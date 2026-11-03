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Sport

Pastrňákova paráda rozhodla nájezdy, Klapka byl za hvězdu Calgary

Redakce Sport,čtk
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David Pastrňák zajistil Bostonu v NHL v samostatných nájezdech vítězství nad Vegas 3:2 a byl zvolen první hvězdou zápasu. Stejně jako spoluhráč Pavel Zacha a Tomáš Hertl za Golden Knights si kapitán Bruins připsal v řádné hrací době i jednu asistenci. Adam Klapka pak gólem a přihrávkou podpořil výhru Calgary nad hokejisty San Jose 2:1. Český dlouhán byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.

NHL: Vegas Golden Knights at Boston Bruins
David PastrňákFoto: REUTERS – Winslow Townson
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Poprvé na sebe čeští hokejisté v barvách Bostonu upozornili v čase 23:23 během pětiminutové přesilovky. Pastrňák posunul puk zadovkou na Zachu a ten bekhendem na osmadvacetiletého Morgana Geekieho, který z pravého kruhu střelou bez přípravy navyšoval průběžné vedení domácího týmu na 2:0.

Odchovanec pražské Slavie Hertl si čtvrtou asistenci v sezoně zapsal na konci 35. minuty, rovněž v početní převaze. Hostům z Vegas stačilo sedm sekund, aby po ráně Hertla snížil z dorážky na 1:2 kapitán Zlatých rytířů, Mark Stone.

Do prodloužení a následných nájezdů poslal zápas dvacetiletý Američan Trevor Connelly, jenž ve své nováčkovské sezoně dal už pátý gól.

V nájezdech se prosadil pouze rodák z Havířova Pastrňák. Ve třetí sérii a jako poslední z šesti základních exekutorů ve velké rychlosti naznačil brankáři Carteru Hartovi kličku do bekhendu, aby nakonec zvolil úspěšné forhendové zakončení.

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Klapka otevřel skóre zápasu v San Jose poté, co v čase 14:36 zachytil nepřesnou rozehrávku domácích a střelou z vrcholku kruhů se nemýlil. Byla to jeho třetí přesná trefa v této sezoně.

Podruhé se do statistik zapsal rodák z Prahy Klapka v 50. minutě, když udržel kotouč na holi a poté vybídl k zakončení před brankou nehlídaného Williama Stromgrena. Třiadvacetiletý Švéd zaznamenal ve čtvrtém utkání v NHL premiérový gól.

Sharks na konci 52. minuty už jen snížili, ale vyrovnat nedokázali.

NHL:

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Boston - Vegas 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 8. Hagens, 24. M. Geekie (Zacha, Pastrňák), rozh. náj. Pastrňák - 35. Stone (Hertl), 48. Connelly. Střely na branku: 27:23. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Hagens (oba Boston), 3. Marner (Vegas).

Florida - Detroit 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Branky: 15. Reinhart, 36. Ekblad, 57. Bennett - 6. Mazur, 22. DeBrincat, 43. Faulk, 43. Brandsegg-Nygard, 60. Finnie. Střely na branku: 26:29. Diváci: 18.862. Hvězdy zápasu: 1. Faulk (Detroit), 2. Reinhart (Florida), 3. Brandsegg-Nygård (Detroit).

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Chicago - Colorado 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Branky: 1. Kaiser, 8. Kancerov - 16. a 34. Kadri, 16. a 40. Schwartz, 58. Toews. Střely na branku: 23:29. Diváci: 17.838. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Schwartz, 3. T. Hughes (všichni Colorado).

San Jose - Calgary 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky: 52. S. Dickinson - 15. Klapka, 50. Stromgren (Klapka). Střely na branku: 27:22. Diváci: 13.098. Hvězdy zápasu: 1. Wolf (Calgary), 2. Askarov (San Jose), 3. Klapka (Calgary).

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Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Boston

16

11

1

4

58:38

23

2.

Montreal

14

9

2

3

48:42

20

3.

Ottawa

16

9

1

6

52:51

19

4.

Tampa Bay

13

8

2

3

48:43

18

5.

Florida

15

8

2

5

47:44

18

6.

Toronto

16

8

2

6

60:53

18

7.

Buffalo

14

7

3

4

43:49

17

8.

Detroit

15

7

3

5

46:46

17

Metropolitní divize:

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1.

Carolina

16

12

2

2

63:36

26

2.

New Jersey

14

9

0

5

48:40

18

3.

Washington

13

8

0

5

44:42

16

4.

NY Islanders

14

7

2

5

40:39

16

5.

NY Rangers

15

7

1

7

45:46

15

6.

Pittsburgh

14

5

2

7

47:49

12

7.

Philadelphia

16

4

4

8

35:54

12

8.

Columbus

12

5

0

7

29:39

10

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Minnesota

16

10

3

3

52:36

23

2.

Colorado

15

9

1

5

64:46

19

3.

Utah

15

9

0

6

54:52

18

4.

Dallas

14

8

1

5

38:31

17

5.

St. Louis

14

7

1

6

44:42

15

6.

Nashville

14

5

5

4

42:47

15

7.

Winnipeg

15

4

3

8

34:54

11

8.

Chicago

15

4

1

10

33:58

9

Pacifická divize:

1.

Edmonton

15

11

2

2

64:44

24

2.

Vegas

16

9

2

5

55:47

20

3.

Seattle

14

8

1

5

52:52

17

4.

San Jose

16

7

1

8

42:54

15

5.

Calgary

15

7

0

8

38:53

14

6.

Anaheim

14

6

1

7

49:53

13

7.

Los Angeles

13

4

2

7

36:45

10

8.

Vancouver

16

3

1

12

47:72

7

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