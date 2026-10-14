Pastrňák mezi poraženými nové NHL. Je to šílené, zní ke ztřeštěným pořádkům

Prudce rostoucí platový strop rozpoutal v NHL zlatou horečku. Na desetimilionový roční plat, který dřív náležel jen těžkým vahám, se nyní mohou těšit i hokejisté, o nichž průměrný fanoušek možná neslyšel. V zámoří tak zjišťovali, jak to vnímají hvězdy, které podepsaly smlouvu nedlouho před touto mánií. Je mezi nimi i David Pastrňák.
Velké stanice TSN, Sportsnet či NHL Network se v předsezonních žebříčcích vcelku výjimečně shodly, že Pastrňák je osmým nejlepším hokejistou planety, z toho druhým nejlepším křídlem za Nikitou Kučerovem.
V aktuální základní části to hvězdný Čech víceméně potvrzuje. S nově přišitým kapitánským céčkem na dresu zatím odvádí svůj vysoký herní standard.
Přesto je až 19. nejlépe placeným hráčem soutěže. Pro příští ročník momentálně drží 22. příčku, ale až na to přijde, bude kvůli podpisům dalších smluv ještě níž.
Pastrňákovi běží čtvrtý rok osmiletého kontraktu na 90 milionů dolarů, což v průměru dělá 11,25 milionu ročně (skoro čtvrt miliardy korun).
I když se mluvilo o tom, že česká osmaosmdesátka dala Bostonu slevu, tou dobou šlo o mimořádnou gáži. Byla šitá na platový strop 83,5 milionu, podobný jako v letech předtím.
Hned ve druhém roce Pastrňákovy smlouvy se ale stalo něco, co ne všichni očekávali. Strop se výrazně zvýšil. A pak znovu. V aktuální sezoně už je na 104 milionech a pro tu přespříští se hovoří o částce až 127,5 milionu.
To zcela převrátilo ligové pořádky. Třeba kanadský centr Connor Bedard, který se ještě ani nepřiblížil stobodové sezonní metě, je nyní 15milionovým hráčem.
Pastrňák se zhruba 11 miliony už nijak nevyčnívá, platově se k němu blíží i některá nepříliš hvězdná jména.
Kdyby přitom na jaře 2023 podepsal jen krátkodobou smlouvu, mohl by nyní ze zlaté horečky těžit jako málokdo. Vždyť víc bodů nasbírali za poslední tři roky jen tři hráči: Kučerov, Nathan MacKinnon a Connor McDavid.
„Možná právě on se místo Calea Makara mohl stát prvním dvacetimilionovým hráčem ligy,“ napsal o hvězdném Čechovi renomovaný online deník The Athletic.
Sám Pastrňák se nad tímto alternativním scénářem jen pousmál a pokrčil rameny. „Takhle se liga vyvíjí. Když ještě hrál Bobby Orr, taky nevydělával tolik, co teď vydělávám já,“ připomněl jednu z nejuctívanějších legend Bostonu i celé NHL.
„Kdyby se dala předvídat budoucnost, nemyslím si, že by kluci v minulosti podepisovali osmileté smlouvy. Je to trochu o štěstí, v jaké době se jako volný hráč ocitnete,“ pokračoval.
„Pro kluky s končící smlouvou je teď načasování skvělé. A já jim ty velké kontrakty přeju,“ dodal český forvard.
Až vyprší smlouva jemu, bude mít za sebou 35. narozeniny. V tomto veteránském věku už na trhu žádný rekord nezboří.
Stejně na tom bude třeba i americký křídelník Brock Boeser, který se dlouhodobě upsal Vancouveru v létě 2025, jen rok předtím, než zlatá horečka vypukla naplno.
„Je to šílené, ty nové kontrakty jsou šílené,“ kroutil hlavou zdatný střelec, jenž pod platovým stropem zabírá 7,25 milionu, méně, než by mohl. „Rozhodně jsem nečekal, že to letos v létě přijde. Pro ligu je to ale dobře.“
„Osobně ničeho nelituju. Podepsal jsem dlouhodobou smlouvu, přesně o to mi šlo. Takže tady nebudu sedět a stěžovat si,“ připojil.
Neběduje ani jiný americký kanonýr Matt Boldy, který je se sedmimilionovou roční gáží jedním z nejvýhodnějších hráčů v celé soutěži.
„Tu smlouvu jsem podepsal v 21 letech,“ upozornil. „Řekněte 21letému klukovi, že za sedm let dostane 49 milionů dolarů. Na to se říká ‚ne‘ docela těžko. Je snadné se ohlédnout zpět a spekulovat, ale kdybych podepsal krátkodobou smlouvu a neměl úspěch, jaký jsem měl, byl by to úplně jiný příběh.“
Plat pod tržní hodnotou má i své výhody. Čím víc takových se v jednom týmu sejde, tím je šance na Stanley Cup vyšší. Pro Pastrňáka, Boldyho a další navíc platí, že i se smlouvou podepsanou ve špatný čas mají v kapse celoživotní jmění.
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