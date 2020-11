Pastrňák dobývá žebříčky. Za tři roky bude nejlepším křídlem, věští mu v NHL

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) je v závěrečné fázi hodnocení navrhovaných změn u letadla Boeing 737 MAX, které již téměř dva roky nesmí létat. Celý proces by měl být ukončen v příštích dnech a povolení k letům by mohl stroj získat 18. listopadu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje.

Šéf FAA Steve Dickson agentuře Reuters řekl, že očekává, že proces bude dokončen v nadcházejících dnech, jakmile bude agentura spokojená s tím, jak Boeing vyřešil bezpečnostní problémy, které přispěly ke dvěma vážným nehodám, při nichž zahynulo 346 osob. Boeing odmítl zprávu komentovat