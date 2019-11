Pastrňák útočí na Jágrovy rekordy. Gólové hody může odnést i Finský blesk

Jaromír Jágr sice stále ještě válí extraligu za Kladno, na jeho zámořské rekordy ale útočí David Pastrňák. V ohrožení je nejen nejlepší střelecký výkon českého hráče v zámoří, ale také nejlepší bodový zisk Evropana v NHL.

Po 24 zápasech, včetně toho dnešního proti Montrealu, v němž se blýskl hattrickem, má havířovský rodák v sezoně na kontě už 23 branek, 16 přihrávek a celkem 39 bodů.

Pokud by si Pastrňák tempo z úvodu sezony udržel, má velkou šanci překonat některé z vousatých rekordů, které drží Jaromír Jágr. Sedmačtyřicetiletý matador je všechny zaznamenal v sezoně 1995/96, kdy ovšem současný křídelník Bostonu ještě ani nebyl na světě.

Kladenská legenda tehdy v dresu Pittsburghu nasázela 62 branek a přidala 87 asistencí, což dohromady dělá 149 bodů. Všechny tři údaje jsou pro hráče původem z Česka rekordní. A 149 je současně i maximem mezi všemi hráči z Evropy v historii.

Přestřílet může i Finský blesk

Jako "nejsnazší" cíl se vzhledem ke skvělé Pastrňákově mušce jeví gólový rekord. Pokud by "Pasta" vytrval ve střílení gólů a neskolilo ho zranění, mohl by dosáhnout až k bezmála osmdesáti brankám za sezonu. Tím by překonal nejen Jágra, ale třeba také finské legendy Jarriho Kurriho (71) a Teemu Selänneho (76).

"Finský blesk" přitom svým výkonem ze sezony 1992/93 drží mezi střelci "evropský" rekord v NHL. Ten absolutní má ve své moci Wayne Gretzky, který na začátku divokých osmdesátých let v Edmontonu nasázel 92 a 87 branek.

Nedostižně se přitom jeví i střelecké hody Bretta Hulla v sezoně 1990/91 (86 gólů) a Maria Lemieuxe o dva roky dříve (85 branek).

Naopak v asistencích Pastrňák na legendy zatím spíše ztrácí. A to i přes fenomenální zápis z říjnového utkání proti Rangers, v němž zaznamenal pět přihrávek. Na konci roku by podle současných propočtů měl 55 asistencí, což je o 32 méně než Jágr při své rekordní jízdě v sezoně 1995/96.

Jágra v bodech asi nedožene, i tak může být za 23 let nejlepší

Z tohoto důvodu nejspíš Pastrňák nedožene ani Jágrův evropský rekord v bodech za sezonu (149), podle aktuálních propočtů by měl za sezonu při stejné formě nasbírat přibližně 130 bodů.

I tak by ovšem překonal výkony všech držitelů Art Ross Trophy za posledních 23 let. Naposledy se přes tuto metu posunul Mario Lemieux, který v již zmiňované sezoně 1995/96 tandemu s Jágrem v produktivitě posbíral 161 bodů.

Je ale zapotřebí mít stále na mysli, že všechny tyto odhady vychází z předpokladu, že si Pastrňák udrží současnou formu, nepostihne ho zranění ani nebude muset vynechávat zápasy kvůli kázeňským prohřeškům. Ale i kdyby byl nakonec jeho bodový zisk mnohem nižší, už teď je jasné, že minimálně z českého pohledu bude jeho sezona mimořádná.