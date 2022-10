Pastrňák začal sezonu čtyřbodovým představením, zářili i Krejčí a Nečas

David Pastrňák odstartoval sezonu NHL gólem a třemi asistencemi a pomohl Bostonu k výhře 5:2 ve Washingtonu. David Krejčí si připsal bilanci 1+2 a třetí člen českého útoku Pavel Zacha si připsal asistenci. Tříbodový večer prožil také Martin Nečas, jenž byl nejvýraznější postavou Caroliny v zápase s Columbusem (4:1).

Podívejte se na sestřih utkání mezi Bostonem Bruins a Washingtonem Capitals, ve kterém David Pastrňák zaznamenal čtyři body. | Video: Associated Press

Pastrňák si připsal první bod v osmé minutě, když po přihrávce Krejčího střílel z pravého kruhu a Patrice Bergeron z dorážky otevřel skóre. Havířovský rodák skóroval v čase 15:03 po individuální akci, v níž si z pravé strany najel na střed a střelou z otočky překonal Darcyho Kuempera. U gólu mu asistoval Krejčí.

Po přihrávce Pastrňáka zvýšil Taylor Hall ve 26. minutě na 3:0, ještě ve druhé třetině ale Washington snížil na 2:3. Boston uklidnila v 57. minutě česká řada. Po rychlém přechodu do útoku se do úniku dostal Pastrňák, který sice neuspěl, ale z dorážky se prosadil Krejčí. Výhru zpečetil do prázdné Hampus Lindholm.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL:

Montreal - Toronto 4:3, Washington - Boston 2:5, Anaheim - Seattle 5:4 v prodl., Colorado - Chicago 5:2, Edmonton - Vancouver 5:3, Carolina - Columbus 4:1.