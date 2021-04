Co je s Pastrňákem? nechápou v NHL. Čech se zadrhl, probudit ho může příchod hvězdy

Hokejoví Bruins mají momentálně větší problém než ponižující prohru 1:8 s Washingtonem. Jejich hlavní palebná zbraň David Pastrňák je zaseknutá. Změnu by mohla přinést přicházející hvězda.

Ještě před pár týdny se o Pastrňákovi mluvilo jako o nejlepším křídelníkovi v NHL. Teď si však zámořská média všímají, že mladý Čech rozhodně nehraje jako král. Dokonce nehraje ani jako elitní útočník.

Od té doby, co vyklouzl z koronavirového protokolu (což nutně neznamená, že covid prodělal), nastřádal v 11 kláních jen šest bodů (2+4). Navíc si připsat pět záporných bodů v hodnocení +/-.

Nejde přitom o statistickou odchylku. Pastrňák si nevytváří moc vyložených šancí a ani je nepřipravuje spoluhráčům. Puky se mu odráží od čepele. Místy je takřka neviditelný.

Trenér Bostonu Bruce Cassidy už začal jednat. Zadrhnutou střeleckou mašinu nedávno odtrhl od elitní lajny s Patricem Bergeronem a poslal ji k druhému centrovi Davidu Krejčímu. Tah, který v minulosti přinesl potřebný impulz, však tentokrát nevyšel.

"Na začátku roku zmeškal nějaký čas. Asi to ještě dohání," zamyslel se Cassidy nad faktem, že Pastrňák propásl kvůli operované kyčli prvních pár týdnů aktuálního ročníku. "Klukům, kteří chyběli, navíc moc nepomohly vynucené přestávky kvůli covidu."

Naposledy český fenomén zase hrál vedle Bergerona a Brada Marchanda, ale nebodoval. Už potřetí v řadě.

Jeho výkonnost přitom nespadla naráz, ale postupně. Už na konci března Cassidy hlásal, že od čísla 88 chce víc: "Musí najít cestu, jak se dostat do formy, hraje 20 minut za večer. Můžu ho sice točit sestavou, ale součástí problému podle mě je, že dost nechodí do brankoviště."

"Vidím od něj, že někomu vypíchne puk a letí dopředu, nebo udělá kličku v situaci jeden na jednoho," pokračoval kouč. "Tohle všechno umí, ale obránci tím pádem vědí, co na ně zkusí. Uvědomují si to o trochu víc než v minulosti. Proto Pasta musí víc chodit i tam, kde to bolí."

Příchod hvězdy

Krizi 24letého Čecha asi nejvíc dokládá, že v posledních 18 zápasech nasbíral pouhé čtyři body při hře pět na pět, což ho mezi krajany řadí až na 14. místo! Lépe si vede defenzivní centr Radek Faksa, dříč David Kämpf nebo obránce Filip Hronek.

Pastrňák, na něhož okolí klade nesmírně vysoké nároky, už slyšel kritiku třeba v play off 2019. Hlavně v neúspěšném finále proti St. Louis jeho góly chyběly.

Momentálně je český křídelník na 32 bodech (16+16) ze 32 zápasů. Mezi Čechy má stále nejlepší bodový průměr, ale oproti předchozím dvěma rokům, kdy patřil k ligové špičce, je na tom podstatně hůř. Fanoušci dokonce spekulují o zranění.

Pastrňákovi by mohl pomoct příchod Taylora Halla, někdejšího nejužitečnějšího hráče ligy, který se letos topil v tragickém Buffalu. Boston získal hvězdu (a ještě pracanta Curtise Lazara) před uzávěrkou přestupů za mladého forvarda Anderse Bjorka a volbu ve druhém kole draftu. Myslí na úspěch v play off.

Možností, jak nakopnout ofenzivu, která dlouhodobě stojí na několika málo vyvolených, má teď trenér Cassidy víc.

Pokud Pastrňák znovu vypadne z elitní formace, mohl by v té druhé potkat kromě Krejčího právě Halla. A taková spolupráce už zní zajímavě.