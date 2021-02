Pastrňák vyvedl kouče z omylu. Hattrickem dotáhl legendu, zbývá sesadit Jágra

David Pastrňák opět připomněl, jak historicky významným českým hokejistou je. Víc hattricků nasázel v zámořské NHL pouze jeden jeho krajan - Jaromír Jágr.

0+1, 2+0 a 3+1. Pastrňákův rozjezd po návratu do sestavy Bostonu vyráží dech. Nikdo v lize momentálně nemá lepší bodový průměr, ani Connor McDavid, který s 24 body ve 12 kláních vévodí ligové produktivitě.

Své dosud nejlepší letošní představení předvedl Pastrňák v noci na čtvrtek. Ve Philadelphii poprvé skóroval už po 12 vteřinách, kdy krátce po buly prosvištěl obranou domácích. Za stavu 1:3 ve třetí třetině pak snížil a 15 sekund před finální sirénou vyrovnal. V prodloužení nahrál na rozhodující gól Bergeronovi.

Celkově na ledě strávil přes 21 minut a jedenáctkrát vystřelil, přičemž sedm pokusů prošlo na bránu.

"Myslím, že tohle všichni očekávali," komentoval brankář Bostonu Tuukka Rask, útočníkův raketový start. "Přijde mi, že kdykoliv trefí bránu, je z toho gól."

Trenér Bruce Cassidy však od Pastrňáka, který dlouhé měsíce rehabilitoval kvůli operované kyčli a zmeškal start základní části, podobný rozjezd nečekal. Sedm bodů a pět gólů v prvních třech kláních ho překvapilo.

"Je to úsměvné. Říkal jsem Davidovi, že klukům, které zranění vyřadí na takhle dlouho, se podle mojí zkušenosti stává, že trochu vypadnou z rytmu," spustil. "No a vidíte! Ten mi tedy ukázal. S nohama obvykle není problém, protože bruslení natrénujete, ale horší je to s načasováním, kdy musíte přijmout nahrávku tak, aby vás nikdo nesestřelil. David každopádně plní svůj úkol. Jsme za něj rádi. Potřebujeme ho."

Samotný Pastrňák nedávno prohlásil, že ráno po prvním utkání se cítil, jako by ho trefil vlak.

Na ledě však nemá žádný problém. Ani s bolestí, ani s rytmem. Pomohlo mu, že naskočil do elitní lajny s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem, které hokejově zná jako nikoho jiného. "Už s nimi hraju několik let, je mezi námi chemie. Nemusím se sehrávat s někým jiným," pochvaloval si.

Vyrovnal československou legendu

Ve Philadelphii se opět zapsal do historie. Devátým hattrickem v kariéře se odpoutal od Patrika Eliáše a vyrovnal výkon československé legendy Miroslava Fryčera. Ten v 80. letech emigroval a stal se prvním Evropanem, jenž ovládl produktivitu slavného Toronta.

Z Čechů zaznamenal více hattricků pouze Jaromír Jágr. Vedení drží s 15 zápisy.

Teprve 24letý Pastrňák má velkou šanci pokořit i tuto metu.

Kromě toho už někteří zámořští novináři spekulují, zda by bostonský fenomén mohl ve zkrácené sezoně vstřelit 50 branek. Naposledy zůstal na 48 trefách, k nimž potřeboval 70 duelů, ale rok od roku je lepší.

Nicméně by si musel pospíšit. Prvních sedm zápasů Bostonu zmeškal, a tak jich v základní části stihne maximálně 49. Ještě nedávno Pastrňák podobné spekulace odpaloval s tím, že chce hlavně zpátky na led a na góly vůbec nemyslí. Pokud ale udrží současnou formu, bude otázky ohledně mýtické padesátky dostávat stále častěji.