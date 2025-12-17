Přeskočit na obsah
17. 12. Daniel
NHL

Pastrňák se baví, když sleduje spoluhráče. Poslal mu luxusní přihrávku

Sport

Střelec David Pastrňák se tentokrát proměnil v nahrávače. Skvělého nahrávače. Český hokejista přispěl v NHL dvěma přihrávkami k vítězství Bostonu 4:1 nad Utahem.

Pastrňák přihrál na oba góly Morganu Geekiemu, který na přelomu první a druhé třetiny otočil z 0:1 na 2:1.

V prvním případě zakončoval v přesilové hře parádní akci, kterou česká osmaosmdesátka vyšperkovala luxusní nahrávkou. Geekiemu pak jen stačilo trefit odkrytou branku.

U druhého gólu pak dorazil Pastrňákovu střelu, připsal si už 24. trefu sezony a je druhým nejlepším střelcem soutěže.

„Je zábava sledovat, jak hraje a jak se každým dnem zlepšuje,“ chválil Pastrňák produktivního parťáka.

„Není lehké dávat v této lize góly, nacházet si volná místa, ale jemu se to daří. Je důležitou součástí týmu a toho, kde teď jsme,“ ocenil havířovský rodák, jenž byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Na 3:1 zvýšil v 51. minutě Casey Mittelstadt, který doklepl do prázdné branky Zachovu střelu. Skóre uzavřel individuálním průnikem Michael Eyssimont.

Český gólman Vítek Vaněček v brance Utahu tak inkasoval čtyřikrát z 23 střel.

„Snažíme se být trpěliví, čekáme na své šance. Když dodržujeme systém a jsme na jedné vlně, tak se proti nám nehraje lehce,“ upozornil Pastrňák po páté výhře Bostonu z posledních šesti utkání.

Rovněž dvěma přihrávkami přispěl Martin Nečas k výhře Colorada 5:3 na ledě Seattlu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Nečas si připsal alespoň dva body v pěti z posledních sedmi utkání. Po jeho akci Colorado otevřelo skóre, když střelu zpoza mezikruží tečoval Artturi Lehkonen.

Podruhé se český hráč zapsal do statistik na začátku třetí třetiny: od pravého mantinelu posunul puk na modrou čáru Caleovi Makarovi, po jehož pasu vyrovnal Nathan MacKinnon na 3:3.

Nerozhodný stav zlomil v přesilové hře Brock Nelson a výhru pojistil při risku Seatllu bez gólmana MacKinnon, první hvězda večera.

Nečas si vylepšil bilanci na 14 branek a 31 asistencí z 33 zápasů a vede produktivitu českých hokejistů o sedm bodů před Pastrňákem (13+25).

Philadelphia i díky 21 zákrokům Daniela Vladaře zvítězila v Montrealu 4:1. Český gólman inkasoval jen na konci první třetiny poté, co ho střelou z mezikruží překonal Alexandre Texier a otevřel skóre.

Už za 39 vteřin ale vyrovnal Carl Grundström a ve druhé třetině Philadelphia odskočila na 3:1 po trefách Trevora Zegrase a Bobbyho Brinka.

Výhru zpečetil Travis Konecny při hře Montrelau bez brankáře. Na český gólmanský souboj nedošlo, Jakub Dobeš sledoval zápas ze střídačky.

Filip Hronek přispěl jednou přihrávkou k výhře Vancouveru 3:0 na ledě New York Rangers.

Český zadák si připsal asistenci u trefy Conora Garlanda, který v oslabení čtyř proti šesti pojistil výhru gólem na 3:0. Útočník Vancouveru trefil prázdnou branku Rangers z obranného pásma bekhendem z rohu kluziště.

Čisté konto udržel Thatcher Demko, kryl 23 střel. V sestavě poražených odehrál šest minut Jaroslav Chmelař.

Adam Klapka přihrál na jeden gól Calgary při porážce v San Jose 3:6. Český útočník, který v předchozích 12 zápasech nebodoval, vyslal do protiútoku Ryana Lomberga a ten vyrovnal ve 14. minutě na 2:2.

San Jose ale ještě před první sirénou opět vedlo, podruhé se trefil Barclay Goodrow. Hlavní hrdinou byl Macklin Celebrini, který řídil výhru Sharks čtyřmi body (2+2).

Leon Draisaitl režíroval čtyřmi přihrávkami triumf Edmontonu 6:4 na ledě Pittsburghu a je prvním německým hokejistou, který v NHL překonal hranici tisíc bodů (416 + 587).

Čtyři body si v zápase připsal i Connor McDavid: dva góly dal a dva připravil. Zápas nabídl i souboj gólmanů, kteří ještě před pěti dny působili na opačné straně. Stuartu Skinnerovi premiéra v dresu Pittsburghu zhořkla, inkasoval pětkrát z 22 střel.

„Bylo to strašně divné. Chtěl jsem si zdřímnout a hlavou se mi pořád honilo, že hraju proti svému bývalému klubu. Nezačal jsem tady, jak jsem si přál. Určitě jsem mohl dostat méně branek,“ řekl Stuart, který bojoval s Edmontonem ještě před pár měsíci ve finále o Stanleyův pohár.

Na druhé straně pomohl Tristan Jarry 26 zákroky k výhře Edmontonu, do jehož sestavy se nevešel David Tomášek.

Výsledky NHL:

Boston - Utah 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky: 17. a 21. Geekie (na obě Pastrňák), 51. Mittelstadt (Zacha), 57. Eysssimont - 9. Hayton. Střely na branku: 23:21. Vaněček odchytal za Utah celý zápas, inkasoval čtyři branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 82,6 procenta. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Geekie, 2. Swayman, 3. Pastrňák (všichni Boston).

Toronto - Chicago 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)

Branky: 50. Ekman-Larsson, 57. Matthews, 57. Joshua - 11. Kaiser, 15. Dickinson. Střely na branku: 27:25. Diváci: 18.568. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Joshua, 3. Nylander (všichni Toronto).

Montreal - Philadelphia 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 19. Texier - 20. Grundström, 27. Zegras, 40. Brink, 59. Konecny. Střely na branku: 22:21. Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval jednu branku z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 95,5 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Zegras (Philadelphia), 2. Texier (Montreal), 3. Couturier (Philadelphia).

Detroit - NY Islanders 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Branky: 44. a 58. DeBrincat, 43. Sandin-Pellikka - 5 Heineman, 52. Mayfield. Střely na branku: 21:18. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. Raymond (oba Detroit), 3. Mayfield (NY Islanders).

NY Rangers - Vancouver 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 2. E. Kane, 24. Öhgren, 57. Garland (Hronek). Střely na branku: 23:17. Diváci: 17.452. Hvězdy zápasu: 1. Demko, 2. E. Kane, 3. Öhgren (všichni Vancouver).

Columbus - Anaheim 4:3 v prodl. (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)

Branky: 9. a 24. Werenski, 25. Jenner, 64. Fantili - 24. R. Strome, 26. Granlund, 57. LaCombe. Střely na branku: 28:27. Diváci: 14.120. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Fantili, 3. Jenner (všichni Columbus).

Pittsburgh - Edmonton 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)

Branky: 20. Novak, 27. E. Karlsson, 57. Rust, 60. Heinen - 12. a 59. McDavid, 12. Hyman, 25. Savoie, 30. Bouchard, 47. Podkolzin. Střely na branku: 30:23. Diváci: 15.285. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. E. Karlsson (Pittsburgh).

Minnesota - Washington 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Branky: 3. a 45. Tarasenko, 33. Kaprizov, 49. Jurov, 55. Boldy. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18.044. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. F. Gustavsson, 3. Jurov (všichni Minnesota).

San Jose - Calgary 6:3 (3:2, 0:0, 3:1)

Branky: 6. a 20. Goodrow, 43. a 59. Celebrini, 2. Klingberg, 53. Toffoli - 12. Coleman, 15. Lomberg (Klapka), 54. Kadri. Střely na branku: 26:30. Diváci: 14.261. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. Goodrow, 3. Toffoli (všichni San Jose).

Seattle - Colorado 3:5 (0:1, 3:1, 0:3)

Branky: 24. Wright, 26. Eberle, 40. Stephenson - 43. a 60. MacKinnon (na první Nečas), 13. Lehkonen (Nečas), 34. Girard, 49. Nelson. Střely na branku: 37:38. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Nečas (oba Colorado), 3. Stephenson (Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Detroit

34

19

3

12

107:111

41

2.

Boston

34

20

0

14

113:106

40

3.

Tampa Bay

33

18

3

12

106:88

39

4.

Montreal

33

17

4

12

106:117

38

5.

Florida

32

17

2

13

103:101

36

6.

Toronto

32

15

5

12

105:104

35

7.

Ottawa

32

15

4

13

101:104

34

8.

Buffalo

32

14

4

14

98:109

32

Metropolitní divize:

1.

Carolina

32

21

2

9

108:90

44

2.

NY Islanders

34

19

3

12

102:96

41

3.

Philadelphia

32

17

6

9

96:89

40

4.

Washington

33

18

4

11

106:88

40

5.

Pittsburgh

32

14

9

9

103:102

37

6.

New Jersey

33

18

1

14

97:103

37

7.

NY Rangers

35

16

4

15

89:95

36

8.

Columbus

33

14

6

13

100:115

34

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

33

24

7

2

133:77

55

2.

Dallas

34

22

5

7

115:90

49

3.

Minnesota

34

20

5

9

104:87

45

4.

Utah

35

16

3

16

107:105

35

5.

Winnipeg

32

15

2

15

98:99

32

6.

Chicago

33

13

6

14

93:101

32

7.

St. Louis

34

12

7

15

86:123

31

8.

Nashville

32

13

4

15

92:111

30

Pacifická divize:

1.

Anaheim

34

20

2

12

121:112

42

2.

Vegas

31

16

9

6

96:90

41

3.

Edmonton

34

16

6

12

116:118

38

4.

Los Angeles

32

14

9

9

84:86

37

5.

San Jose

34

17

3

14

102:113

37

6.

Seattle

31

12

6

13

77:98

30

7.

Calgary

34

13

4

17

87:103

30

8.

Vancouver

33

13

3

17

92:112

29

