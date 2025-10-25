NHL

Pastrňák ve vzájemném souboji předčil Nečase a nahrál na vítězný gól

před 24 minutami
Hokejisté Bostonu i díky jedné asistenci Davida Pastrňáka porazili 3:2 Colorado a ukončili šestizápasovou sérii porážek v NHL. V dresu Avalanche se poprvé v sezoně do statistik nezapsal Martin Nečas a jeho tým také v devátém utkání ročníku zaznamenal první prohru bez bodového zisku.
David Pastrňák
Foto: Reuters

Bruins neúspěšnou sérii utnuli doma proti nejlepšímu týmu Západní konference, s nímž v neděli prohráli 1:4. Hosté z Denveru se také dnes dostali do vedení v 5. minutě díky Arturrimu Lehkonenovi, ale ještě v první třetině skóre otočili Viktor Arvidsson a Michael Eyssimont.

Třetí gól Bostonu, jenž byl nakonec vítězný, vstřelil pět sekund před druhou sirénou Morgan Geekie.

Kanadský útočník si za brankou Colorada dojel pro vyhozený puk tečovaný ve středním pásmu Pastrňákem a po rychlé zasekávačce zasunul puk k pravé tyči branky Scotta Wedgewooda. Osmnáct sekund před koncem řádné hrací doby ještě Lehkonen snížil, ale Boston už výhru udržel.

NHL:

Philadelphia - NY Islanders 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)

Branky: 42. a 48. Zegras, 31. Dvorak, rozhodující sam. nájezd Mičkov - 10. Holmström, 27. Duclair, 45. Cyplakov. Střely na branku: 26:26. Diváci: 16.640. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. Mičkov (oba Philadelphia), 3. Cyplakov (NY Islanders).

Boston - Colorado 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Branky: 15. Arvidsson, 15. Eyssimont, 40. Geekie (Pastrňák) - 5. a 60. Lehkonen. Střely na branku: 19:32. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Geekie, 3. Lohrei (všichni Boston).

 
