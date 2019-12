Robot Pastrňák. Útočí Rusům na cara, sesadit ho může jako druhý za osm let

Byť v prosinci zpomalil, podle kurzů je David Pastrňák stále největším favoritem na zisk Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce hokejové NHL. Za posledních sedm let přitom prestižní cenu přebral Alexandru Ovečkinovi jediný hráč - Sidney Crosby.

Na předposledním mistrovství světa vzbudil v Rusku ohlas, když nedlouho po výstupu z letadla pomohl porazit sbornou tříbodovou show (2+1).

Teď Pastrňák opět plní titulky ruských médií, neboť ohrožuje výsostné postavení vrchního střelce východní velmoci Ovečkina. "Jeho konkurent střílí góly v režimu robota, dokáže s ním 34letý ruský snajpr udržet krok?" tázal se před časem web Sport24.ru.

Český křídelník od té doby lehce zvolnil, v šesti prosincových kláních skóroval "jen" dvakrát. Tabulce kanonýrů však s 26 trefami pořád vládne. Ovečkin jich má o pět méně. Metu 20 branek zdolal ještě rozjetý Američan Jack Eichel.

"Jsem rád za kluky, kteří mají tyhle výsledky," okomentoval Ovečkin střelecké hody Pastrňáka. "Liga se mění. Nemůžete být jedničkou napořád, dřív nebo později vás někdo sesadí. Na vás je, abyste ze sebe vydali to nejlepší."

NHL vskutku prochází změnami - nabírá na rychlosti a otevírá brány mladým dravcům. Ovečkin, kterému už naskakují šediny, přesto zůstává nejlepším střelcem. Maurice Richard Trophy vyhrál osmkrát. Za posledních sedm let mu ji dokázal vyfouknout akorát Crosby, další generační talent.

Aktuálně si ruský car jede svůj standard, s nímž by měl základní část uzavřít asi 50 góly.

Co by na triumf normálně stačilo, tentokrát nemusí. Závod kromě Eichela, Connora McDavida či Leona Draisaitla zpestřuje Pastrňák, jenž do sezony vlétl neskutečně. Říjen i listopad si zkrášlil 12 góly, což v historii dokázali jen legendy Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Mike Bossy.

Jestliže Pastrňák alespoň zčásti udrží tempo, mohl by Ovečkinovi "jeho" cenu vyfouknout. A stát se po Milanu Hejdukovi teprve druhým Čechem, který ji získá.

"Tenhle rok hraje vynikající hokej," dodal Ovečkin na Čechovu adresu. "Skvěle mu to šlape v lajně s (Bradem) Marchandem a (Patricem) Bergeronem. Má skvělou střelu, skvěle bruslí a letos se posunul na další úroveň."

Pastrňák králi střelců komplimenty vrátil: "Můj náskok na Ovieho je jako nic. Všichni víme, čeho je schopný. Je to neuvěřitelný střelec a tuhle pověst si buduje roky."

Ve středu se oba podruhé v ročníku střetli. A se stejným výsledkem - bostonský Pastrňák dal znovu gól, ale výhru s Washingtonem slavil Ovečkin, byť neskóroval.

Pastrňákův gól ve Washingtonu:

Trenér Bostonu Bruce Cassidy už před kláním popisoval rozdíly mezi oběma kanonýry: "Myslím, že Pasta oproti Oviemu více chodí do kliček jeden na jednoho. Ovie tohle dělal deset let nazpátek, ale teď si zvolil styl, který mu vyhovuje. Možná je to i trochu věkem."

"Pasta má v sobě pořád spoustu kreativity, takže tyhle akce zkouší. Někdy vyjdou, jindy ne," doplnil Cassidy.

Podle kouče dovedností Pavela Barbera je Pastrňák v práci s hokejkou sedmým nejšikovnějším hokejistou NHL. Jedničkou žebříčku, který zveřejnila stanice Sportsnet, je americký kouzelník Patrick Kane.

Aby byl Pastrňák nejlepším střelcem, bude muset pokořit zástup superhvězd v čele s Ovečkinem.