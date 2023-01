Pastrňákovi věští astronomický plat, ale hrozí drama: Boston si hraje s ohněm

David Pastrňák s hokejovým Bostonem stále nepodepsal novou smlouvu. Nakonec z toho může být drama, jehož rozuzlení přinesou až chvíle před otevřením trhu.

"Mluvíme spolu. Těžko říct, jestli jsme se posunuli, nebo ne, ale hodně jsme si toho řekli," prohlásil na začátku roku o jednání s Bruins Pastrňákův agent J. P. Barry.

Jak je známo, Pastrňák právě hraje poslední sezonu pod současnou smlouvou s roční gáží 6,7 milionu dolarů a v létě se může stát volným hráčem bez omezení. V takovém případě by mohl bez náhrady odejít ke konkurenci.

Tomu chce Boston zabránit. Během asi šesti měsíců, kdy má tu možnost, si však českou superhvězdu neuvázal. Jednání trvají už tak dlouho, že některá zámořská média mluví o překvapení.

"Bruins si trochu hrají s ohněm," poznamenal k průtahům v podcastu 32 Thoughts novinář Elliott Friedman.

Generální manažer Bostonu Don Sweeney už v podstatě nemá jinou možnost než Pastrňáka udržet. Kdyby Bruins odstartovali sezonu mizerně a ztratili reálnou šanci na postup do play off, bylo by možné 26letého Čecha před uzávěrkou přestupů na začátku března vyměnit za adekvátní protihodnotu.

Klub z Massachusetts však předvádí až nečekaně skvělé výkony a momentálně se o něm mluví jako o největším favoritovi na Stanleyův pohár. Za takové situace nedává trejd nejproduktivnějšího hráče mužstva smysl.

Pastrňák se navíc nadechl k nejlepší sezoně v kariéře. Po 40 zápasech, tedy zhruba polovině základní části, má na kontě 58 bodů (32+26) a dlouhodobě se drží mezi deseti nejlepšími střelci i nejproduktivnějšími hráči NHL.

Pokud moc nezvolní nebo se nezraní, poprvé v kariéře pokoří mety 50 gólů a 100 bodů.

Tato forma mu v jednáních pomáhá. Před startem ročníku se spekulovalo o tom, že by mohl dostat podobnou smlouvu jako defenzivní hvězda týmu Charlie McAvoy, který si za osm let přijde na 76 milionů dolarů, což v průměru dělá 9,5 milionu ročně. Pastrňák však září natolik, že už v predikcích padají mnohem vyšší částky.

"Přijde si na 12 milionů ročně," tipuje třeba Fluto Shinzawa z webu The Athletic.

S takovou sumou by se Pastrňák stal třetím nejlépe placeným hokejistou soutěže za kanadskými centry Nathanem MacKinnonem a Connorem McDavidem.

Na veřejnost zatím neuniklo, jaké představy o kontraktu má Boston a jaké Pastrňák, respektive jeho agent. "Chápu to ale tak, že se významně liší," napsal nedávno uznávaný novinář Pierre LeBrun.

Z minulosti platí, že Bruins své hokejisty nepřeplácejí. Hvězdný Brad Marchand zabírá pod platovým stropem "jen" 6,1 milionu dolarů, Patrice Bergeron měl na vrcholu kariéry 6,9 milionu. Obránce McAvoy s 9,5 miliony z tohoto schématu vystupuje, ale ne moc - na volném trhu by dostal víc peněz.

"V Bostonu to vždycky bylo tak, že logo na předku dresu je důležitější než jmenovka na zádech. Myslím si ale, že v tomto případě musejí svá pravidla ohnout. Nakonec to podle mě udělají a Pastrňák zůstane," podotkl Friedman.

Stejný vývoj předvídá i LeBrun. "Pastrňák nikam neodejde, předpokládám, že smlouvu prodlouží. Může z toho ale být podobné drama jako s Jevgenijem Malkinem," připomněl novinář poslední léto, kdy ruský centr prodloužil kontrakt s Pittsburghem pouhých několik hodin před otevřením trhu, kde by se stal volným hráčem.

Na trhu tehdy málem skončil také křídelník Filip Forsberg, ale s Nashvillem si nakonec plácl. Mimochodem, švédského střelce, který nyní ročně v průměru vydělává 8,5 milionu, stejně jako Pastrňáka zastupuje Barry.

"Je to agent, který je ochotný držet pozici a čekat, dokud výjimečný hokejista, jakým Pastrňák bezesporu je, nedostane adekvátní nabídku, což je, řekněme, dvouciferný roční plat v milionech dolarů v rámci dlouhodobé spolupráce," doplnil LeBrun.