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Sport

Pastrňák opět táhl Boston za výhrou. Philadelphia i díky Čechům ukončila horor

ČTK
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David Pastrňák přispěl v NHL hokejistům Bostonu gólem a asistencí k vítězství 4:1 na ledě Los Angeles. V sestavě Bruins scházel kvůli zranění Pavel Zacha.

David Pastrňák, Morgan Geekie
David Pastrňák, Morgan GeekieFoto: Reuters
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Dan Vladař pomohl Philadelphii 25 zákroky k první výhře sezony. Flyers na svém ledě porazili 3:1 Ottawu, u vítězné branky asistoval David Jiříček.

Jiří Kulich asistoval u jedné branky Buffala při prohře 3:4 v prodloužení v Montrealu. Filip Chytil bodoval i ve druhém utkání po návratu po zranění. Jeho přihrávka ale nestačila Vancouveru, který podlehl na ledě Tampy Bay 2:4 a prohrál posedmé v řadě.

Pastrňák vyrovnal v úvodu prostřední třetiny na 1:1. Havířovský rodák využil chyby obránce Erika Gustafssona, který neudržel puk na útočné modré čáře, zmocnil se kotouče a rychlý únik zakončil přesnou střelou z pravého kruhu.

K výhře nasměroval Boston v 54. minutě z dorážky Marat Chusnutdinov. Zbývající dvě branky padly při risku domácích bez gólmana. U trefy na 4:1 si připsal Pastrňák asistenci a s dvanácti body (4+8) je nejproduktivnějším českým hráčem sezony.

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Zacha přihrál v minulém zápase v Anaheimu na dvě branky, ale po hitu od domácího obránce Drewa Hellesona nedohrál.

Vladař inkasoval jako první, z přečíslení jej překonal ve 26. minutě Drake Batherson. Philadelphia ale ještě v prostřední třetině otočila, prosadili se Porter Martone a Matvej Mičkov.

U druhé branky Flyers si připsal druhý bod v sezoně Jiříček. Český obránce v přesilové hře přihrál do levého kruhu Martonemu, jehož střelu dorazil Mičkov. Výhru zpečetil Trevor Zegras při hře Ottawy bez gólmana. Flyers se tak nestali jedenáctým týmem v historii NHL, který odstartoval sezonu deseti porážkami.

Po akci Kulicha vyrovnal Tage Thompson v 51. minutě na 3:3. Český útočník zaznamenal třetí bod sezony (1+2). Buffalo ale obrat nedotáhlo. O výhře Montrealu rozhodl v prodloužení svou druhou trefou v zápase Cole Caufield. Na straně vítězů plnil Jakub Dobeš roli náhradního gólmana.

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Vancouver vedl ve 25. minutě 2:0. U prvního gólu asistoval Chytil. Český útočník získal za brankou odražený puk a přistrčil ho Paulu Cotterovi, po jehož přihrávce skóroval zpoza pravého kruhu Linus Karlsson. Náskok hostí zvýšil Elias Pettersson, ale Tampa Bay ještě ve druhé třetině vyrovnala dvěma trefami Nikity Kučerova. Obrat završili ve třetí části Jake Guentzel a Pontus Holmberg.

NHL:

Washington - New Jersey 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Branky: 17. Leonard, 22. Protas, 25. Strome, 32. Jenner - 11. Gricjuk, 40. Meier. Střely na branku: 25:31. Diváci: 16.834. Hvězdy zápasu: 1. L. Thompson, 2. Desharnais, 3. Strome (všichni Washington).

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Winnipeg - Carolina 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Branky: 25. Scheifele, 31. Iafallo - 29. Jankowski, 37. Kotkaniemi, 47. Ehlers. Střely na branku: 23:37. Diváci: 14.415. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers (Carolina), 2. Scheifele (Winnipeg), 3. Gostisbehere (Carolina).

Tampa Bay - Vancouver 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Branky: 27. a 32. Kučerov, 43. Guentzel, 56. Holmberg - 16. L. Karlsson (Chytil), 25. E. Pettersson. Střely na branku: 35:14. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Guentzel (oba Tampa Bay), 3. Lankinen (Vancouver).

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Florida - Seattle 8:3 (3:1, 3:1, 2:1)

Branky: 2., 34. a 52. Bennett, 18., 20. a 27. Verhaeghe, 27. Mikkola, 43. Reinhart - 5. Wright, 40. Gaudreau, 44. Evans. Střely na branku: 37:23. Diváci: 19.169. Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe, 2. Bennett, 3. M. Tkachuk (všichni Florida).

Toronto - NY Islanders 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 44. Sissons - 55. a 58. Holmström, 9. Duclair, 39. Horvat. Střely na branku: 29:20. Diváci: 18.915. Hvězdy zápasu: 1. Horvat (NY Islanders), 2. Sissons (Toronto), 3. Sorokin (NY Islanders).

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Montreal - Buffalo 4:3 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 15. a 61. Caufield, 12. Bolduc, 28. Texier - 9. Norris, 30. Quinn, 51. T. Thompson (Kulich). Střely na branku: 34:26. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Carrier, 3. Bolduc (všichni Montreal).

Detroit - San Jose 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky: 13. Faulk, 45. Finnie, 59. DeBrincat, rozhodující sam. nájezd Raymond - 18. Orlov, 25. Celebrini, 43. Stenberg. Střely na branku: 27:34. Diváci: 17.979. Hvězdy zápasu: 1. Finnie (Detroit), 2. Celebrini (San Jose), 3. DeBrincat (Detroit).

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Philadelphia - Ottawa 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 30. Martone, 39. Mičkov (D. Jiříček), 60. Zegras - 26. Batherson. Střely na branku: 28:26. Dan Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval jeden gól z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 96,2 procenta. Diváci: 18.953. Hvězdy zápasu: 1. Mičkov, 2. Martone, 3. Vladař (všichni Philadelphia).

Columbus - NY Rangers 1:0 v prodl.

Branka: 64. K. Johnson. Střely na branku: 29:29. Diváci: 16.021. Hvězdy zápasu: 1. Greaves, 2. K. Johnson (oba Columbus), 3. Garand (NY Rangers).

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Chicago - Dallas 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Branky: 35. a 42. Hyry, 25. J. Robertson, 50. Hintz. Střely na branku: 19:32. Diváci: 18.233. Hvězdy zápasu: 1. Hyry, 2. J. Robertson, 3. Oettinger (všichni Dallas).

Nashville - St. Louis 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky: 9. Marchessault, 13. Forsberg, 28. Edström, 43. O'Reilly, 49. Drury - 7. Broberg, 28. Snuggerud. Střely na branku: 24:26. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Forsberg, 2. Marchessault, 3. Edström (všichni Nashville).

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Los Angeles - Boston 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky: 1. Laferriere - 23. Pastrňák, 54. Chusnutdinov, 59. E. Lindholm, 60. Peterka (Pastrňák). Střely na branku: 26:28. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Chusnutdinov, 2. Pastrňák, 3. Swayman (všichni Boston).

Utah - Edmonton 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)

Branky: 45. Marino, 46. Sergačov - 1. a 51. McDavid, 14. Hyman, 14. Joseph, 31. K. Kapanen, 34. Draisaitl. Střely na branku: 28:21. Karel Vejmelka odchytal za Utah 33:48 minuty, inkasoval pět branek ze 17 střel a úspěšnost zásahů měl 70,6 procenta. Diváci: 14.111. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. Podkolzin (všichni Edmonton).

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Vegas - Pittsburgh 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Branky: 2. Andersson, 5. Hanifin, 18. Stone, 28. Connelly, 32. Theodore, 58. Howden - 26. Crosby, 45. Malkin. Střely na branku: 19:24. Diváci: 17.437. Hvězdy zápasu: 1. Stone, 2. Andersson, 3. Hanifin (všichni Vegas).

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