: 27:23. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Hagens (oba Boston), 3. Marner (Vegas).
Florida - Detroit 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Branky: 15. Reinhart, 36. Ekblad, 57. Bennett - 6. Mazur, 22. DeBrincat, 43. Faulk, 43. Brandsegg-Nygard, 60. Finnie. Střely na branku: 26:29. Diváci: 18.862. Hvězdy zápasu: 1. Faulk (Detroit), 2. Reinhart (Florida), 3. Brandsegg-Nygård (Detroit).
Chicago - Colorado 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Branky: 1. Kaiser, 8. Kancerov - 16. a 34. Kadri, 16. a 40. Schwartz, 58. Toews. Střely na branku: 23:29. Diváci: 17.838. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Schwartz, 3. T. Hughes (všichni Colorado).
San Jose - Calgary 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Branky: 52. S. Dickinson - 15. Klapka, 50. Stromgren (Klapka). Střely na branku: 27:22. Diváci: 13.098. Hvězdy zápasu: 1. Wolf (Calgary), 2. Askarov (San Jose), 3. Klapka (Calgary).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Boston
16
11
1
4
58:38
23
2.
Montreal
14
9
2
3
48:42
20
3.
Ottawa
16
9
1
6
52:51
19
4.
Tampa Bay
13
8
2
3
48:43
18
5.
Florida
15
8
2
5
47:44
18
6.
Toronto
16
8
2
6
60:53
18
7.
Buffalo
14
7
3
4
43:49
17
8.
Detroit
15
7
3
5
46:46
17
Metropolitní divize:
1.
Carolina
16
12
2
2
63:36
26
2.
New Jersey
14
9
0
5
48:40
18
3.
Washington
13
8
0
5
44:42
16
4.
NY Islanders
14
7
2
5
40:39
16
5.
NY Rangers
15
7
1
7
45:46
15
6.
Pittsburgh
14
5
2
7
47:49
12
7.
Philadelphia
16
4
4
8
35:54
12
8.
Columbus
12
5
0
7
29:39
10
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Minnesota
16
10
3
3
52:36
23
2.
Colorado
15
9
1
5
64:46
19
3.
Utah
15
9
0
6
54:52
18
4.
Dallas
14
8
1
5
38:31
17
5.
St. Louis
14
7
1
6
44:42
15
6.
Nashville
14
5
5
4
42:47
15
7.
Winnipeg
15
4
3
8
34:54
11
8.
Chicago
15
4
1
10
33:58
9
Pacifická divize:
1.
Edmonton
15
11
2
2
64:44
24
2.
Vegas
16
9
2
5
55:47
20
3.
Seattle
14
8
1
5
52:52
17
4.
San Jose
16
7
1
8
42:54
15
5.
Calgary
15
7
0
8
38:53
14
6.
Anaheim
14
6
1
7
49:53
13
7.
Los Angeles
13
4
2
7
36:45
10
8.
Vancouver
16
3
1
12
47:72
7
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