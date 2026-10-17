Pastrňák překonal Dostála a přispěl k obratu, zářil i Nečas

Martin Nečas pomohl v NHL hokejistům Colorada třemi přihrávkami k výhře 5:2 nad Pittsburghem. Sedmadvacetiletý útočník byl prvním českým hráčem v soutěži, který nasbíral v sezoně deset bodů (4+6). David Pastrňák překonal jednou Lukáše Dostála a navrch přidal přihrávku při výhře Bostonu 4:2 v Anaheimu. Na dva góly vítězů přihrál Pavel Zacha.
Pastrňák, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu, se v produktivitě českých hráčů bodově dotáhl na Nečase. Kapitán Bostonu má na kontě tři branky a sedm přihrávek v osmi zápasech. Zacha si vylepšil bilanci v sezoně na dvě branky a tři asistence.
Pittsburgh začal lépe a v deváté minutě vedl po gólech Jevgenije Malkina a Bryana Rusta 2:0. Colorado ale po Nečasových akcích vyrovnalo. Český útočník nejdříve přihrávkou z obranné modré čáry založil přečíslení, ze kterého se prosadil Artturi Lehkonen po přihrávce Nathana MacKinnona.
Stejná trojice si úspěšnou spolupráci zopakovala v úvodu druhé třetiny. Nečas přihrál puk do levého kruhu MacKinnonovi, po jehož střele vyrovnal z dorážky Lehkonen.
Obrat Avalanche dokonali ve druhé třetině Gabriel Landeskog a T. Hughes. Poslední slovo měl MacKinnon, který stanovil v 56. minutě v přesilové hře střelou bez přípravy konečné skóre. Na gól mu přihrál Cale Makar, jemuž poslal puk na modrou čáru Nečas.
Boston prohrával 0:2 po úvodní třetině, ve které se prosadili během 21 sekund Tim Washe a Beckett Sennecke. Bruins se ale mohli opřít o přesilové hry, ve kterých třemi góly otočili vývoj.
Kontaktní branku vstřelil ve 24. minutě Frederic Brunet nahozením od modré čáry. U gólu si připsal druhou asistenci Pastrňák, který v úvodu třetí třetiny vyrovnal bekhendem z prostoru před brankou na 2:2. U jeho trefy zaznamenal asistenci Zacha, jenž vymyslel vítězný gól. Po jeho chytrém pasu zakončil Elias Lindholm rychlou kombinaci do prázdné branky.
Výhru Bostonu zpečetil v 57. minutě z přečíslení Matthew Poitras, který přelstil Dostála bekhendovou kličkou. Český gólman pustil v utkání čtyři branky z 22 střel.
NHL:
Colorado - Pittsburgh 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)
Branky: 12. a 21. Lehkonen (na obě Nečas), 25. Landeskog, 35. T.J. Hughes, 56. MacKinnon (Nečas) - 9. Malkin, 9. Rust. Střely na branku: 32:31. Diváci: 18.111. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Lehkonen, 3. T.J. Hughes (všichni Colorado).
Anaheim - Boston 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Branky: 20. Washe, 20. Sennecke - 24. Brunet (Pastrňák), 44. Pastrňák (Zacha), 49. E. Lindholm (Zacha), 57. Poitras. Střely na branku: 27:22. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval čtyři branky z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 81,8 procenta. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák (Boston), 2. Klepov (Anaheim), 3. Hagens (Boston).
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