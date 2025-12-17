Pastrňák se baví, když sleduje spoluhráče. Poslal mu luxusní přihrávku

Střelec David Pastrňák se tentokrát proměnil v nahrávače. Skvělého nahrávače. Český hokejista přispěl v NHL dvěma přihrávkami k vítězství Bostonu 4:1 nad Utahem.
Pastrňák přihrál na oba góly Morganu Geekiemu, který na přelomu první a druhé třetiny otočil z 0:1 na 2:1.
V prvním případě zakončoval v přesilové hře parádní akci, kterou česká osmaosmdesátka vyšperkovala luxusní nahrávkou. Geekiemu pak jen stačilo trefit odkrytou branku.
U druhého gólu pak dorazil Pastrňákovu střelu, připsal si už 24. trefu sezony a je druhým nejlepším střelcem soutěže.
„Je zábava sledovat, jak hraje a jak se každým dnem zlepšuje,“ chválil Pastrňák produktivního parťáka.
„Není lehké dávat v této lize góly, nacházet si volná místa, ale jemu se to daří. Je důležitou součástí týmu a toho, kde teď jsme,“ ocenil havířovský rodák, jenž byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
Na 3:1 zvýšil v 51. minutě Casey Mittelstadt, který doklepl do prázdné branky Zachovu střelu. Skóre uzavřel individuálním průnikem Michael Eyssimont.
Český gólman Vítek Vaněček v brance Utahu tak inkasoval čtyřikrát z 23 střel.
„Snažíme se být trpěliví, čekáme na své šance. Když dodržujeme systém a jsme na jedné vlně, tak se proti nám nehraje lehce,“ upozornil Pastrňák po páté výhře Bostonu z posledních šesti utkání.
Rovněž dvěma přihrávkami přispěl Martin Nečas k výhře Colorada 5:3 na ledě Seattlu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.
Nečas si připsal alespoň dva body v pěti z posledních sedmi utkání. Po jeho akci Colorado otevřelo skóre, když střelu zpoza mezikruží tečoval Artturi Lehkonen.
Podruhé se český hráč zapsal do statistik na začátku třetí třetiny: od pravého mantinelu posunul puk na modrou čáru Caleovi Makarovi, po jehož pasu vyrovnal Nathan MacKinnon na 3:3.
Nerozhodný stav zlomil v přesilové hře Brock Nelson a výhru pojistil při risku Seatllu bez gólmana MacKinnon, první hvězda večera.
Nečas si vylepšil bilanci na 14 branek a 31 asistencí z 33 zápasů a vede produktivitu českých hokejistů o sedm bodů před Pastrňákem (13+25).
Philadelphia i díky 21 zákrokům Daniela Vladaře zvítězila v Montrealu 4:1. Český gólman inkasoval jen na konci první třetiny poté, co ho střelou z mezikruží překonal Alexandre Texier a otevřel skóre.
Už za 39 vteřin ale vyrovnal Carl Grundström a ve druhé třetině Philadelphia odskočila na 3:1 po trefách Trevora Zegrase a Bobbyho Brinka.
Výhru zpečetil Travis Konecny při hře Montrelau bez brankáře. Na český gólmanský souboj nedošlo, Jakub Dobeš sledoval zápas ze střídačky.
Filip Hronek přispěl jednou přihrávkou k výhře Vancouveru 3:0 na ledě New York Rangers.
Český zadák si připsal asistenci u trefy Conora Garlanda, který v oslabení čtyř proti šesti pojistil výhru gólem na 3:0. Útočník Vancouveru trefil prázdnou branku Rangers z obranného pásma bekhendem z rohu kluziště.
Čisté konto udržel Thatcher Demko, kryl 23 střel. V sestavě poražených odehrál šest minut Jaroslav Chmelař.
Adam Klapka přihrál na jeden gól Calgary při porážce v San Jose 3:6. Český útočník, který v předchozích 12 zápasech nebodoval, vyslal do protiútoku Ryana Lomberga a ten vyrovnal ve 14. minutě na 2:2.
San Jose ale ještě před první sirénou opět vedlo, podruhé se trefil Barclay Goodrow. Hlavní hrdinou byl Macklin Celebrini, který řídil výhru Sharks čtyřmi body (2+2).
Leon Draisaitl režíroval čtyřmi přihrávkami triumf Edmontonu 6:4 na ledě Pittsburghu a je prvním německým hokejistou, který v NHL překonal hranici tisíc bodů (416 + 587).
Čtyři body si v zápase připsal i Connor McDavid: dva góly dal a dva připravil. Zápas nabídl i souboj gólmanů, kteří ještě před pěti dny působili na opačné straně. Stuartu Skinnerovi premiéra v dresu Pittsburghu zhořkla, inkasoval pětkrát z 22 střel.
„Bylo to strašně divné. Chtěl jsem si zdřímnout a hlavou se mi pořád honilo, že hraju proti svému bývalému klubu. Nezačal jsem tady, jak jsem si přál. Určitě jsem mohl dostat méně branek,“ řekl Stuart, který bojoval s Edmontonem ještě před pár měsíci ve finále o Stanleyův pohár.
Na druhé straně pomohl Tristan Jarry 26 zákroky k výhře Edmontonu, do jehož sestavy se nevešel David Tomášek.
Výsledky NHL:
Boston - Utah 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Branky: 17. a 21. Geekie (na obě Pastrňák), 51. Mittelstadt (Zacha), 57. Eysssimont - 9. Hayton. Střely na branku: 23:21. Vaněček odchytal za Utah celý zápas, inkasoval čtyři branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 82,6 procenta. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Geekie, 2. Swayman, 3. Pastrňák (všichni Boston).
Toronto - Chicago 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)
Branky: 50. Ekman-Larsson, 57. Matthews, 57. Joshua - 11. Kaiser, 15. Dickinson. Střely na branku: 27:25. Diváci: 18.568. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Joshua, 3. Nylander (všichni Toronto).
Montreal - Philadelphia 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Branky: 19. Texier - 20. Grundström, 27. Zegras, 40. Brink, 59. Konecny. Střely na branku: 22:21. Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval jednu branku z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 95,5 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Zegras (Philadelphia), 2. Texier (Montreal), 3. Couturier (Philadelphia).
Detroit - NY Islanders 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
Branky: 44. a 58. DeBrincat, 43. Sandin-Pellikka - 5 Heineman, 52. Mayfield. Střely na branku: 21:18. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. Raymond (oba Detroit), 3. Mayfield (NY Islanders).
NY Rangers - Vancouver 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky: 2. E. Kane, 24. Öhgren, 57. Garland (Hronek). Střely na branku: 23:17. Diváci: 17.452. Hvězdy zápasu: 1. Demko, 2. E. Kane, 3. Öhgren (všichni Vancouver).
Columbus - Anaheim 4:3 v prodl. (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)
Branky: 9. a 24. Werenski, 25. Jenner, 64. Fantili - 24. R. Strome, 26. Granlund, 57. LaCombe. Střely na branku: 28:27. Diváci: 14.120. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Fantili, 3. Jenner (všichni Columbus).
Pittsburgh - Edmonton 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)
Branky: 20. Novak, 27. E. Karlsson, 57. Rust, 60. Heinen - 12. a 59. McDavid, 12. Hyman, 25. Savoie, 30. Bouchard, 47. Podkolzin. Střely na branku: 30:23. Diváci: 15.285. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. E. Karlsson (Pittsburgh).
Minnesota - Washington 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Branky: 3. a 45. Tarasenko, 33. Kaprizov, 49. Jurov, 55. Boldy. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18.044. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. F. Gustavsson, 3. Jurov (všichni Minnesota).
San Jose - Calgary 6:3 (3:2, 0:0, 3:1)
Branky: 6. a 20. Goodrow, 43. a 59. Celebrini, 2. Klingberg, 53. Toffoli - 12. Coleman, 15. Lomberg (Klapka), 54. Kadri. Střely na branku: 26:30. Diváci: 14.261. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. Goodrow, 3. Toffoli (všichni San Jose).
Seattle - Colorado 3:5 (0:1, 3:1, 0:3)
Branky: 24. Wright, 26. Eberle, 40. Stephenson - 43. a 60. MacKinnon (na první Nečas), 13. Lehkonen (Nečas), 34. Girard, 49. Nelson. Střely na branku: 37:38. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Nečas (oba Colorado), 3. Stephenson (Seattle).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Detroit
34
19
3
12
107:111
41
2.
Boston
34
20
0
14
113:106
40
3.
Tampa Bay
33
18
3
12
106:88
39
4.
Montreal
33
17
4
12
106:117
38
5.
Florida
32
17
2
13
103:101
36
6.
Toronto
32
15
5
12
105:104
35
7.
Ottawa
32
15
4
13
101:104
34
8.
Buffalo
32
14
4
14
98:109
32
Metropolitní divize:
1.
Carolina
32
21
2
9
108:90
44
2.
NY Islanders
34
19
3
12
102:96
41
3.
Philadelphia
32
17
6
9
96:89
40
4.
Washington
33
18
4
11
106:88
40
5.
Pittsburgh
32
14
9
9
103:102
37
6.
New Jersey
33
18
1
14
97:103
37
7.
NY Rangers
35
16
4
15
89:95
36
8.
Columbus
33
14
6
13
100:115
34
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
33
24
7
2
133:77
55
2.
Dallas
34
22
5
7
115:90
49
3.
Minnesota
34
20
5
9
104:87
45
4.
Utah
35
16
3
16
107:105
35
5.
Winnipeg
32
15
2
15
98:99
32
6.
Chicago
33
13
6
14
93:101
32
7.
St. Louis
34
12
7
15
86:123
31
8.
Nashville
32
13
4
15
92:111
30
Pacifická divize:
1.
Anaheim
34
20
2
12
121:112
42
2.
Vegas
31
16
9
6
96:90
41
3.
Edmonton
34
16
6
12
116:118
38
4.
Los Angeles
32
14
9
9
84:86
37
5.
San Jose
34
17
3
14
102:113
37
6.
Seattle
31
12
6
13
77:98
30
7.
Calgary
34
13
4
17
87:103
30
8.
Vancouver
33
13
3
17
92:112
29